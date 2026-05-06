Puerto Williams: capital de la ciencia subantártica en el debate climático global

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), dedicado a la investigación, educación y conservación biocultural de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos y las zonas subantárticas, con base en Puerto Williams, iniciará el próximo lunes su IV Conferencia Internacional CHIC, evento que se extenderá hasta el viernes.

El evento reúne a exponentes regionales, nacionales e internacionales, en torno a la temática “Centinelas del Cambio Climático”, en una instancia que busca ser un punto de encuentro para un relato que mezcla ciencias naturales, ciencias sociales, educación y ética en el punto más austral del mundo.

Y no es coincidencia ni romanticismo: el rol de los programas de monitoreo, investigaciones ecológicas a largo plazo y estudios sociales para el desarrollo regional y nacional ejercidos en esta remota zona del planeta por parte del CHIC, resultan ser una pieza clave para el conocimiento científico. Y es que la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos es considerada un laboratorio natural.

Este enfoque, amplio en su visión, también proyecta capacidades científicas y posicionamiento internacional para la región, que aportan en decisiones políticas nacionales e internacionales, mientras opera a su vez como un activo estratégico para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tanto para su posicionamiento como nodo científico global, como para su proyección marítima y antártica.

Entre las actividades destacan conferencias de investigadores nacionales e internacionales vinculadas al cambio climático, biodiversidad y tecnologías aplicadas al territorio.

La jornada inaugural contará con la Dra. Mary Kalin (Nueva Zelanda / U. de Chile, CHIC, IEB), quien abordará los desafíos para determinar la composición de la flora altoandina sudamericana y los efectos del cambio climático, además del Dr. Paulo Horta (Brasil), con una exposición sobre ecologización y combate a la pobreza frente a la crisis climática.

El programa también contempla presentaciones del Dr. Christian Printzen (SBiK-F-Alemania), el Dr. Ping Liang (UNT-USA), la Dra. Mutue Toyota Fujii (UFSC-Brasil) y el Dr. Ricardo Segovia (IEB-Chile), además de simposios, talleres, comunicaciones libres y otras charlas magistrales enfocadas en investigación científica y sostenibilidad.

Además, en el marco de la Pre-Conferencia CHIC, se desarrollará el XIV Congreso SOCIETUR 2026, organizado por la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, entre el 7 y el 11 de mayo en Punta Arenas y Puerto Williams. Bajo el lema “Turismo y conocimiento para un planeta en transición”, el encuentro abordará desafíos del turismo frente a transformaciones ambientales y sociales.

La instancia busca fortalecer el diálogo entre investigación científica, sostenibilidad y saberes locales, tomando como escenario a Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Desde la organización destacan el valor del territorio subantártico como espacio para proyectar modelos de turismo responsable y conservación biocultural.