Cuenta Publica y protección de la infancia, fortalecimiento de las familias y recuperación educativa

La protección de los niños, el fortalecimiento de las familias y la recuperación de los aprendizajes escolares fueron algunos de los ejes sociales que el Presidente José Antonio Kast abordó durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.

En un discurso que vinculó el bienestar de la infancia con el futuro del país, el Mandatario anunció nuevas medidas orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo de niños y adolescentes, reforzar la seguridad en las escuelas y avanzar en políticas de apoyo familiar.

“Los niños son el futuro de Chile”, afirmó el Presidente, al presentar una serie de iniciativas que abarcan desde la educación y la protección de menores vulnerables hasta la lucha contra la explotación sexual infantil.

Plan para que más niños crezcan en familia

Uno de los anuncios más relevantes fue la ampliación del programa de familias de acogida para menores que actualmente viven en residencias de protección.

Según informó el Gobierno, cerca de 700 niños de entre 0 y 3 años que hoy permanecen institucionalizados serán incorporados gradualmente al sistema de familias de acogida mediante el Plan Crecer en Familia, iniciativa que ya se encuentra operativa en las regiones de La Araucanía, Valparaíso y Metropolitana.

“Que un niño crezca en una familia que lo ama no es un privilegio, es un derecho”, sostuvo Kast.

El objetivo es avanzar en la desinternación temprana de menores, priorizando entornos familiares para los primeros años de vida, etapa considerada fundamental para el desarrollo emocional y social de los niños.

Estrategia contra la explotación sexual infantil y protección digital

El Presidente también destacó la puesta en marcha de una estrategia nacional para combatir la explotación sexual infantil, uno de los fenómenos que más preocupa a las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.

A ello se suma la implementación del Plan Entornos Digitales Seguros, iniciativa orientada a proteger a niños y adolescentes frente a riesgos asociados al uso de internet y redes sociales.

La medida busca fortalecer las herramientas de prevención frente a amenazas como el acoso digital, el contacto con redes criminales, el acceso a contenidos nocivos y otras situaciones de vulnerabilidad que afectan a menores de edad en entornos virtuales.

Recuperar los aprendizajes y reforzar la convivencia escolar

En materia educativa, Kast sostuvo que Chile enfrenta las consecuencias de una década de reformas que, a su juicio, descuidaron los aprendizajes fundamentales.

Por ello anunció la estrategia nacional “Chile Aprende y Avanza”, enfocada en fortalecer la lectura, escritura y matemáticas durante las primeras etapas de formación escolar.

La iniciativa contempla acciones basadas en evidencia, capacitación docente y mecanismos de seguimiento para asegurar que los estudiantes desarrollen las competencias esenciales a tiempo.

“La reforma más importante es que nuestros niños aprendan”, señaló el Mandatario.

Escuelas protegidas frente a la violencia

Otro de los ejes fue la seguridad en los establecimientos educacionales.

El Presidente recordó el caso de la inspectora María Victoria Reyes, fallecida tras un ataque ocurrido en un establecimiento educacional de Calama, y destacó la tramitación del proyecto Escuelas Protegidas, destinado a entregar mayores herramientas para prevenir y enfrentar hechos de violencia al interior de las comunidades escolares.

La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la idea de legislar en ambas cámaras del Congreso.

Paralelamente, el Gobierno anunció la creación del Consejo Nacional de Directores por Chile, instancia que buscará incorporar la experiencia de directivos escolares en el diseño de políticas públicas para el sistema educativo.

Más protagonismo para las familias en la educación

Entre las reformas anunciadas también figura un proyecto de ley que modificará los actuales mecanismos de admisión escolar.

La propuesta busca otorgar mayor relevancia al mérito académico de los estudiantes y reforzar el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo para sus hijos, junto con ampliar la autonomía de los establecimientos educacionales.

Según el Ejecutivo, los cambios mantendrán las garantías de no discriminación y la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Auditorías a programas sociales para proteger recursos destinados a los niños

En el ámbito de la gestión pública, el Mandatario informó los primeros resultados del denominado Plan de Inspección Total, una revisión del gasto estatal realizada en más de 500 servicios públicos.

Entre los hallazgos mencionó irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB, incluyendo pagos por raciones que no habrían sido entregadas y modificaciones contractuales observadas por las auditorías.

Kast sostuvo que el objetivo de estas revisiones es asegurar que los recursos públicos destinados a programas sociales lleguen efectivamente a sus beneficiarios.

“Cada peso que se desvía es un medicamento que no llega, una ración que un niño no recibe, una obra que no se construye”, afirmó.

Con estos anuncios, el Gobierno busca instalar la protección de la infancia, el fortalecimiento de las familias y la recuperación educativa como parte de una agenda social que considera a los niños y adolescentes como una prioridad para el desarrollo futuro del país.

Esta versión tiene un enfoque de niñez e infancia, similar al que podría desarrollar un medio especializado en educación, familia o políticas sociales, priorizando los anuncios concretos que afectan directamente a niños, adolescentes y sus familias.