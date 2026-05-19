Vocero de trabajadores Cencosud y Ley Miscelánea: “El pueblo se movilizará por el hambre”

La tensión política y social en torno a la Ley Miscelánea continúa escalando. Esta vez, fue la Coordinadora de Trabajadores de Cencosud, Jumbo y Conatracops la que lanzó duras críticas contra el proyecto impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

A través de una declaración pública, el vocero de la organización, Sergio Fuentes, cuestionó el avance de la iniciativa y emplazó directamente al Congreso a frenar su tramitación.

“Los parlamentarios tienen mecanismos para detener proyectos y es hora de que los usen”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el Parlamento no puede mantenerse al margen frente a una reforma que, a juicio de los trabajadores, afecta directamente sus condiciones laborales y económicas.

“El Parlamento no puede desentenderse, debe oponerse a legislar proyectos que atentan contra los trabajadores”, señaló.

Fuentes llamó además a utilizar distintas herramientas institucionales para enfrentar la iniciativa, incluyendo la presentación de indicaciones y eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional.

“Deben presentar indicaciones, acudir al Tribunal Constitucional y, por cierto, salir a las calles también junto a quienes votaron por ellos”, agregó.

La declaración ocurre en medio de la creciente presión social y política que ha generado la denominada Ley Miscelánea, proyecto que incluye reformas tributarias, medidas de reconstrucción y cambios regulatorios impulsados por el Ejecutivo.

En las últimas semanas, distintos gremios, alcaldes, parlamentarios de oposición y organizaciones sindicales han manifestado reparos respecto del contenido de la propuesta y su eventual impacto en áreas como salud, empleo y financiamiento municipal.

El vocero de los trabajadores de Cencosud también advirtió sobre un posible aumento del malestar social en caso de que el proyecto avance sin modificaciones relevantes. “El pueblo tarde o temprano se movilizará por el hambre”, sostuvo.