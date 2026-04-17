Futbol infantil: equipos de Santiago e Independencia se coronaron campeones de la Copa Enel 2026

Un fin de semana lleno de deporte, energía y trabajo en equipo se vivió en una nueva edición de la Copa Enel, instancia que reunió a niños y niñas de distintas comunas de la Región Metropolitana en torno al fútbol y los valores que este promueve.

En la edición 2026, fueron en total 36 equipos masculinos y femeninos de 18 comunas dentro de la zona de concesión de Enel Distribución que disputaron un total de 50 partidos, bajo un formato que incluyó fase de grupos el día sábado y etapas de eliminación directa -cuartos de final, semifinales y finales- durante la jornada del domingo.

Tras intensos encuentros y con el permanente apoyo de sus familias y amigos, Independencia en la categoría masculina y el Santiago en la categoría femenina se coronaron campeones de esta nueva edición. Ambos destacaron por su desempeño, compromiso y espíritu deportivo a lo largo de toda la competencia.

El torneo contó, como siempre, con la presencia de su embajador histórico, Iván Zamorano, ex-seleccionado y goleador de Chile, quien acompañó a los participantes y reforzó el mensaje de que el deporte es una herramienta clave para el desarrollo personal y colectivo de niños y niñas.

En línea con el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la economía circular, todos los equipos vistieron uniformes confeccionados con material 100% PET reciclado, incorporando innovación y conciencia ambiental en cada jornada deportiva.

Los equipos ganadores de cada categoría recibieron un reconocimiento especial: cada jugador y jugadora, junto a su director técnico y asistente técnico, obtuvo una giftcard para utilizar en la tienda 100% Fútbol.

Más allá de los resultados, la Copa Enel contribuye a generar espacios de encuentro que promuevan el deporte, la vida sana y valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

La Copa Enel 2026 reafirma el compromiso de la compañía con una transición energética justa e inclusiva, integrando el impulso al deporte formativo con iniciativas que promueven un futuro más limpio, responsable y con oportunidades para las nuevas generaciones.