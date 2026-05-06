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Puerto Williams: capital de la ciencia subantártica en el debate climático global Aquí Magallanes

Puerto Williams: capital de la ciencia subantártica en el debate climático global

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Franco Manzo Mansilla
Por : Franco Manzo Mansilla Periodista
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Puerto Williams será sede de la IV Conferencia Internacional CHIC, encuentro que reunirá a científicos de distintos países para abordar cambio climático, biodiversidad y conservación biocultural desde uno de los territorios más australes del planeta.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La IV Conferencia Internacional CHIC comenzará la próxima semana en Puerto Williams bajo el eje “Centinelas del Cambio Climático”, consolidando a la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos como un laboratorio natural clave para la investigación científica global. El encuentro organizado por el Centro Internacional Cabo de Hornos reunirá a investigadores nacionales e internacionales para debatir sobre biodiversidad, monitoreo ecológico, sostenibilidad y tecnologías aplicadas al territorio subantártico. La programación incluirá conferencias, talleres y el XIV Congreso SOCIETUR 2026, enfocado en tu
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El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), dedicado a la investigación, educación y conservación biocultural de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos y las zonas subantárticas, con base en Puerto Williams, iniciará el próximo lunes su IV Conferencia Internacional CHIC, evento que se extenderá hasta el viernes.

  • El evento reúne a exponentes regionales, nacionales e internacionales, en torno a la temática “Centinelas del Cambio Climático”, en una instancia que busca ser un punto de encuentro para un relato que mezcla ciencias naturales, ciencias sociales, educación y ética en el punto más austral del mundo.

Y no es coincidencia ni romanticismo: el rol de los programas de monitoreo, investigaciones ecológicas a largo plazo y estudios sociales para el desarrollo regional y nacional ejercidos en esta remota zona del planeta por parte del CHIC, resultan ser una pieza clave para el conocimiento científico. Y es que la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos es considerada un laboratorio natural.

Este enfoque, amplio en su visión, también proyecta capacidades científicas y posicionamiento internacional para la región, que aportan en decisiones políticas nacionales e internacionales, mientras opera a su vez como un activo estratégico para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tanto para su posicionamiento como nodo científico global, como para su proyección marítima y antártica.

  • Entre las actividades destacan conferencias de investigadores nacionales e internacionales vinculadas al cambio climático, biodiversidad y tecnologías aplicadas al territorio.

La jornada inaugural contará con la Dra. Mary Kalin (Nueva Zelanda / U. de Chile, CHIC, IEB), quien abordará los desafíos para determinar la composición de la flora altoandina sudamericana y los efectos del cambio climático, además del Dr. Paulo Horta (Brasil), con una exposición sobre ecologización y combate a la pobreza frente a la crisis climática.

El programa también contempla presentaciones del Dr. Christian Printzen (SBiK-F-Alemania), el Dr. Ping Liang (UNT-USA), la Dra. Mutue Toyota Fujii (UFSC-Brasil) y el Dr. Ricardo Segovia (IEB-Chile), además de simposios, talleres, comunicaciones libres y otras charlas magistrales enfocadas en investigación científica y sostenibilidad.

Además, en el marco de la Pre-Conferencia CHIC, se desarrollará el XIV Congreso SOCIETUR 2026, organizado por la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, entre el 7 y el 11 de mayo en Punta Arenas y Puerto Williams. Bajo el lema “Turismo y conocimiento para un planeta en transición”, el encuentro abordará desafíos del turismo frente a transformaciones ambientales y sociales.

La instancia busca fortalecer el diálogo entre investigación científica, sostenibilidad y saberes locales, tomando como escenario a Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Desde la organización destacan el valor del territorio subantártico como espacio para proyectar modelos de turismo responsable y conservación biocultural.

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