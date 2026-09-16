Chile busca imponerse ante España en la Copa Davis 2026: cuándo y dónde ver los cruces

El plantel de tenis de Chile se enfrentará el próximo fin de semana ante España, en el marco de la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, y buscará una victoria para pasar a la Final 8 del emblemático torneo.

Los encuentros, que se disputarán entre el sábado 19 y el domingo 20, en el Parque Deportivo Estadio Nacional de Santiago de Chile, podrán verse en vivo a través de la señal DSPORTS, presente en los canales 610 y 1610 (HD) del servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming DGO.

Luego de haber derrotado a Serbia por 4-0 en febrero, el equipo nacional, se prepara para enfrentar al conjunto hispano, que fue finalista en la última edición de la tradicional competencia.

Los cuatro jugadores que estarán en esta serie serán Alejandro Tabilo (N°29 ranking ATP), Cristian Garin (N°137), Tomás Barrios Vera (N°147) y Matías Soto (N°262). Como ya se sabía, Nicolás Jarry no fue convocado debido a que se encuentra lesionado.

Por su parte, el equipo hispano -que no contará con Carlos Alcaraz- llega con Rafa Jódar (N°11) y Daniel Mérida (N°40), dos de las figuras más destacadas del circuito, además de Martín Landaluce (N°67), Jaume Munar (N°46) y Pedro Martínez (N°148).

La cobertura de DSPORTS también incluirá otras tres series correspondientes a esta segunda ronda: Canadá vs. Francia, Chequia vs. Estados Unidos y Alemania vs. Croacia.

La Copa Davis finalizará en noviembre con la Final 8 que se disputará en Bolonia, donde se definirá al ganador del título de la edición 113 del certamen organizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Cronograma de partidos Copa Davis

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En Chile el plan incluye DSPORTS, señal que transmitirá los encuentros de la Copa Davis, además de Prime Video, una grilla de programación con más de 20 canales en vivo y señales exclusivas.

A su vez, para los amantes del deporte, DGO FLEX ofrece la posiblidad de acceder a dos plataformas de streaming, incluida TNT Sports Premium y opciones como Disney+, HBO Max, Universal+, MEGA GO, Paramount+ y VIX, e ir cambiándolas mes a mes. De esta manera puede adaptar la suscripción de acuerdo con sus intereses sin necesidad de gestionar bajas o contratar un nuevo plan.

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