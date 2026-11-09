Nuevo relleno sanitario en Viña recibe 2.469 observaciones

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¡Muy buenos días, Región de Valparaíso! Qué bonito es ver a Valparaíso tan activo y lleno de vida. La 16° edición de Puerto de Ideas resultó, nuevamente, exitosa. El festival agotó las entradas a la mayoría de sus conferencias, y los cafés y restaurantes agradecieron el exceso de visitantes. En este boletín revisamos en particular una de las actividades: el recorrido “Lemebel: Valparaíso, mal amor” y también:

El proyecto de relleno sanitario que EBI Chile busca instalar en El Salto (Viña del Mar) recibió 2.469 observaciones ciudadanas en su evaluación ambiental. Las críticas apuntan a eventuales riesgos ambientales y de incendios. La empresa descarta afectaciones sobre el estero Marga Marga y el santuario de El Palmar. Mientras, el principal vertedero de la región, El Molle, tiene autorización para operar solo hasta marzo de 2028.

La crisis que enfrenta la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, por la falta de recursos para pagar remuneraciones provocó la renuncia de cuatro asesores de confianza. Los concejales exigieron rebajas salariales para aprobar una modificación presupuestaria, mientras al menos 30 trabajadores arriesgan ser despedidos y los funcionarios a honorarios mantienen un paro ante la incertidumbre laboral.

La muerte de Denisse Fredes, conservadora suplente de Villa Alemana, abrió interrogantes sobre el ejercicio de la titular, Patricia Pérez Goldberg, exministra de Justicia de Piñera. Abogados aseguran que Pérez no ejerce habitualmente su cargo, a raíz de una enfermedad y porque desde 2022 oficia como jueza en la CIDH.

La CChC Valparaíso advirtió que los 200 cupos del nuevo subsidio DS1 para comprar viviendas de hasta 4.000 UF serán insuficientes para la demanda regional. El gremio pidió aumentar los recursos para 2027 y agilizar los permisos de proyectos inmobiliarios.

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Nuevo relleno sanitario en Viña del Mar enfrenta oposición vecinal mientras se agota vida útil de El Molle

El 2 de noviembre, el movimiento “No al Vertedero Marga Marga/Viña del Mar”, junto a agrupaciones ambientales y vecinales de Quilpué y la Ciudad Jardín, acudieron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para presentar 1.400 observaciones en contra del proyecto de relleno sanitario que EBI Chile, a través de Cosemar SpA, busca instalar en el sector de El Salto (Viña del Mar). Otras 1.069 fueron presentadas de manera online, aseguraron desde el movimiento.

Cosemar ingresó a trámite su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en julio pasado y, a la fecha, ha sido observado por 20 instituciones públicas, entre ellas el Minvu, el MOP, el Minsal, el MTT y la Conaf.

El proyecto “busca contribuir a una solución de largo plazo para la gestión de los residuos de la Región de Valparaíso”, informó Alejandro Keller, gerente de Tratamiento y Energía de EBI Chile, a Aquí Valparaíso.

Avaluado en US$40 millones, el proyecto denominado “Centro Metropolitano de Gestión Integral de Residuos” contempla construir una planta para el tratamiento de 2.500 toneladas diarias de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, además de compostaje y reciclaje (94 y 80 toneladas diarias, cada uno). El recinto de 206 hectáreas estaría ubicado en el kilómetro 102,5 de la Ruta 60 (Troncal Sur), carretera que une la comuna de Viña del Mar con Quilpué y Villa Alemana.

Las observaciones

Rodrigo Vargas, vocero de la agrupación Canal Chacao, señaló que “hemos logrado identificar serias falencias en el proyecto”, desde el punto de vista ecológico, de vialidad y respecto de los líquidos percolados. Dijo que el vertedero podría favorecer la ocurrencia de un nuevo incendio, como el de febrero de 2024, y que “está en un sector que podría afectar al santuario de la naturaleza El Palmar El Salto, que es un sector protegido. Nosotros estamos en contra de la ubicación del proyecto”, agregó.

Melisa Urrutia, presidenta de la junta de vecinos de El Salto, apuntó a que el relleno sanitario “es el equivalente a 20 estadios Elías Figueroa y a 4 estadios nacionales, solamente de basura. Los primeros dos años solo tirarán basura, sin reciclaje. Recién al quinto año van a rescatar los líquidos percolados. Durante cinco años los líquidos van a caer sí o sí al estero Marga Marga”.

La empresa responde

Alejandro Keller, de EBI Chile, respondió a las observaciones formuladas por las agrupaciones y aseguró que el diseño del proyecto considera “una franja cortafuegos de 10 metros de ancho”, “compactación y cobertura diaria de los residuos”, “además de sistemas de captación y tratamiento controlado del biogás y monitoreo permanente de las condiciones operacionales y de seguridad”. Asimismo, el EIA incorpora un Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias que aborda incendios forestales.

Sobre la afectación del estero Marga Marga, añadió que este se ubica a 1.300 metros del área de emplazamiento del relleno y que “si bien en el tercer año comienza a operar la planta de lixiviados, el proyecto contempla la gestión de los líquidos percolados desde el inicio de su operación, mediante sistemas de impermeabilización, captación, conducción, almacenamiento y evaporación, diseñados para prevenir su infiltración al suelo y proteger los recursos hídricos”.

“Los líquidos lixiviados no serán arrojados al estero Marga Marga”, enfatizó Keller. Y dijo que la distancia considerada entre la planta y las zonas pobladas está por sobre la zona de protección que exige el artículo 13 del Decreto Supremo 189 del Ministerio de Salud. Asimismo, aseguró que el relleno sanitario no intervendrá en el santuario de El Palmar, pues “está ubicado a aproximadamente 1,8 kilómetros de su emplazamiento”.

La necesidad de un nuevo relleno sanitario

Sin embargo, la Región de Valparaíso requiere con premura un nuevo relleno sanitario, pues el actual “El Molle”, emplazado en la parte alta de Valparaíso y operado por Veolia Environnement S.A., recibe la basura de 10 comunas y tiene una vida útil autorizada hasta marzo de 2028.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, votará a favor o en contra del proyecto de EBI Chile una vez que concluya su evaluación ambiental, pero consultado al respecto no adelantó cuál será su posición. Sí reconoció que “hay un problema que no está resuelto y por lo mismo estamos trabajando contra el tiempo. Eventualmente la autoridad sanitaria podría extender la vida útil de El Molle dos años más, pero cualquier proyecto que entra a calificación no demora menos de cuatro años, es decir, estamos en un problema”.

“La política de residuos sólidos le corresponde al gobernador (Rodrigo Mundaca)”, puntualizó Millones. Consultado el Gobierno Regional, su respuesta apuntó a que en 2025 aprobaron un plan para la gestión de residuos que incluye una estrategia para descomprimir El Molle, fortaleciendo la fiscalización (siempre que las comunas boten solo la cantidad autorizada) y buscando que determinados municipios dispongan sus residuos en otros rellenos. El plan también considera un estudio de su su vida útil (que ya fue encargado por el municipio porteño), asistir a las comunas en proyectos de compostaje y localizar terrenos para construir un nuevo centro de tratamiento de residuos.

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Crisis en Quilpué: Corti se queda sin plata para sueldos

A fines de septiembre, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN) –que asumió en diciembre de 2024–, solicitó al Concejo Municipal modificar el presupuesto 2026 y destinar $1.000 millones –originalmente contemplados para financiar obras y servicios– para el pago remuneraciones. ¿El motivo? Según el concejal Renzo Aranda (DC), Corti se había quedado sin plata para pagar sueldos, “porque durante el año se aumentaron descriteriadamente los salarios del círculo de confianza de la alcaldesa e ingresaron nuevos prestadores de servicios”.

La cantidad solicitada alertó a los ediles, quienes recabaron información y descubrieron que la falta de recursos amenazaba el pago de salarios de al menos 406 trabajadores a honorarios. Ello los motivó a rechazar la propuesta de Corti, en al menos dos oportunidades, y proponerle un “marco general de cómo proceder si quería contar con nuestros votos”, dijo Aranda. Este esquema consideraba que si sus asesores no se bajaban los sueldos, ellos no aprobaría la modificación, que además solo financiaría los salarios de funcionarios con al menos un año antigüedad en el municipio.

La propuesta de seis de los ocho concejales, agregó la concejala Paula Castro (Ind-FA), presentada a la alcaldesa, “buscaba equilibrar sueldos, justicia laboral para los trabajadores y cuidar las arcas fiscales de este año, el presupuesto del próximo y con perspectiva de futuro para cubrir las necesidades que tiene la comuna y sus vecinos”.

Renuncias

En ese contexto, el círculo de hierro de Corti comenzó a fundirse: renunció su jefe de gabinete Alexis Tadres, la directora jurídica Ximena Olivares, su administrador municipal Patricio Herrera y el asesor de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Sebastián Olivos. Algunos de ellos habían sido beneficiados con aumentos de sueldos. Y en paralelo, tuvo que realizar ajustes en las remuneraciones de sus asesores.

Solo así la semana pasada los concejales se allanaron a un acuerdo y autorizaron destinar $405 millones para el pago de salarios de la mayoría de los trabajadores a honorarios hasta el 31 de diciembre. Pero el monto no alcanzará para todos –explica Aranda–, por lo que Corti estará obligada a despedir al menos a 30 funcionarios el próximo 15 de noviembre.

Si bien hasta ahora el municipio no ha entregado una cifra oficial, los trabajadores a honorarios, que suman dos semanas paralizados, desconocen “quién sigue y quién no”, afirmó Miguel Moya, presidente de este grupo de funcionarios, a Aquí Valparaíso.

La crisis continúa: este lunes, los concejales se reunirán nuevamente con la alcaldesa, pues falta definir el futuro de los trabajadores a contrata. Según Aranda, Corti les solicitó destinar $500 millones para el pago de sueldos, pero el concejal advierte que de acuerdo con las finanzas municipales solo podrán destinar $370 millones, por lo que se sumarían nuevas desvinculaciones.

Consultado el municipio sobre esta crisis no hubo respuesta de su parte.

Un mensaje de la PUCV

Ciencia para la infancia: buscan reducir brechas desde los primeros años de vida

Con el propósito de romper las brechas de inequidad social y transformar la calidad de vida desde los primeros años, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso puso en marcha una investigación interdisciplinaria orientada a diagnosticar el desarrollo psicomotor en contextos de vulnerabilidad socioambiental. Esto, con el fin de determinar necesidades de apoyo pertinentes para orientar futuras acciones de atención temprana en la primera infancia.

La iniciativa, impulsada por el Concurso de Investigación Asociativa Interdisciplinaria 2026 de la PUCV, contempla evaluar a 120 niños y niñas de entre 6 meses y 5 años de cuatro jardines infantiles del SLEP de Valparaíso. El estudio analizará las áreas motora, cognitiva, del lenguaje y socioemocional, considerando también la influencia de los entornos familiares y educativos.

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Exministra de Justicia y vicepresidenta de la CIDH: las dudas sobre el ejercicio de Patricia Pérez como CBR de Villa Alemana

El lunes de la semana pasada falleció en dependencias del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Villa Alemana la conservadora suplente Denisse Fredes, producto de un paro. Abogados que tramitan en la ciudad dicen que Fredes ejercía como suplente desde hace al menos 10 años; es decir, desde que fue nombrada como conservadora titular del CBR la exministra de Justicia de Sebastián Piñera, Patricia Pérez Goldberg.

“Denisse (Fredes) siempre ejerció como suplente. Pérez no ha ejercido el cargo presencialmente. Son muy pocos los documentos que yo recuerdo haber obtenido con la firma de la conservadora titular”, afirma una de las fuentes consultadas por Aquí Valparaíso.

Pérez fue nombrada el 1 de octubre de 2015 mediante un decreto firmado por la exministra de Justicia, Javiera Blanco, quien la eligió de la terna que, previo a la entrada en vigencia de la nueva Ley de notarios y conservadores (2026), elaboraban las Cortes de Apelaciones. Según consignó entonces el medio digital El Muro, ambas eran muy cercanas. Su nombramiento causó polémica en ese entonces porque Pérez está casada con Pablo Gómez, entonces fiscal regional de Valparaíso.

Las dudas. Tres fuentes consultadas –que solicitaron reservar su identidad– explican que la conservadora titular se ha ausentado producto de una enfermedad, por la que ha presentado licencias médicas, aunque esto último no fue aclarado por el Poder Judicial. Además, desde el 2022 ejerce como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y en enero de este año asumió como vicepresidenta de dicha entidad.

“La Corte de Apelaciones de Valparaíso, que sabe estas dos cosas: que Pérez es jueza de la Corte Interamericana, y de su condición de salud, debiera, considerando la superintendencia administrativa que tiene sobre el CBR, hacer una consulta formal a la conservadora. No sería raro que Pérez termine renunciando al CIDH”, comenta uno de los abogados.

Sin embargo, desde el tribunal de alzada porteño no respondieron a las consultas formuladas por este medio: ¿por cuánto tiempo la exministra no ha trabajado de manera presencial en el CBR, en la última década?, ¿nombrará ahora a una nueva suplente?, ¿habrá realizado alguna fiscalización relativa al funcionamiento del recinto?

Solo indicaron que “el Poder Judicial dispone de un Canal de Denuncias de la Fiscalía Judicial, destinado exclusivamente a recibir reclamos o denuncias relacionados con el correcto cumplimiento de las funciones de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales”. Al respecto, uno de los abogados comentó con ironía: “Y quién va a denunciar a un CBR, eso es como matarse en vida”.

Al menos desde el lunes pasado, cuando falleció Fredes, Pérez se presentó nuevamente en la oficina, hecho constatado por Aquí Valparaíso. El martes, la Corte habría autorizado su cierre “por duelo” y luego volvió a abrir el miércoles. El 1 de noviembre, de acuerdo con su propio perfil de LinkedIn, la conservadora se encontraba en Harvard, en un encuentro con otros abogados.

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Puerto de Ideas revive las crónicas de Pedro Lemebel en las calles de Valparaíso

Una de las actividades que agotó entradas en Puerto de Ideas fue el recorrido histórico y literario “Lemebel: Valparaíso, mal amor”. La ruta por el plan y los cerros de la ciudad estuvo dirigida por la Fundación Ciudad Literaria y consideró nueve puntos que se relacionaban con la obra del cronista y activista Pedro Lemebel (1952-2015).

El paseo comenzó en el restaurante Cinzano, escenario de uno de los pasajes de su libro De perlas y cicatrices (1998), donde cuenta un encuentro que tuvo con la poeta Bárbala Délano: “La noche de Valparaíso era una parranda rumorosa cuando encontré a la Bárbara esa última vez que me regaló el cielo iluminado de sus ojos. Estaba feliz, como si un carrusel de carnaval la girara por dentro en el bailongo del Cinzano que amenazaba lujuria, tango, bolero y la cumbia putinga asomando al ruedo del encaje porteño…”.

Otro punto fue la sede del Ministerio de las Culturas, frente a la plaza Sotomayor. Allí se leyó un pasaje del libro Háblame de amores (2012), donde Lemebel recreó un encuentro que tuvo con el exministro de Culturas, y actual senador, Luciano Cruz-Coke (y que también es leído por el propio artista en el primer capítulo del podcast Las voces de Lemebel):

“Y fue entonces, fue en ese momento cuando él me vio y se precipitó a mi encuentro con la mano estirada, diciendo: qué gusto, Pedro, tenerte aquí. Era el ministro de la Cultura piñerarte, el actor de teleserie, el flamante pituquín de traje planchado viniendo hacia mí con la sonrisa en bandeja…”.

El recorrido también pasó por el monumento a Los Héroes de Iquique. Allí se leyó parte de la crónica Los amantes de la Esmeralda (2001): “Desde aquella noche en que pasó de todo entre el paje y el guardiamarina de la Esmeralda, el navío fue el aposento nupcial donde la pareja de hombres dio rienda suelta al ‘amor que no se nombra’…”.

La ruta pasó por otros puntos, que inspiraron a otros escritores, como Joaquín Edwards Bello, Álvaro Bisama, Eduardo Correa y Sara Vial, y terminó en el paseo Atkinson –desde donde se ve el Congreso– con un extracto de la obra más reconocida de Lemebel: Tengo miedo torero (2001):

“Vámonos a otra parte, dijo Carlos nervioso haciendo parar un taxi. Siga derecho hasta Valparaíso, vamos a Laguna Verde. Pero el camino está cortado. Entonces siga por arriba. Nos vamos a demorar un poco. No importa, no tenemos apuro (…). Al llegar al puerto, frente al monumental edificio del nuevo Congreso, un semáforo detuvo al taxi. ¡Qué huevada tan fea!, parece un hospital de la política, le susurró por lo bajo a Carlos que, conteniendo la risa, le hizo una seña reiterando el silencio”.

Manuel Ugalde, director general de la Fundación Ciudad Literaria, se refirió al origen de la actividad: “Hace unos años hicimos una cartografía en la que georreferenciamos todos los fragmentos de la obra de Lemebel. Eso nos permitió curar una serie de recorridos que miraban Santiago desde los ojos, la pluma y la sensibilidad del autor. Esos recorridos tienen mucho éxito y concitan interés en el público general. Nos dimos cuenta al revisar esa cartografía que aún cuando Lemebel es un extranjero al puerto, este tenía una serie de anécdotas, fragmentos e imaginarios sobre Valparaíso. Eso nos invitó e incitó a probar armar un diálogo entre esa lengua sonora y punzante de Lemebel con otras y otros escritores de acá del Puerto”.

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Minvu anuncia nuevo subsidio para comprar viviendas de hasta 4.000 UF, pero CChC advierte que “se va a quedar corto”

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la apertura de postulaciones para el nuevo subsidio DS1 tramo 4.000 UF, destinado a familias de sectores medios que buscan adquirir una vivienda. Sin embargo, desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso advirtieron que los cerca de 200 cupos asignados a la región serán insuficientes para cubrir la demanda.

El presidente de la CChC Valparaíso, Andrés Polanco, valoró la ampliación del beneficio y destacó que, según cifras del Serviu, las familias podrán acceder al 72% de las viviendas actualmente disponibles en el mercado, frente al 4% que cubría el tramo anterior. No obstante, advirtió que la cantidad de beneficiarios será limitada: “Es un buen comienzo, pero se va a quedar corto frente a las familias que llevan tiempo ahorrando y que no califican en otros programas”, sostuvo.

Por ello, solicitó que el aumento de cupos anunciado para 2027 quede incorporado en el presupuesto y que su distribución regional considere la demanda existente.

Polanco también planteó la necesidad de coordinar acciones con la Seremi de Vivienda y el Serviu Valparaíso para facilitar que las familias seleccionadas puedan concretar la compra de sus propiedades, considerando que existen proyectos inmobiliarios que podrían incorporarse al programa, pero que todavía esperan permisos. “Si los subsidios y las obras avanzan al mismo ritmo, se mueve la construcción, y con ella el empleo”, señaló.

En paralelo, el Minvu anunció que entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre estarán abiertas las postulaciones a la segunda versión de la Tarjeta Banco de Materiales, denominada “Tu Casa a tu Pinta 2.0”, que por primera vez incorporará a propietarios de departamentos. El programa permitirá financiar reparaciones de baños y pisos en departamentos con aportes de 15 UF, mientras que para las casas se contemplan subsidios de 25 UF para reparaciones sanitarias y techumbres, y hasta 40 UF para rejas. Las postulaciones serán exclusivamente en línea, a través del sitio web del Minvu.

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