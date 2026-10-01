Marcelino Núñez dejó la concentración de Chile tras quiebre con plantel y quejas a Córdova

El complejo escenario que enfrenta la selección de fútbol de Chile parece profundizarse luego de la revelación de la salida de Marcelino Núñez de la nómina de la fecha FIFA por “motivos personales”.

El volante del Ipswich Town de Inglaterra abandonó la concentración nacional luego de apenas ver acción en 52 minutos del partido ante Canadá. En el duelo ante los Estados Unidos, permaneció en la banca.

Según informó ADN Deportes, esta relegación a la suplencia hizo que Núñez prefiriera volver a su club, pese a que allá tampoco es titular indiscutido y recién vuelven a jugar el 10 de octubre.

Su relación con el director técnico, Nicolás Córdova, no sería de las más gratas y habría gatillado este conflicto. Eso sí, parece que ese no es el único problema que involucra a “Marcy”, como le conocen en Albión.

La salida de Núñez también tendría que ver con un acalorado enfrentamiento entre él y el resto del plantel de La Roja; incluso, la pelea escaló tanto que casi habría llegado a los golpes con Lucas Cepeda, delantero del Elche español, indicó Cooperativa.

La versión oficial entregada por la Federación insistió en los “motivos personales” para que se haya desconvocado. Así, Chile tendrá una opción menos para enfrentar a México en el último partido de la gira norteamericana a las 23:30 horas del martes 6 de octubre, hora chilena.