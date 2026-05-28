Mundial 2026: Plim Plim y Fundación Werthein impulsan valores del deporte en niños

El fenómeno infantil Plim Plim y la Fundación Norma y Leo Werthein presentaron “Jugar con el Corazón”, una iniciativa educativa y cultural que buscará acompañar a familias y comunidades escolares durante la Copa Mundial FIFA 2026, promoviendo valores como el respeto, el compañerismo y el juego limpio a través de contenidos especialmente diseñados para niños.

La propuesta surge de una alianza entre Plim Plim, uno de los contenidos educativos y de entretenimiento preescolar más reconocidos de América Latina, y la Fundación Norma y Leo Werthein, que desarrolla contenidos originales para Escuela Plus, el clúster latinoamericano de educación y entretenimiento.

La iniciativa ya comenzó a desplegarse en la región y estará disponible a través de la señal satelital de DIRECTV Latin America, la plataforma de streaming DGO, el sitio web de Escuela Plus y los canales oficiales de YouTube de Escuela Plus y Plim Plim.

La campaña se extenderá entre mayo y julio de 2026, abarcando la previa, el desarrollo y el cierre del Mundial, con el objetivo de transformar el torneo en una experiencia de aprendizaje emocional y social para niños y niñas. La propuesta busca destacar valores asociados al deporte, la diversidad cultural y la importancia del juego por sobre el resultado.

“Jugar con el Corazón transforma el alcance masivo del Mundial en una oportunidad para promover, en cada familia y escuela de Latinoamérica, valores como el respeto y el juego limpio desde las infancias”, señaló Álvaro Rufiner, director de la Fundación Norma y Leo Werthein.

La iniciativa combinará entretenimiento y educación mediante distintos formatos, entre ellos cápsulas audiovisuales con canciones originales de Plim Plim, una guía educativa para jardines infantiles, contenidos digitales para las familias y un álbum digital gratuito de figuritas titulado “Mi primer Mundial”.

“”El Mundial es uno de los momentos en que más familias se reúnen alrededor de un mismo evento y con ello se habilitan muchas emociones: nuevas para los más pequeños, pero igual o aún más apasionadas para los más grandes. Que Plim Plim forme parte de esa experiencia, aportando valores y herramientas para que niños y adultos la vivan juntos es exactamente el tipo de alianza en la que creemos”, afirmó Guillermo Pino, creador de Plim Plim.

Por su parte, Cielo Salviolo, gerenta de Escuela Plus, destacó el impacto educativo de la propuesta: “Jugar con el Corazón lleva nuestra misión al Mundial: junto a Plim Plim, ofrecemos contenidos y herramientas para que las familias y las escuelas transformen el torneo en una experiencia educativa que perdure más allá del resultado”.

Con esta iniciativa, Plim Plim, Escuela Plus y la Fundación Norma y Leo Werthein buscan que el Mundial 2026 no solo sea un espectáculo deportivo, sino también una oportunidad para compartir, aprender y fortalecer valores desde la infancia.