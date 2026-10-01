Nueva generación del C5 Aircross llega a Chile con foco en confort, tecnología y habitabilidad

Citroën presentó en Chile la segunda generación del C5 Aircross, modelo con el que la marca busca reforzar su presencia en el segmento C-SUV y ampliar su oferta local. Fabricado en Rennes, Francia, el vehículo apuesta por una propuesta en la que el confort ocupa un lugar central, acompañado de tecnología, habitabilidad y asistencia a la conducción.

La presentación se realizó en el marco de una experiencia de conducción junto a periodistas especializados, instancia en la que la marca dio a conocer las principales características del modelo y su rol dentro de la evolución de su portafolio en Chile.

El confort como eje de la nueva generación

En esta segunda generación, el confort deja de estar asociado únicamente a la suavidad de marcha y se plantea como una experiencia que abarca distintos aspectos del vehículo, desde la suspensión y los asientos hasta el espacio interior y las tecnologías disponibles a bordo.

La propuesta se desarrolla bajo el concepto Confort High-Tech, que reúne soluciones destinadas a mejorar la experiencia de los ocupantes y facilitar determinadas tareas durante la conducción.

“El C5 Aircross ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra oferta. Como principal exponente de Citroën en el segmento C-SUV, nos permite fortalecer nuestra presencia con un producto que expresa claramente la evolución de la marca: diseño con personalidad, tecnología útil y una experiencia de confort que se percibe tanto en la conducción como en la vida a bordo. Es uno de los modelos que mejor representa la dirección que queremos impulsar para Citroën en Chile”, señaló Cristian Fuentes, Brand Manager de Citroën Chile.

Uno de los elementos asociados a este enfoque es la suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®, que permite absorber progresivamente las irregularidades del camino y reducir las vibraciones.

A esto se suman los asientos Citroën Advanced Comfort®, disponibles en las versiones Plus y Max, además de climatizador automático bi-zona y un sistema automático de purificación del aire de la cabina.

En la versión Max, los asientos delanteros cuentan además con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y función de masaje.

Espacio interior y capacidad de carga

La segunda generación del C5 Aircross también pone énfasis en la habitabilidad. El modelo tiene 4.652 mm de longitud y 2.790 mm de distancia entre ejes, con una configuración interior orientada a distintos usos.

La segunda fila dispone de asientos reclinables y abatibles, mientras que el maletero alcanza una capacidad de 651 litros.

Esta configuración permite modificar el espacio disponible de acuerdo con las necesidades de los pasajeros y la carga, tanto para desplazamientos cotidianos como para viajes de mayor duración.

Una cabina con pantallas y conectividad

En el interior, Citroën incorpora el concepto C-Zen Lounge, asociado a una distribución que busca facilitar la interacción con las funciones del vehículo.

El equipamiento contempla una pantalla táctil Full HD de 13 pulgadas y un clúster digital HD de 10 pulgadas. Ambas versiones cuentan además con conexión Wi-Fi Mirror Screen, control por voz, cargador inalámbrico para smartphones, cuatro puertos USB y encendido sin llave.

El sistema de iluminación ambiental puede configurarse en ocho colores.

La versión Max agrega un Head-Up Display extendido, faros delanteros inteligentes Citroën Matrix LED, apertura eléctrica del maletero con función manos libres y techo panorámico de cristal con abertura.

Sistemas de asistencia a la conducción

Las versiones Plus y Max incluyen seis airbags, frenos ABS con repartidor electrónico de frenado y asistencia al frenado de urgencia, asistencia de partida en pendiente, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y cámara de visión trasera HD de 180°.

También incorporan sistemas como frenado autónomo de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito, mantenimiento activo de carril y control crucero adaptativo.

La versión Max añade Vision Park 360°, que utiliza cuatro cámaras HD para mostrar el entorno del vehículo, además del Pack Drive Assist 2.0.

Este paquete contempla asistencia activa de cambio de carril con control de velocidad en curvas, detección de ángulo muerto de largo alcance, alerta de colisión trasera y detección activa de tráfico cruzado.

Motor 1.6 Turbo de 180 HP

Las versiones Plus y Max comparten una motorización 1.6 Turbo de cuatro cilindros, con distribución por cadena, capaz de desarrollar 180 HP y 300 Nm de torque.

El motor está asociado a una transmisión automática de seis velocidades y cumple con la normativa de emisiones Euro 6C.

Según los datos entregados para el modelo, el C5 Aircross acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, alcanza una velocidad máxima de 215 km/h y registra un consumo mixto homologado de 12,5 km/l bajo ciclo WLTP.

En el exterior, ambas versiones adoptan el renovado lenguaje visual de Citroën, con una firma lumínica frontal y trasera actualizada, luces diurnas LED, llantas de aleación diamantadas de 19 pulgadas, lunetas traseras tintadas y carrocería bitono.

El nuevo C5 Aircross ya está disponible en Chile

Con la llegada de esta segunda generación, el C5 Aircross pasa a ocupar un lugar central dentro de la oferta de Citroën en el mercado nacional, particularmente en el segmento C-SUV.

El modelo se ofrece en Chile en las versiones C5 Aircross Plus 180 HP y C5 Aircross Max 180 HP. De acuerdo con la información entregada para su lanzamiento, ambas ya están disponibles a nivel nacional.

La llegada del modelo se enmarca en la evolución del portafolio de la marca, que busca ampliar su oferta y diferenciar el papel de cada vehículo dentro de su gama. En el caso del C5 Aircross, el eje de esta propuesta está puesto en combinar confort, espacio, tecnología y asistencia a la conducción en un SUV de segunda generación.