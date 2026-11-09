Amplio operativo policial por millonario robo a ciudadano chino: abandonaron maletin en Cerrillos

Una persecución policial terminó en la comuna de Cerrillos luego de que un grupo de delincuentes asaltara a un ciudadano chino, que llevaba una maleta con más de 200 millones de pesos.

El hombre había retirado el dinero desde una sucursal del banco BCI en la avenida Pedro Aguirre Cerda, de la misma comuna. Ahí, lo asaltaron y huyeron a bordo de un furgón.

El operativo de Carabineros concluyó en la intersección de la calle Rapa Nui con la avenida Las Américas, apenas a unas cuadras de la sucursal bancaria. En ese lugar, los antisociales chocaron a otro auto y se volcaron pasado el cruce de las calles.

Luego, los ladrones escondieron la maleta y otros elementos relacionados con el delito, como unos overoles blancos, en un sitio ubicado a una cuadra del accidente y huyeron a pie.

La búsqueda de los delincuentes obligó a un despliegue policial, el que incluye un helicóptero de la Prefectura Aérea y la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Hasta el momento, solo uno de los antisociales está detenido bajo custodia policial.