Senadora Flores: “La investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”

La senadora Camila Flores (Renovación Nacional) manifestó su “absoluta tranquilidad” y reiteró su inocencias tras la diligencias que el Ministerio Público y el OS9 de Carabineros realizaron este miércoles en su oficina en el Congreso Nacional, en el marco de la investigación por fraude al Fisco a través de cobros de parte del sueldo de los trabajadores de su equipo cuando cumplía su rol como diputada.

Mediante un comunicado, la parlamentaria declaró que “desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias, en el contexto de una denuncia ‘anónima’ que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público”.

En ese sentido, señaló que “entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos”.

De igual forma, insistió en que “tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”.

Finalmente, remarcó que “continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de esta situación”.