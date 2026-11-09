Revelan que ministro Rabat firmó nueva rebaja de condena pese a anunciar suspensión

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó un nuevo decreto que redujo en diez meses la condena de un hombre sentenciado por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, Región de Valparaíso. La medida fue adoptada el pasado 5 de noviembre, pese a que anteriormente la justicia había rechazado concederle la libertad condicional debido a informes de Gendarmería que advertían un riesgo medio de reincidencia.

Según reveló una investigación de BioBioChile, el beneficiado es Peter Andrés Rojas Gallardo, de 40 años, condenado a cinco años de presidio por homicidio simple. Su pena debía concluir originalmente el 30 de agosto de 2027, pero el decreto adelantó su cumplimiento al 30 de octubre de 2026, por lo que quedó en libertad.

El documento también lleva la firma de la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto Larreátegui, quien asumió el 30 de octubre en reemplazo de Luis Silva, cuya salida se produjo en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El condenado registraba además antecedentes por hurto, robo con violencia y robo frustrado en lugar habitado.

En mayo de este año, Rojas intentó acceder a la libertad condicional, pero su solicitud fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, decisión posteriormente ratificada por la Corte Suprema.

Los tribunales consideraron informes de Gendarmería que advertían un riesgo medio de reincidencia y cuestionaban las condiciones para que el condenado cumpliera su pena en libertad.

Sin embargo, el 5 de noviembre su defensa presentó un recurso de amparo para obtener la reducción de condena. Antes de que la Corte resolviera, el Ministerio de Justicia informó que Rabat ya había firmado el decreto correspondiente, tras lo cual el condenado desistió de la acción judicial.

Finalmente, desde el Ministerio de Justicia argumentaron que la cartera no puede rechazar el beneficio únicamente por la gravedad del delito y precisaron que la suspensión de decretos anunciada previamente por Rabat se refería exclusivamente a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.