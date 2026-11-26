Geely Chile presentó oficialmente el All New Cityray, la renovación de su SUV que busca posicionarse como una alternativa para quienes privilegian el confort, la tecnología y la versatilidad, tanto para los desplazamientos urbanos como para los viajes en familia.

Con 4,54 metros de largo, el nuevo Cityray destaca por sus generosas dimensiones para el segmento, un habitáculo amplio y una configuración orientada a ofrecer una marcha confortable, sin perder la agilidad que se requiere para circular por la ciudad.

Una de las principales novedades es la incorporación del concepto EV Tech, con el que Geely busca trasladar las tecnologías propias de los vehículos eléctricos a los modelos con motores a combustión. Entre sus atributos destaca la posibilidad de interactuar con el automóvil de manera remota a través de una aplicación móvil.

Diseño exterior y confort interior

En términos de diseño, el All New Cityray presenta una estética moderna y deportiva, con una renovada parrilla frontal y una firma lumínica compuesta por 461 LED distribuidos entre los focos delanteros y traseros.

El interior es uno de sus puntos destacados. Su amplitud permite acomodar a los pasajeros con comodidad, mientras que el maletero ofrece una capacidad de 580 litros, ampliable a 655 litros mediante un doble fondo. Los asientos traseros son abatibles en una proporción 60/40 y cuentan con anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

Según la versión, incorpora asientos delanteros con regulación eléctrica, ventilación y memoria, además de un cargador inalámbrico para teléfonos móviles. También cuenta con un sistema de filtración de aire CN95.

EV Tech: un SUV conectado desde el celular

Una de las principales novedades del All New Cityray es la posibilidad de conectar el vehículo con la aplicación móvil de Geely, que permite consultar su estado en tiempo real, conocer su ubicación, recibir alertas y notificaciones de alarma, además de acceder a distintas funciones de control remoto, incluso cuando el conductor no está a bordo.

La aplicación también permite gestionar viajes, solicitar asistencia y localizar concesionarios o centros de servicio de la marca. Una vez vinculado el vehículo, el usuario puede acceder a su perfil y a los canales de atención de Geely desde el propio teléfono.

Estas prestaciones forman parte del concepto EV Tech, presentado por Geely como una propuesta que busca trasladar las tecnologías y la experiencia de usuario de los automóviles eléctricos a los vehículos con motores a combustión.

A ello se suma una nueva arquitectura electrónica, denominada GEEA 3.0, que permite recibir actualizaciones de software de manera remota, sin necesidad de acudir a un concesionario.

En el interior, la experiencia tecnológica se complementa con el sistema multimedia Flyme Auto, una pantalla táctil horizontal de 14,6 pulgadas, un tablero de instrumentos digital de 10,2 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En medio de este despliegue tecnológico, Geely también apuesta por recuperar una solución tradicional y práctica: los botones físicos para controlar la climatización y otras funciones de uso frecuente. Una decisión acertada desde el punto de vista de la ergonomía, que permite realizar ajustes de manera más intuitiva, sin tener que navegar por los menús de la pantalla durante la conducción.

Motorización y confort de marcha

El All New Cityray está equipado con un motor 1.5 litros turbo de 174 HP y 290 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar un rendimiento mixto homologado de 14 kilómetros por litro.

La marca también trabajó en la calibración del chasis para reducir el balanceo de la carrocería y mejorar la suavidad de marcha, dos aspectos que apuntan a una experiencia de conducción más confortable, tanto en ciudad como en carretera.

Seguridad y asistencias a la conducción

En materia de seguridad, el nuevo Cityray dispone de seis airbags y una carrocería construida con un 70,3% de aceros de alta resistencia.

Dependiendo de la versión, incorpora hasta 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de nivel 2, que apoyan al conductor y contribuyen a reducir el riesgo de accidentes, aunque no sustituyen su atención al volante.

A ello se suma una cámara de visión de 540 grados, con una función denominada “chasis transparente”, que permite visualizar virtualmente el espacio bajo el automóvil. Esta tecnología resulta especialmente útil al estacionar, circular por espacios estrechos o sortear obstáculos.

Versiones y precios

El All New Cityray ya está disponible en la red de concesionarios de Geely en Chile, en cuatro colores —azul, blanco, plata y gris— y en tres versiones:

Versión Precio con bonos Comfort $15.490.000 Exclusive $16.390.000 Signature $17.390.000

Los precios incluyen bonos comerciales y están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.