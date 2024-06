Recomendaciones sobre cómo proteger a niños y niñas ante emergencias climáticas

En medio de las intensas precipitaciones que están azotando a gran parte de la zona centro sur del país, la experta de la ONG World Vision, Elanne Sanhueza, profesional del Área de Prevención de Emergencias y Desastres Naturales, ha emitido una recomendación urgente: “es vital estar muy atentos a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad”.

En un escenario marcado por la incertidumbre, es fundamental centrarse en la importancia de prestar especial atención a los más pequeños. En un mundo donde la seguridad y el bienestar de los niños son una prioridad ineludible, la experta recomienda una serie de acciones que abarca desde la prevención hasta la acción en momentos de crisis.

Primero, insta a las familias a elaborar detalladas listas con información vital, desde condiciones médicas hasta números de contacto de emergencia. Además, enfatiza la importancia de “identificar y evaluar las amenazas, tanto dentro como fuera de los hogares, esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor”, sostiene.

En segundo lugar, es imperativo seguir las instrucciones de las autoridades y los equipos de emergencia en momentos como estos. Sanhueza recuerda la importancia de seguir las directrices marcadas por aquellos que están entrenados para lidiar consituaciones extremas y tomar decisiones en la urgencia. En este proceso, involucrar a los niños y familiarizarlos con los equipos de respuesta se convierte en una decisión que puede garantizar la vida.

En caso de evacuación, la experta subraya el cuidado especial hacia los más indefensos. Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con discapacidad necesitan ayuda extra para asegurar su seguridad. Mantenerlos bajo supervisión constante y protegerlos de cualquier forma de vulneración

se convierte en una responsabilidad ineludible.

Asimismo, una planificación meticulosa se convierte en un escudo contra la incertidumbre. Elanne Sanhueza enfatiza la necesidad de definir lugares seguros, establecer puntos de encuentro con la familia y conocer las rutas de evacuación segura. “Cada miembro de la familia debe tener un papel asignado, una tarea que cumplir en el momento de la crisis”, asegura.

¿Qué se debe evitar hacer en situaciones de emergencia?

En medio de la tormenta, también hay cosas que no deben hacerse. La experta advierte sobre la importancia de no remover las tapas del sistema de alcantarillado, no arriesgarse a cruzar lugares inundados sin previa revisión, y no conducir en aguas tumultuosas. La prudencia y el sentido común deben prevalecer en cada paso dado.

En un mundo donde las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático serán una constante, la protección de los niños se convierte en una responsabilidad compartida. Desde las familias hasta las autoridades, desde las organizaciones humanitarias hasta la comunidad en general, todos tienen un papel que desempeñaren esta lucha por una buena calidad de vida y la supervivencia ante las emergencias.