Del volante al software: los autos que estacionan, ven de noche y se controlan desde el teléfono

Durante décadas, la evolución del automóvil podía explicarse principalmente mirando lo que ocurría debajo del capó. Más potencia, motores eficientes, mejores transmisiones o nuevas suspensiones distinguían una generación de la siguiente. Pero hoy buena parte de la innovación ocurre detrás de las pantallas, los sensores y los procesadores, al mismo tiempo que la electrificación modifica la arquitectura de los vehículos.

El Salón del Automóvil de París 2026 mostró algunos de los próximos pasos de esa transformación. Los fabricantes presentaron vehículos con sistemas de estacionamiento remoto, asistentes por voz, aplicaciones móviles y prototipos que incluso reemplazan la conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas.

Las novedades continuaron en China, durante la Cumbre Internacional de Usuarios del Grupo Chery, realizada en octubre. Allí, OMODA & JAECOO mostró vehículos capaces de desplazarse sin un conductor a bordo hacia puntos de recogida previamente determinados y presentó un nuevo modelo con visión nocturna térmica e interacción mediante inteligencia artificial.

Sin embargo, no se trata exclusivamente de tecnologías futuras. La industria ya está incorporando parte de estas soluciones en modelos de producción, incluidos automóviles eléctricos e híbridos que se comercializan en Chile. El cambio es que muchas funciones antes reservadas a vehículos premium comienzan a extenderse hacia segmentos más accesibles.

De los estrenos de París a los autos que ya circulan en Chile

Los nuevos OMODA C4 y C5, presentados en París y con llegada prevista a Chile durante 2027 en versiones de nuevas energías, representan esa integración entre mecánica y electrónica.

Ambos utilizan el procesador Qualcomm 8155 de ocho núcleos, encargado de administrar funciones multimedia, comandos de voz y conectividad. Según el fabricante, el sistema puede iniciar en menos de dos segundos. El renovado C5 incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas y un tablero digital de 8,9 pulgadas, además de conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Pero varias de estas tecnologías ya están disponibles en el mercado nacional.

El Geely EX5, SUV completamente eléctrico comercializado en Chile, incorpora el sistema operativo Flyme Auto, una pantalla central de 15,4 pulgadas, un procesador de siete nanómetros y un asistente de voz para controlar distintas funciones del vehículo. También permite utilizar una aplicación para localizarlo o preparar la temperatura interior antes de subir.

Su evolución híbrida enchufable, el Geely EX5 EM-i, lanzado en Chile en abril de 2026, combina el mismo ecosistema digital con asistentes de conducción, conectividad y un sistema de audio de hasta 16 parlantes, según la versión.

Otro ejemplo es el Deepal S07, disponible en Chile con tecnología eléctrica de autonomía extendida. Utiliza precisamente el procesador Qualcomm 8155 y sistemas de asistencia a la conducción para integrar funciones multimedia, navegación y seguridad.

La tendencia es evidente: el software comienza a tener tanta importancia como otras características tradicionales del automóvil. Una interfaz lenta o mal diseñada puede afectar diariamente la experiencia de conducción.

Un automóvil que viene a buscar al conductor

Una de las demostraciones más llamativas realizadas durante octubre en Wuhu, China, fue el sistema Super Intelligent Valet Parking (SIVP) de OMODA & JAECOO.

La tecnología se puso a prueba con los modelos JAECOO 5, JAECOO 7 y OMODA C7, bajo el concepto Come to You. Park for You, que puede traducirse como “Viene a buscarte. Estaciona por ti”.

En las demostraciones, los vehículos recibieron instrucciones para desplazarse hacia puntos de recogida previamente definidos, siguiendo rutas planificadas por el sistema. También enfrentaron espacios estrechos, caminos sin salida y obstáculos, utilizando sensores y cálculos de trayectoria para completar las maniobras.

La aplicación cotidiana es fácil de imaginar: salir de un centro comercial y solicitar que el vehículo se acerque al punto de recogida, sin necesidad de recorrer un estacionamiento para encontrarlo. O dejar que el automóvil ingrese por sí mismo a un espacio tan estrecho que después sería difícil abrir las puertas.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre la demostración y su disponibilidad comercial. Las pruebas fueron realizadas en condiciones controladas y la marca no ha confirmado que estas funciones estén disponibles en los modelos vendidos en Chile. Tampoco implican que los vehículos puedan circular autónomamente por cualquier calle o estacionamiento.

La tecnología representa, por ahora, un avance en la automatización de maniobras específicas, no una sustitución general del conductor.

Autos que ven en la oscuridad

Otra innovación presentada en China fue el OMODA X, un crossover de inspiración todoterreno que tuvo su estreno mundial el 20 de octubre.

Más allá de su diseño, una de sus características más interesantes es la incorporación de un sistema de visión nocturna mediante imágenes térmicas infrarrojas.

Según la compañía, esta tecnología permite identificar potenciales riesgos hasta a 90 metros de distancia, aportando información adicional al conductor durante trayectos nocturnos.

A diferencia de una cámara convencional, que necesita luz visible o iluminación artificial para producir imágenes, los sistemas térmicos detectan radiación infrarroja asociada a diferencias de temperatura. Esto puede ayudar a distinguir personas o animales en condiciones de baja luminosidad.

Para un país como Chile, donde numerosos caminos interurbanos atraviesan sectores rurales o zonas con escasa iluminación, la posibilidad de detectar anticipadamente obstáculos o animales representa una aplicación particularmente interesante.

El OMODA X contempla además un despeje del suelo de 200 milímetros y capacidades anunciadas para actividades fuera del camino pavimentado. Pero su principal aporte a esta tendencia está en integrar nuevas tecnologías de percepción del entorno.

Por ahora, la marca no ha confirmado su comercialización en Chile ni el equipamiento definitivo que tendría una eventual versión local.

La inteligencia artificial también quiere conversar

El OMODA X incorpora otro desarrollo: SIAS, sigla de Super Intelligent AI Space, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para permitir una interacción más natural entre las personas y el vehículo.

La propuesta busca superar los tradicionales comandos de voz que exigen utilizar frases específicas o palabras de activación.

Según la marca, SIAS permite conversar con el automóvil sin recurrir a instrucciones complejas. El sistema puede interpretar solicitudes y ejecutar determinadas funciones del habitáculo.

Durante la misma cumbre, OMODA & JAECOO mostró aplicaciones de esta tecnología en el OMODA C4, incluyendo activación de funciones mediante una sola instrucción y recomendaciones musicales relacionadas con el estado de ánimo expresado por el usuario.

El OMODA X también incorpora un modo de conducción personalizable denominado X-MODE, que permite modificar configuraciones y respuestas del automóvil según las preferencias del conductor.

La tendencia no consiste únicamente en aumentar la cantidad de comandos disponibles, sino en reducir la necesidad de navegar por menús para interactuar con el vehículo.

El teléfono se convierte en una extensión del automóvil

La digitalización también está modificando la relación entre el vehículo y su propietario.

Los nuevos OMODA C4 y C5 permiten administrar distintas funciones mediante aplicaciones móviles. En el caso del C5, la marca anuncia más de 14 operaciones remotas, entre ellas consultar ubicación, presión de neumáticos, temperatura interior, climatización y alertas cuando el vehículo abandona un perímetro previamente definido.

En Chile, el Geely EX5 ya permite gestionar determinadas funciones desde su aplicación, como localizar el automóvil y acondicionar previamente el habitáculo.

Este tipo de conectividad tiene especial sentido en los eléctricos: cuando el vehículo está conectado a la red, determinadas tareas de climatización pueden realizarse antes de iniciar el recorrido, utilizando energía externa en lugar de consumir parte de la batería durante los primeros minutos.

El cambio también abre preguntas sobre privacidad, datos personales y seguridad informática, especialmente cuando el teléfono se transforma en una herramienta de acceso a funciones del automóvil.

Autos que reciben nuevas funciones después de comprados

La conectividad introduce además una transformación menos visible: el automóvil puede seguir evolucionando después de salir de la fábrica.

Las actualizaciones remotas, conocidas como OTA (Over The Air), permiten modificar software, corregir errores y agregar determinadas funciones sin reemplazar físicamente componentes.

Un ejemplo concreto es el Geely EX5, para el cual la compañía anunció en enero de 2026 su primera actualización global OTA, que incluye compatibilidad con Android Auto y mejoras relacionadas con la experiencia digital y alertas sonoras.

El avance forma parte del concepto de vehículo definido por software: una arquitectura donde determinados componentes electrónicos y programas pueden recibir mejoras a lo largo de la vida útil del automóvil.

Sin embargo, también aparecen nuevas variables al momento de comprar: durante cuántos años se entregarán actualizaciones, qué funciones requieren conexión a internet y cuál será el soporte disponible cuando el sistema informático envejezca.

Las asistencias comienzan a extenderse a más modelos

Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conocidos como ADAS, también están dejando de ser exclusivos de vehículos de lujo.

En Chile, el Geely EX5 EM-i incorpora hasta 14 sistemas de este tipo, junto con cámaras panorámicas de 540 grados, que combinan distintas imágenes para construir una representación digital del entorno.

Entre las funciones disponibles, dependiendo del equipamiento, se encuentran control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, supervisión de puntos ciegos, mantenimiento de carril y detección de tráfico cruzado.

El Deepal S07 también incorpora alertas de colisión, detección de puntos ciegos y asistencia para mantenerse o cambiar de carril.

Estas tecnologías permiten que el automóvil supervise permanentemente distintas variables del entorno e intervenga ante determinadas situaciones. Sin embargo, no equivalen a conducción autónoma: el conductor continúa siendo responsable de manejar y supervisar el vehículo.

La próxima revolución puede estar en el volante

Mientras estas funciones comienzan a masificarse, otros fabricantes experimentan con cambios todavía más profundos.

Peugeot mostró en París prototipos como el E-T16 Concept y Polygon Concept, que incorporan el sistema Steer-by-Wire, capaz de reemplazar la conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas por señales electrónicas.

La tecnología permite modificar la respuesta de la dirección según la velocidad. A baja velocidad puede facilitar maniobras sin necesidad de girar repetidamente el volante, mientras que en carretera puede ofrecer movimientos más progresivos.

Peugeot combina esta solución con Hypersquare, un mando rectangular que replantea incluso la forma tradicional del volante.

Changan, por su parte, presentó su arquitectura SDA Intelligence, desarrollada para integrar software y electrónica en tres áreas: conducción asistida, habitáculo y gestión del chasis. Su estrategia incluye marcas como Deepal y AVATR, ambas presentes en el mercado chileno.

Estas innovaciones todavía no están generalizadas, pero anticipan una evolución en la que el software influirá no solamente en las pantallas, sino también en la respuesta dinámica del automóvil.