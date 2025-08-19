Fundación Abrázame lanza colecta 2025 para celebrar 10 años de trabajo con la infancia vulnerable

Con el lema “Vínculos que cambian vidas”, Abrázame lanzará el próximo 25 de agosto su Colecta Anual 2025, una campaña que celebra 10 años de labor continua en favor de la infancia más vulnerable de Chile. La organización busca recaudar $60 millones para mantener y fortalecer sus programas de voluntariado y acompañamiento afectivo.

Los fondos también permitirán expandir su programa de salud mental a más hospitales del país, ofreciendo a recién nacidos que han sido abandonados una persona significativa con quien crear un vínculo seguro y estable desde sus primeros días de vida.

Desde su fundación en 2015, Abrázame se ha posicionado como un referente en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en residencias de protección. Mediante programas como Abrázame, Abrázame+ Primera Infancia, Abrázame+ Niñez, Corporativo y Profesional, la fundación fomenta vínculos significativos y sostenidos, ayudando a reconstruir la confianza, el sentido de seguridad y la pertenencia en quienes han visto vulnerados sus derechos.

A lo largo de estos diez años, la fundación ha movilizado a miles de voluntarios, acumulado más de 80.000 horas de acompañamiento afectivo y transformado la vida de más de 2.000 bebés, niños, niñas y adolescentes.

Colecta Abrázame: vínculos que cambian

“Después de 10 años, podemos decir con certeza que el afecto sí sana. Y que un abrazo puede cambiarlo todo”, afirma Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva y fundadora de Fundación Abrázame.

La colecta se realizará del 25 de agosto al 3 de septiembre, e incluirá acciones digitales, activaciones y desafíos en redes sociales que invitan a toda la comunidad a sumarse a esta misión.

Fundación Abrázame invita a sumarse como donante, voluntario o embajador digital. Cada abrazo representa un compromiso, y cada aporte, una oportunidad de transformar la vida de un niño, niña o adolescente.