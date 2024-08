La importancia de una crianza respetuosa para resguardar los derechos en la niñez

Los derechos de los niños y niñas son vulnerados diariamente en todo el mundo. Según estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), casi 400 millones de menores de 5 años sufren regularmente agresiones psicológicas o castigos físicos en sus hogares.

Aproximadamente 330 millones de estos niños son castigados por medios físicos.

Paz Lorca, directora de la Escuela de Desarrollo Social del Instituto Profesional IACC, comentó que “en el caso de Chile, y de acuerdo con datos de Unicef, se mantiene el nivel de violencia a niños y adolescentes hombres en torno al 27%. En el caso de las niñas y adolescentes mujeres, este porcentaje aumentó del 43% en 2017 al 52% en

2023”.

Lorca explicó que “estudios indican que la violencia impacta su desarrollo neurocognitivo, causando deficiencias en la cognición social y aumentando los síntomas de ansiedad”.

Los derechos más importantes de los niños incluyen el derecho a la protección, a la educación, a la salud, y a ser escuchados. Sin embargo, para que estos derechos sean efectivos, es esencial que la crianza se base en el respeto y la comprensión de sus necesidades individuales.

“Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, a los 5 años, su parte prefrontal y racional aún no ha madurado. Por eso, a veces gritan, pegan y no están preparados para autorregularse. Somos los adultos quienes debemos contribuir a su regulación, enseñarles y comprender que hay instrucciones que todavía no entienden”, señaló Lorca.

Si estos niños, con un cerebro en desarrollo, están expuestos a estrés tóxico, falta de apego o crianza negligente, su desarrollo cerebral se ve gravemente afectado. “Si comparamos una radiografía de un niño no expuesto a violencia con la de uno que sí lo está, veremos surcos y espacios en esas áreas. Además, los obligamos a vivir en una alerta permanente, respondiendo al miedo y la ansiedad”, añade.

Es muy importante en este día no solo celebrarlos o regalarles juguetes, sino que entender que proteger los derechos de niños y niñas es una responsabilidad compartida.