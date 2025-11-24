Qué es Lev Tahor, la secta judía ultraortodoxa acusada de tráfico y abuso infantil en Colombia

Sus voceros siempre han negado esas afirmaciones y denuncian una persecución religiosa en su contra.

La secta itinerante

Lev Tahor, cuyo nombre en hebreo significa “corazón puro”, fue fundada en Jerusalén en 1988 por el rabino Shlomo Helbrans.

La secta, que contaría con entre 250 y 500 miembros, según estimaciones, ha enfrentado desde entonces múltiples acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores.

Esto ha llevado a sus miembros a cambiar de ubicación constantemente para evitar las intervenciones de la justicia.

En 1990, Helbrans trasladó el grupo a Estados Unidos, donde estableció una escuela judaica en Brooklyn.

En 1993, Helbrans fue arrestado en Nueva York, acusado de secuestrar a un adolescente que estudiaba con él para prepararse para su bar mitzvah , el ritual religioso que marca el inicio de la transición a la adultez en el judaísmo.

Los padres del menor acusaron a Helbrans de intentar “lavarle el cerebro” a su hijo, mientras que el rabino les acusó de abusar del niño.

Un tribunal condenó por secuestro a Helbrans, quien pasó dos años en prisión hasta conseguir la libertad condicional en 1996.

En 2000, el rabino fue deportado a Israel, donde no permaneció mucho tiempo pues decidió establecerse junto a su comunidad en la provincia de Quebec (Canadá).

La secta, entonces, se asentó en Sainte-Agathe, un pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes, ubicado a unas dos horas de distancia por carretera de Montreal.

Allí también surgieron nuevas denuncias en contra del grupo, que fue acusado en 2013 por los servicios sociales de negligencia infantil.

Según informó la prensa local entonces, las autoridades canadienses estaban preocupadas por la salud e higiene de los menores, así como por su educación.

Al parecer, estos niños que son educados en casa no estaban adquiriendo las competencias básicas en matemáticas.

Guatemala y México

Poco después, los miembros de la secta abandonaron el país para establecerse en San Juan La Laguna (Guatemala), una localidad habitada principalmente por indígenas mayas.

En ese lugar no fueron bien acogidos. Tras varios meses de desencuentros, el consejo de ancianos de San Juan decidió expulsar al grupo por considerar que sus miembros rechazaban a los pobladores locales, se negaban a saludar, mezclarse e incluso hablar con los habitantes.

“Nos sentimos intimidados por ellos en las calles. Pensamos que quieren cambiar nuestra religión y nuestras costumbres”, declaró entonces Miguel Vásquez Cholotio, un integrante del consejo de ancianos a la agencia Reuters.

Para forzar su salida, las autoridades locales les dieron un ultimátum y les amenazaron con cortarles el acceso a los servicios públicos.

La secta decidió reubicarse en Ciudad de Guatemala, donde su sede fue luego allanada por fiscales del Ministerio Público que investigaban si allí había casos de maltrato infantil.

En 2016 volvieron a trasladarse a la localidad de El Amatillo, en el municipio de Oratorio, a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

Un año más tarde, la prensa israelí publicó informaciones sobre la muerte de Helbrans, supuestamente ocurrida mientras realizaba un ritual religioso en un río en Chiapas (México).

El liderazgo de Lev Tahor quedó entonces en manos de Nachman Helbrans, el hijo del fundador, considerado aún más extremista.

Un caso de secuestro de dos menores en 2018 -que fueron llevados a Nueva York por su madre luego de escapar de la comunidad asentada en Guatemala- terminó con nueve miembros de Lev Tahor acusados y cuatro de ellos -incluido el hijo del fundador de la secta y actual líder, Nachman Helbrans- en prisión.

Helbrans era hermano de la madre de los niños.

También en 2018, integrantes del grupo llegaron a solicitar asilo en Irán tras jurar lealtad al líder supremo Alí Jamenei.

En años recientes intentaron asentarse en países de Europa del Este y los Balcanes, como Rumanía, Turquía y Macedonia, de donde fueron deportados.

Detección en Colombia

Según reportes en prensa local y otras fuentes consultadas por BBC Mundo, los miembros de Lev Tahor llegaron a Colombia a finales del pasado mes de octubre.

De acuerdo al periódico El Colombiano, su presencia en Yarumal, un municipio de alrededor de 44.000 habitantes, no pasó desapercibida entre la población local.

Migración Colombia lideró la verificación de estas personas en un establecimiento hotelero.

“Sobre algunos de sus miembros existen alertas relacionadas con presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas contra líderes de esta comunidad por secuestro y explotación sexual infantil”, dijo Arriero, la directora de esa institución.

Marcos Peckel, profesor de Diplomacia y Relaciones Internacionales y representante de la comunidad judía en Colombia, celebró el operativo de las autoridades.

“Fue oportuno, rápido. Llevan un mes acá y esperamos ahora que esa secta no se establezca en Colombia. Celebramos el operativo porque les han sacado de su zona de comfort”, le dice Peckel a BBC Mundo.

Peckel aclara que la secta no tiene ningún tipo de vínculo con su comunidad y que nunca recibió contactos de sus miembros ni en Colombia ni Guatemala.

“Lev Tahor es contraria a la ley y tradiciones judías”, reafirma.

La preocupación de que Colombia se convierta en un posible resguardo para la secta no es menor.

Con una geografía accidentada y múltiples zonas remotas y con poca presencial estatal, el país sudamericano ofrece territorios recónditos que por décadas han sido aprovechados como refugios por grupos armados y criminales.

Sin embargo, hasta el momento, Peckel confía en que las autoridades estén siguiendo de cerca el tema y descarta que haya colombianos que integren la secta.