Fundación Abrázame abre convocatoria a voluntariado que acompañe a bebés en hospitales y residencias

En Chile, la primera infancia en contextos de vulneración es una urgencia silenciosa. En hospitales y residencias de protección, cientos de bebés pasan sus primeros meses —e incluso años— sin la presencia constante de un adulto significativo. No se trata solo de cuidados básicos, sino de la ausencia de vínculo, contacto y respuesta emocional en una etapa decisiva para el desarrollo.

En ese escenario, iniciativas como la de Fundación Abrázame adquieren un rol que trasciende el voluntariado tradicional. Su nueva convocatoria busca no solo sumar colaboradores, sino construir relaciones estables en contextos marcados por la rotación y la fragilidad de los vínculos.

Con más de una década de trabajo, la fundación promueve vínculos significativos para niños y niñas bajo cuidado del Estado por vulneración de derechos. Actualmente impacta a más de 500 beneficiarios al año, cuenta con más de 450 voluntarios activos y tiene presencia en cuatro regiones del país.

Su programa Abrázame+ Primera Infancia está orientado a bebés de 0 a 3 años en hospitales o residencias de la Región Metropolitana. El objetivo es abordar una necesidad crítica: la falta o inestabilidad de figuras adultas en una etapa clave del desarrollo. A través de visitas diarias con una misma persona, se busca generar una relación constante que favorezca la regulación del estrés, el desarrollo cerebral y futuras trayectorias de salud y aprendizaje.

“No se trata de intervenciones aisladas, sino de presencia constante. Por eso, buscamos evitar la rotación y favorecer relaciones más estables entre niños y adultos”, explican desde la fundación.

El modelo contempla una formación previa de aproximadamente tres meses, tras la cual los voluntarios comienzan un acompañamiento regular, integrándose a la rutina diaria de los niños. El foco está en reducir la carencia afectiva propia de contextos de institucionalización, a través de un vínculo reconocible y sostenido en el tiempo.

Desarrollo infantil

La evidencia en desarrollo infantil —especialmente desde la Teoría del Apego— ha demostrado que la presencia continua de un adulto no es un aspecto secundario, sino una necesidad biológica. Durante los primeros años de vida, el cerebro se desarrolla a gran velocidad y depende en gran medida de la calidad de las interacciones. La ausencia de un vínculo seguro puede traducirse en estrés crónico, afectando la regulación emocional, el aprendizaje y la forma en que se construyen relaciones en el futuro.

En este contexto, el programa pone el acento en la constancia: una misma persona que acompaña diariamente a un bebé, generando una relación predecible y segura.

Este enfoque resulta especialmente relevante en un sistema de protección que aún enfrenta desafíos para garantizar condiciones integrales de desarrollo, donde asegurar vínculos significativos sigue siendo uno de los puntos más complejos.

Convocatoria

La convocatoria incluye una charla informativa online obligatoria, que se realizará el martes 13 de mayo a las 20:00 horas a través del canal de YouTube de la fundación. En esta instancia se entregarán detalles del proceso de postulación, que además contempla evaluaciones psicológicas entre el 25 de mayo y el 5 de junio, con resultados el 12 de junio.

Más que una oportunidad de voluntariado, la iniciativa plantea una pregunta de fondo: quiénes están disponibles para asumir un rol que exige compromiso, estabilidad emocional y tiempo, pero que puede incidir de manera decisiva en una etapa donde cada interacción deja huella.

Requisitos:

El voluntariado está dirigido a personas mayores de 25 años, sin antecedentes penales, que no estén atravesando procesos de duelo reciente y que cuenten con disponibilidad para visitas diarias y participación en un seminario semanal.

Además de este programa, la fundación desarrolla otras líneas de voluntariado, como Abrázame —de visitas semanales en residencias con compromiso mínimo de un año— y Abrázame+ Niñez, cuyas convocatorias se informan a través de sus canales oficiales.

Las personas interesadas pueden inscribirse para acceder a la charla informativa a través de www.abrazame.cl y sus redes sociales.