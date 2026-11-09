El ajedrez político de fin de año: seremis bajo la lupa

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¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva edición de Aquí Coquimbo, en este lunes 9 de noviembre.

Comenzamos una nueva semana después de un fin de semana marcado por las altas temperaturas. Pero también venimos de días que quedarán en la memoria, especialmente por un hecho histórico: después de 29 años, las compuertas del embalse La Paloma volvieron a abrirse, dejando imágenes que hace apenas un tiempo parecían impensadas en una zona tan golpeada por la sequía.

Como cada lunes, los invito a acompañarme en este recorrido por las noticias, historias y acontecimientos que marcan la agenda regional. Siempre con una mirada cercana y buscando ir un poco más allá de los titulares.

A todos quienes nos leen, gracias por acompañarnos una semana más. Que tengan un excelente lunes y, como siempre, ¡vamos con las noticias!

Una historia que abre varias interrogantes en la Municipalidad de Punitaqui. La directora titular de Control Interno lleva más de tres años sin ejercer sus funciones, en medio de un sumario administrativo que todavía no tendría resolución. Sin embargo, continúa recibiendo remuneraciones que superan los $3 millones líquidos mensuales. Una abogada experta en derecho público advierte sobre las consecuencias de estas demoras.

Se acerca el fin de año y las piezas del ajedrez político comienzan a moverse en la Región de Coquimbo. Aunque desde La Moneda han descartado ajustes ministeriales, en el gabinete regional algunas autoridades estarían siendo observadas con especial atención. ¿Quiénes estarían en la cuerda floja?

Fue la noticia de la semana pasada en todos los medios locales. Y es que fuimos testigos de un acontecimiento histórico: después de 29 años, las compuertas del embalse La Paloma volvieron a abrirse para liberar agua. Un momento que despertó emoción y esperanza, aunque también obligó a extremar las medidas de seguridad por el aumento de los caudales. Pasamos de la escasez extrema en la región a un escenario que pocos imaginaban hasta hace apenas unos meses.

Finalmente, les contamos que envejecer no significa dejar de aprender, hacer deporte o construir nuevas amistades. En el barrio Baquedano de Coquimbo funciona un espacio que está demostrando precisamente eso. Se trata del Centro Armonía, una iniciativa municipal que, durante sus primeros 18 meses, atendió individualmente a más de 800 personas mayores y registró más de 3.200 prestaciones. Detrás de esas cifras hay historias de superación, compañerismo y personas que encontraron una nueva motivación para mantenerse activas. Una de esas noticias que también vale la pena contar.

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Punitaqui: más de tres años apartada de sus labores, pero continúa recibiendo sueldo por más de $3 millones

Un sumario administrativo que se prolongaría por más de tres años, una funcionaria apartada de sus labores que continúa recibiendo remuneraciones y dudas sobre el pago de incentivos por mejoramiento de la gestión municipal (PMG) son parte de los antecedentes que rodean a la directora titular de Control Interno de la Municipalidad de Punitaqui, Norma Tapia Salazar.

De acuerdo con información proporcionada a este medio por una fuente interna con conocimiento directo del procedimiento, la funcionaria fue suspendida preventivamente de sus funciones durante la investigación administrativa iniciada en 2023, medida que, según la misma fuente, se mantendría vigente hasta la actualidad sin que exista una resolución definitiva del sumario.

Mientras tanto, el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Punitaqui sigue registrando remuneraciones a su nombre. En julio de 2026 figura con $4.344.162 brutos y $3.405.651 líquidos, cifras que incluyen los conceptos remuneracionales informados para ese mes. Otro dato no menor es que la profesional también estaría con licencia médica.

La continuidad de estos pagos no constituye por sí misma una irregularidad, pues la legislación permite mantener las remuneraciones durante una suspensión preventiva. Sin embargo, la prolongación del procedimiento y la eventual percepción de determinados incentivos asociados al desempeño laboral abren interrogantes sobre la gestión administrativa del caso.

El origen de esta controversia se encuentra en una fiscalización efectuada por la Contraloría Regional de Coquimbo. Mediante el oficio N° E334679, de abril de 2023, el organismo acogió una denuncia contra Norma Tapia tras detectar numerosas omisiones en sus registros biométricos de entrada y salida durante 2022.

En total, el informe individualizó alrededor de 180 jornadas con marcaciones incompletas. Contraloría también constató que durante ese período la funcionaria recibió íntegramente sus remuneraciones, sin descuentos asociados a las omisiones observadas.

El 9 de mayo de 2023, bajo la administración del entonces alcalde Carlos Araya Bugueño, se dictó el decreto alcaldicio N° 533, que ordenó iniciar un sumario administrativo.

Según la fuente interna consultada, posteriormente se dispuso la suspensión preventiva de Tapia, quien habría permanecido apartada de sus funciones mientras el procedimiento continuaba tramitándose.

De mantenerse esta situación hasta noviembre de 2026, el proceso acumularía tres años y medio desde su apertura, sin que los antecedentes disponibles permitan conocer una resolución definitiva.

Experta advierte sobre prolongación excesiva de sumarios

Consultada respecto de la extensión de este tipo de procedimientos, la abogada y magíster en Derecho Público, María-José Lira Marti explicó que, aunque la legislación establece plazos breves para la tramitación de sumarios administrativos, la jurisprudencia de Contraloría y de los tribunales superiores ha determinado que estos no son fatales. Es decir, su vencimiento no provoca automáticamente la nulidad del procedimiento ni impide aplicar eventuales sanciones.

Sin embargo, advirtió que una demora excesiva puede generar responsabilidades para quienes hayan dilatado injustificadamente el proceso y para las autoridades que no adopten medidas oportunas.

“Un sumario que se extiende por tres años representa una anomalía grave que vulnera los principios de celeridad, eficiencia y debido proceso”, sostuvo la especialista.

A juicio de Lira, este tipo de dilaciones provoca una doble afectación: mantiene en incertidumbre al funcionario investigado y, al mismo tiempo, perjudica el funcionamiento de la administración pública y el patrimonio municipal.

En ese contexto, la interrogante no apunta únicamente a la situación de la funcionaria investigada, sino también a la responsabilidad administrativa de quienes han tenido a su cargo la conducción y resolución del procedimiento.

El PMG: ¿corresponde pagar incentivos por metas a quien no ha trabajado?

Uno de los aspectos que requiere mayor esclarecimiento está relacionado con el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG), mecanismo que entrega asignaciones económicas vinculadas a la gestión institucional y al cumplimiento de metas.

Tapia sin ir a trabajar y sin formar parte de las metas colectivas de la institución, sigue recibiendo PMG. El último fue, según el portal de Transparencia, en julio, cuando recibió $1.400.000 pesos extra, que se sumaron a su sueldo que bordea los $3 millones.

La distinción es relevante por un pronunciamiento reciente de Contraloría

Mediante el dictamen N° OF20561, del 30 de enero de 2026, el organismo estableció que los funcionarios municipales que hayan permanecido con licencia médica o suspendidos preventivamente durante todo el año de cumplimiento de las metas, sin haber trabajado efectivamente ningún día, no tienen derecho al componente de incentivo por desempeño colectivo.

Sobre este punto, la abogada María-José Lira precisó que la suspensión preventiva no constituye una sanción disciplinaria, sino una medida cautelar adoptada por el fiscal administrativo para resguardar el desarrollo de la investigación. Por esa razón, la legislación contempla que se mantenga el pago de remuneraciones mientras se encuentre vigente.

Respecto de los incentivos, explicó que su procedencia depende del cumplimiento de las condiciones legales aplicables a cada beneficio, por lo que la sola ausencia del funcionario no permite concluir que todos los pagos sean improcedentes.

No obstante, la especialista puso el acento en un problema que considera incluso más relevante, que es la incapacidad de resolver oportunamente una investigación administrativa mientras se prolongan sus efectos económicos para el municipio.

“El problema de fondo no es si el funcionario cobra o no el PMG; el problema real es la duración de la suspensión”, afirmó.

A su juicio, resulta cuestionable que una medida concebida como transitoria pueda extenderse durante años, manteniendo el pago de remuneraciones e incentivos sin que exista una resolución sobre la responsabilidad administrativa investigada.

Nos tratamos de comunicar con el municipio de Punitaqui, para obtener su versión oficial, pero no hubo respuesta de su parte.

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El ajedrez político de fin de año: seremis bajo la lupa y posibles cambios en el gabinete regional

Se acerca el fin de año y, con ello, comienzan los balances, las evaluaciones políticas y las negociaciones que suelen anticipar movimientos en el tablero del poder. Las piezas del ajedrez ya empiezan a moverse y, aunque desde La Moneda han descartado un cambio de gabinete ministerial, en regiones las expectativas son distintas. En Coquimbo, al menos, hay quienes apuestan a que algunos ajustes podrían concretarse más temprano que tarde.

Una cosa parece clara: no todos los secretarios regionales ministeriales gozan de una buena evaluación. Algunos enfrentan cuestionamientos de parlamentarios de la zona y también de sectores cercanos al entorno del delegado presidencial regional, Víctor Pino.

La falta de conducción política, la escasa visibilidad pública y el débil respaldo político de ciertas autoridades han comenzado a pesar en las evaluaciones internas. Y aunque todavía no hay decisiones oficiales, algunos nombres ya aparecen en las conversaciones sobre eventuales salidas.

La dispar presencia de los seremis en los medios de comunicación también entrega elementos para el análisis. Un informe nacional de apariciones en prensa, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 16 de octubre de 2026, al que pudo acceder Aquí Coquimbo, sitúa a Coquimbo en el segundo lugar del país, con 795 registros. Sin embargo, al desglosar las cifras por cartera, aparecen diferencias importantes.

Mientras Gobierno concentra 153 apariciones y Salud alcanza 76, otras reparticiones muestran una presencia considerablemente menor. Seguridad Pública registra apenas tres menciones, Bienes Nacionales suma 18, mientras que carteras como Vivienda, Energía y Deporte no presentan apariciones durante el período analizado. Aunque la exposición mediática no determina por sí sola la calidad de una gestión, los números reflejan un gabinete con una proyección comunicacional desigual, que es reflejo de que algunas autoridades logran instalar sus agendas y otras permanecen prácticamente ausentes del debate público.

Seremis en la mira

Uno de los casos más complejos sería el de la seremi de Bienes Nacionales, Gloria Pardes, del partido Republicanos. Fuentes del Gobierno consultadas por este medio coinciden en que se trata de una de las reparticiones con peor evaluación política. Incluso, una de las fuentes describe su situación como un caso que está “en rojo”, por lo que una eventual salida no sería una sorpresa.

Los cuestionamientos apuntan tanto a su gestión como a su conducción política. A ello se suma un episodio reciente que tampoco habría caído bien en la denominada Moneda chica regional: la llegada a esa repartición de Andrés Guerra, identificado como un antiguo hombre fuerte del Partido Republicano.

Su incorporación habría generado reparos en círculos políticos oficialistas, debido a cuestionamientos sobre su cercanía con San Martín, imputado en una investigación por robo de cables. Se trata, en todo caso, de una relación que por sí sola no supone participación de Guerra en los hechos investigados. Sin embargo, en el ambiente político regional su arribo no pasó inadvertido.

Otro nombre que comienza a generar comentarios es el de la seremi de Salud, Karen Irribarra. Las dudas apuntarían a situaciones internas que habrían complicado el ambiente laboral de la repartición.

En particular, fuentes vinculadas a Renovación Nacional señalan que la autoridad habría tenido una relación conflictiva con quien fuera su jefe de gabinete, Ignacio Tobar, militante de esa colectividad. De acuerdo con esas versiones, el excolaborador habría sido objeto de malos tratos por parte de la seremi, y no sería el único episodio de esa naturaleza que se comenta en círculos políticos.

La seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, también aparece entre las autoridades cuya continuidad genera interrogantes. Su relación con Carabineros, marcada por diferencias y episodios de tensión, dadas a conocer en nuestra edición anterior, genera malestar.

Según fuentes vinculadas al Ejecutivo, a nivel central no habría sido bien recibido que Duarte no informara, antes de asumir el cargo, sobre un conflicto previo que mantuvo con funcionarios de Carabineros. Un antecedente que cobra especial relevancia considerando que una de las responsabilidades de su cartera es precisamente la coordinación con las policías.

A ello se agregan las recientes diferencias ocurridas en la Sexta Comisaría de Las Compañías, en La Serena, que volvieron a poner bajo atención la relación de la autoridad con la institución uniformada.

Por ahora, los eventuales cambios siguen en el terreno de las conversaciones y evaluaciones políticas. No obstante, en el oficialismo regional existe conciencia de que el cierre del año puede convertirse en una oportunidad para ajustar equipos, corregir debilidades y dar nuevas señales de conducción.

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Después de 29 años, el embalse La Paloma volvió a abrir sus compuertas

Hace apenas unos meses hablar del embalse La Paloma era hablar de sequía, incertidumbre y preocupación para miles de agricultores de la provincia del Limarí. Hoy, el escenario es radicalmente distinto. El pasado jueves 5 de noviembre, después de 29 años, una de sus ocho compuertas volvió a abrirse para liberar agua de manera controlada, marcando uno de los acontecimientos hídricos más importantes de las últimas décadas en la Región de Coquimbo.

La apertura se concretó a las 12:08 horas y fue presenciada por cientos de personas que llegaron hasta el sector para observar un espectáculo que no se repetía desde septiembre de 1997.

El contraste resulta impresionante. En 2024, el embalse había llegado a registrar apenas un 4% de su capacidad y, todavía en mayo de este año, sus reservas rondaban el 5%. Sin embargo, las intensas precipitaciones del invierno y el posterior deshielo cordillerano permitieron una recuperación que lo llevó a superar el 80% de almacenamiento, con más de 600 millones de metros cúbicos de agua.

La imagen de las compuertas abiertas representa mucho más que un atractivo visual. Para los agricultores del Limarí significa recuperar expectativas de riego después de años de restricciones, pérdidas productivas y una crisis hídrica que golpeó duramente la economía local.

Pero el regreso del agua también trajo nuevos desafíos.

La otra cara de la apertura

La evacuación comenzó con un caudal total de 17 metros cúbicos por segundo, cifra que aumentó a 27 durante el viernes, cuando se abrió una segunda compuerta. La planificación contemplaba incrementos graduales durante el fin de semana, con una proyección de 47 metros cúbicos por segundo para el domingo.

El aumento del caudal encendió las alertas en distintos sectores de Ovalle. El municipio informó sobre cinco interrupciones de caminos asociadas al incremento de los flujos de los embalses La Paloma y Recoleta, tres de ellas correspondientes a cierres preventivos posteriores a la apertura de La Paloma.

Entre los puntos de preocupación aparecen Potrerillos Bajos, El Trapiche y Los Aromos de Tabalí, donde el incremento del agua obligó a adoptar medidas para resguardar la seguridad de los habitantes.

A ello se sumó el cierre preventivo del Parque Los Peñones, mientras SENAPRED, Bomberos y otros organismos mantuvieron la vigilancia sobre los cauces y las comunidades cercanas al río Limarí.

¿Y ahora qué viene?

La administración del embalse anticipó que las descargas podrían prolongarse durante el verano e incluso hasta los primeros meses de 2027, dependiendo del comportamiento de los deshielos y de las reservas acumuladas.

Para este lunes 9 de noviembre está prevista una nueva evaluación de los caudales de ingreso, con el objetivo de definir si corresponde aumentar, mantener o disminuir las descargas.

La explicación es sencilla, todavía existe una importante acumulación de nieve en la cordillera y el aumento de las temperaturas podría seguir aportando grandes volúmenes de agua al sistema.

El desafío será administrar responsablemente este recurso, manteniendo reservas para las próximas temporadas agrícolas y evitando situaciones de riesgo para las localidades ubicadas aguas abajo.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central fue sede del XLII Congreso Internacional ASFAE 2026 y proyectó su MBA con visión internacional

El encuentro reunió a más de 30 universidades y cerca de 240 investigaciones, posicionando a la región en temáticas como la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el desarrollo regional. En este contexto, se destacó el MBA en Gestión de Negocios de la sede y su convenio internacional con la Barcelona School of Management, junto con la entrega de reconocimientos a Bernardo Larraín Matte y Jaime Alonso Barrientos como Ingenieros Comerciales Destacados 2026, en las categorías nacional y regional.

En la ceremonia de cierre se reconocieron los mejores papers y posters del encuentro. La jornada también marcó el reconocimiento a Yerko Cortés, vicedecano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la sede, como nuevo presidente de ASFAE. En esta misma línea, se anunció que la próxima edición del congreso ASFAE se realizará en la Universidad Católica del Maule.

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“Para mí ha sido un regalo”: el centro de Coquimbo que transforma la vida de las personas mayores

Compartir una clase de baile, participar en un taller, integrarse a un equipo deportivo o volver a una sala de clases, son experiencias que conviven con algo tan cotidiano como renovar la cédula de identidad en el Centro para el Bienestar del Adulto Mayor Armonía. Su propuesta reúne atención y participación, un lugar donde las personas mayores encuentran oportunidades para aprender, construir vínculos y mantenerse activas en su comunidad.

El centro abrió sus puertas en 2024, en el barrio Baquedano, con una inversión superior a los $1.000 millones de recursos municipales, emplazado en una superficie de más de mil metros cuadrados habilitados. Cuenta con cine, salón de baile, salas para talleres, espacios multipropósito y dependencias de primeros auxilios y kinesiología.

Durante sus primeros 18 meses registra más de 800 personas atendidas individualmente y supera las 3.200 prestaciones.

Francisca Peña, terapeuta ocupacional a cargo de los talleres de estimulación cognitiva en el recinto, explica la evolución de los participantes desde su llegada: “Al inicio, muchos llegan con temores o límites frente a lo desconocido. Al explicarles cómo esto los potencia, se les abre un mundo de posibilidades. Lo central es la participación y que se sientan eficaces. Se genera un compañerismo enorme y la evolución ha sido sumamente positiva.”

Georgina Pérez, vecina del sector Punta Mira Norte y participante del taller de estimulación cognitiva, resume el valor de este espacio: “Para mí ha sido un regalo. Acá te enseñan a reactivar conocimientos dormidos con juegos y dinámicas entretenidas que comparto con mi familia. Los profesionales son excelentes; no me pierdo ninguna clase”.

La experiencia también sale del recinto. El newcom, una adaptación del vóleibol para personas mayores, incorpora movimiento y trabajo en equipo. En octubre de 2026, el equipo del centro participó en un encuentro interregional en la ciudad de Combarbalá. La actividad conectó a personas de distintas realidades a través del deporte, la recreación y la convivencia.

Mauricio Olivares, profesor de Educación Física y técnico del equipo de newcom, detalla el impacto integral de la disciplina: “La actividad física mejoró más del 70% de las pruebas funcionales de salud, por eso creamos esta alternativa deportiva. El jugador más joven tiene 64 años y el más longevo 85, hoy titular del equipo. El impacto trasciende lo físico: mejora la calidad de vida y se proyecta en lo emocional y en la familia”.

Gabriela, usuaria proveniente del sector La Cantera con 20 meses de asistencia a las actividades, ejemplifica de la siguiente manera los beneficios directos asociados a la salud: “Estaba muy descompensada de la diabetes, con niveles sobre 9,8. Me recibieron con tanto cariño que me esforcé; hoy estoy en 7,1, tengo 70 años, juego newcom y me siento maravillosamente bien”.

Finalmente, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, destaca que Armonía es un centro único en Chile: “Trabajamos día a día para que nuestras personas mayores sientan que este es un espacio dedicado para ellos, donde pueden mantenerse activos, aprender cosas nuevas y, sobre todo, sentirse acompañados. Nuestros adultos mayores han entregado tanto a nuestra comuna, son parte fundamental de lo que es Coquimbo hoy, por eso lo mínimo que se merecen es contar con un lugar donde disfruten y donde mejoren su calidad de vida en todos los sentidos”.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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