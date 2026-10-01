Senado contradice a Daniel Núñez: no gestionó visa a EEUU que el PC acusó que fue negada

La mesa del Senado salió a aclarar la controversia por la supuesta negativa de Estados Unidos a otorgar una visa al senador Daniel Núñez (PC) y estableció, tras una revisión interna, que ningún funcionario de la corporación realizó gestiones para tramitar el documento ante las autoridades norteamericanas.

La información contradice la versión entregada por el parlamentario comunista, quien había señalado que el permiso para viajar a Estados Unidos surgió a partir de gestiones realizadas por la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado y posteriormente denunció públicamente un “veto” en su contra.

La revisión fue encargada por el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien actualmente ejerce como presidente subrogante de la Cámara Alta, después de que durante la sesión del miércoles parlamentarios solicitaran aclarar lo ocurrido.

“Ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador Daniel Núñez Arancibia”, señaló la mesa en una declaración firmada por Moreira.

El comunicado agregó que dicha repartición “no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la Embajada de los Estados Unidos de América vinculada a dicha materia”.

“En consecuencia, el Senado de la República no ha intervenido ni participa en ningún procedimiento relacionado con una solicitud de visa del senador mencionado”, concluyó la declaración.

La aclaración se produjo luego de que la senadora Yasna Provoste (DC), en representación del comité que integran legisladores de distintas colectividades oficialistas e independientes, pidiera formalmente a la mesa esclarecer las circunstancias que impidieron a Núñez viajar a Nueva York para participar de una actividad de la Unión Interparlamentaria Internacional (UIP).

“Quiero conocer los alcances que explican la razón por la cual el senador integrante de nuestro comité, el senador Daniel Núñez, no obtuvo la visa para ingresar a Estados Unidos. Si estos acreditan un trato discriminatorio o irregular”, planteó Provoste.

La parlamentaria también pidió determinar si el Ministerio de Relaciones Exteriores había efectuado alguna representación formal ante la Embajada de Estados Unidos y sostuvo que, ante las distintas versiones que circulaban, era necesario contar con un pronunciamiento institucional.

Moreira se comprometió entonces a “recabar todos los antecedentes solicitados” y revisar la situación con el director de Asuntos Internacionales del Senado. Esa verificación derivó en la declaración difundida este jueves.

La versión entregada por la Cámara Alta coincide en un punto central con lo señalado previamente por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd: según ambas partes, no existió una solicitud de visa que hubiese sido presentada a las autoridades estadounidenses.

Judd había respondido directamente a las acusaciones de Núñez, calificándolas como una “mentira descarada”. El diplomático sostuvo que Estados Unidos “nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud” y agregó: “Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe”.

La controversia había comenzado luego de que Núñez afirmara públicamente que Estados Unidos le había negado la visa para participar de la cita internacional.

“Embajada de EE. UU. debe explicar por qué me negó visa para asistir a cita de Unión Interparlamentaria. Es inaceptable un veto a un senador comunista. Trump debe respetar la democracia chilena y autoridades que elige el pueblo. ¿Qué más vendrá con el Escudo de Las Américas?”, escribió el senador en su cuenta de X.

La delegación chilena contemplaba originalmente la participación del senador Francisco Huenchumilla (DC), quien desistió de viajar por motivos personales. Su cupo fue ofrecido posteriormente a Núñez y, tras el impedimento para concretar su participación, terminó siendo ocupado por la senadora Loreto Carvajal (PPD).

La denuncia del parlamentario provocó además reacciones dentro del oficialismo. El diputado Luis Cuello (PC) solicitó al Gobierno enviar una nota de protesta, mientras la directiva nacional del Partido Comunista acusó que la actuación estadounidense constituía “un acto de intervencionismo sobre el Parlamento chileno y sus funciones”.

El senador Juan Luis Castro (PS), por su parte, calificó inicialmente la supuesta negativa como “una señal más de la discriminación ideológica de ese gobierno hacia quienes piensan distinto”.

La revisión realizada posteriormente por el Senado, sin embargo, estableció que la Dirección de Asuntos Internacionales no efectuó la gestión que Núñez había atribuido a la corporación. A ello se suma la versión del embajador estadounidense, quien sostiene que su país tampoco recibió una solicitud que pudiera haber sido aprobada o rechazada.

Hasta ahora, los antecedentes entregados por el Senado y la Embajada no explican qué ocurrió en la instancia previa que llevó a Núñez a sostener que existía una solicitud de visa ni de dónde provino la información de que esta había sido rechazada.