Lamborghini llega con un nuevo showroom a Santiago y presenta toda su gama híbrida

El universo Lamborghini tiene un nuevo punto de encuentro en Santiago. La firma italiana inauguró oficialmente su showroom en Vitacura, un espacio que marca un nuevo capítulo para la marca en Chile y que, por primera vez, permite conocer en un mismo lugar toda su gama de modelos.

Ubicado en avenida Padre Hurtado Norte 1651, el nuevo showroom cuenta con más de 200 metros cuadrados y se convierte en el tercero de Lamborghini en Sudamérica, después de sus espacios en São Paulo y Lima. Su apertura responde al interés de la compañía por fortalecer su presencia en mercados estratégicos de la región y acercar su propuesta de lujo y altas prestaciones a los clientes locales.

La inauguración reunió a clientes, invitados especiales y representantes de la industria, entre ellos Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Automobili Lamborghini, y Christian Mastro, CEO de la compañía para las Américas.

Más que una sala de exhibición, el espacio busca transmitir el particular lenguaje estético de la marca, donde el diseño italiano, la ingeniería y la exclusividad forman parte de una misma experiencia. A la exhibición de vehículos se suman productos de Collezione Automobili Lamborghini y Accessori Originali, además de una sala dedicada a Ad Personam, el programa de personalización que permite configurar cada automóvil a partir de una amplia selección de colores, materiales, tapicerías y terminaciones.

Esta dimensión a medida es parte esencial del universo de la marca: cada vehículo puede convertirse en una pieza que refleja las preferencias de su propietario, desde los detalles exteriores hasta los acabados del habitáculo.

Una nueva generación de superdeportivos

Uno de los principales atractivos de la apertura fue la posibilidad de conocer la actual gama de Lamborghini, que tiene como denominador común la tecnología híbrida. Una transformación que busca combinar el carácter y las prestaciones históricas de la firma con nuevas soluciones de ingeniería y eficiencia.

Entre los modelos exhibidos destacó el Temerario, un superdeportivo híbrido equipado con un motor V8 biturbo que, junto a su sistema eléctrico, entrega una experiencia de conducción de altas prestaciones. Su aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos da cuenta de su vocación deportiva.

También estuvo presente el Revuelto, el primer modelo HPEV (High Performance Electrified Vehicle) de la marca con motor V12. Su sistema combina un propulsor central de 6,5 litros con tres motores eléctricos, alcanzando una potencia conjunta de 1.015 CV. Con estas credenciales, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y supera los 350 km/h de velocidad máxima.

La propuesta se completa con el Urus SE, la versión híbrida enchufable del Super SUV de Lamborghini. Con una potencia combinada de 800 CV y una velocidad máxima de 312 km/h, representa la interpretación de la marca de un vehículo que combina versatilidad, espacio y prestaciones deportivas.

Con esta gama, Lamborghini consolida una nueva etapa en su historia: la electrificación ya no es una promesa de futuro, sino una característica transversal de sus modelos, sin renunciar a los atributos que han definido su identidad.

Una apuesta por el mercado chileno

Lamborghini Santiago es operado por Exotic Imports SpA, sociedad conformada por Quantum Group, de Chile, y Grand Chelem, de México, importador y distribuidor exclusivo de la marca en ese país. La alianza combina conocimiento del mercado local y experiencia en el segmento automotor de lujo para impulsar el desarrollo de la firma en Chile.

«Chile es un mercado importante para nuestra marca y este nuevo showroom nos permite estar más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles una experiencia Lamborghini que demuestra nuestro compromiso con el diseño distintivo, la ingeniería de vanguardia y la personalización», señaló Stephan Winkelmann durante la inauguración.

Fundada en 1963 en Sant’Agata Bolognese, Italia, Lamborghini ha construido su identidad a partir de modelos que se convirtieron en referentes del diseño automotor, como Miura, Countach, Diablo y Aventador. Hoy, con una gama completamente híbrida y una estrategia que combina innovación tecnológica, exclusividad y personalización, la compañía busca proyectar ese legado hacia una nueva generación de superdeportivos.