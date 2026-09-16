Con Alfredo Castro, la adaptación de la novela “Catedrales” llega al streaming: cómo y dónde verla

Tras el éxito de “La Casa de los Espíritus”, este miércoles llega al streaming una nueva serie original basada en la literatura latinoamericana. Se trata de “Catedrales”, un thriller dramático de producción chilena e inspirado en la novela de la reconocida escritora argentina Claudia Piñeiro.

Ambas producciones originales chilenas estarán disponibles para los usuarios del servicio de TV satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming DGO con acceso Prime Video.

A igual que “La Casa de los Espíritus”, la trama de “Catedrales” gira alrededor de la historia de una familia a lo largo de los años. A través de dos líneas temporales, cuenta cómo los Sardá se enfrentaron a la devastadora verdad detrás de un asesinato ocurrido treinta años atrás.

En 1986, Ana, su hija menor, es encontrada desmembrada y quemada en un terreno baldío. El caso se cierra sin ningún sospechoso y toda la familia acepta el dolor en silencio, excepto Lía, quien se aleja de todo. En 2018, Lía regresa a Santiago para estar con su padre moribundo, cuyo último deseo es saber qué le pasó a Ana. Entre el pasado y el presente, la serie desentraña una historia atravesada por el extremismo religioso, el amor prohibido y una red de mentiras que terminó por destruirlos a todos.

Las realizadoras detrás de la serie y un excepcional elenco

La serie “Catedrales” consta de seis capítulos y está codirigida por la argentina Fabiana Tiscornia (Cromañón) y la chilena Pepa San Martin (Rara). Está protagonizada por Alfredo Castro (El Club) como Adolfo, Paulina García (Gloria) como Dolores, Octavia Bernasconi (Los Casablanca) como Ana, Ignacia Baeza (Limpia) y Vivianne Dietz (Vencer o Morir) como Lía, Amparo Noguera (La Casa de los Espíritus) y Paula Luchsinger (La Jauría) como Carmen.

¿Dónde ver “Catedrales” y “La Casa de los Espíritus”?

La esperada serie “Catedrales” se estrenará el próximo 16 de septiembre de 2026, en Prime Video, la plataforma a la que acceden sin costo adicional los suscriptores de DIRECTV y DGO. En el catálogo on demand de esta misma plataforma, también se puede encontrar “La Casa de los Espíritus”, para verla en cualquier momento a través de un celular, una tablet, una computadora o un smart TV.

¿Cómo activar Prime Video con DIRECTV y DGO?

Activar Prime Video es simple y rápido para quienes ya cuentan con una cuenta de MiDIRECTV. Quienes no la tengan, pueden generarla ingresando a https://www.directvla.com/cl/home.

Pasos para activarlo:

Ingresar a MiDIRECTV con usuario y contraseña.

Buscar el mensaje “Activar Prime Video para comenzar” o ingresar a la sección de plataformas de streaming.

Si ya posee una cuenta anterior de Prime Video, deberá cancelarla en com/help.

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