Kast anuncia envío al Congreso de reforma al Estado: fusión los ministerios de Interior y SEGEGOB

En el marco de su primera cuenta pública en el Congreso pleno, tras cumplir 82 días de gestión, el Presidente José Antonio Kast anunció el envío de un ambicioso proyecto de ley destinado a la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) en una sola estructura orgánica.

La medida, calificada por el mandatario como un pilar central de su plan de modernización, busca que el Estado se convierta en un referente de austeridad y eficiencia antes de exigir estos valores a la ciudadanía.

Durante su alocución, Kast fue enfático al señalar que, durante años, se promovió la idea de que un Estado más grande era sinónimo de bienestar, pero que la realidad ha demostrado una progresiva pérdida de eficacia.

“En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica. Asimismo, convocaremos a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”, señaló el Jefe de estado en su cuneta pública desde Valparaíso.

José Antonio Kast subrayó la necesidad de reducir el tamaño del Estado, criticando que “por años, se nos quiso convencer de que un Estado más grande era, automáticamente, un mejor Estado”.

En este sentido, el mandatario resaltó que la experiencia ha demostrado lo contrario, señalando que “el Estado creció, pero perdió eficacia. Llegaba tarde frente al crimen. No protegía las fronteras. Acumulaba trámites mientras las urgencias sociales crecían”.

Este anuncio llega en un contexto de cambios en el gabinete, tras la salida de Mara Sedini, donde el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha asumido el rol de biministro, convirtiéndose también en el vocero del Gobierno. La fusión de estos ministerios busca optimizar las funciones del Ejecutivo y responder con mayor agilidad a las demandas sociales.

La unión de Interior y SEGEGOB representa solo la primera etapa de un plan mayor de reestructuración. El Jefe de Estado anunció la convocatoria de una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado.

“A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios. A casi 20 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública es la herramienta con que cuenta el Estado para que sus cargos directivos se llenen por mérito y no por cuoteo político (…) Sin embargo, el sistema, tal como funciona hoy, no responde con la agilidad que el país necesita “, indicó el Mandatario.

Los objetivos estratégicos de esta instancia serán: reducir el número de ministerios para evitar la superposición de funciones y reasignar el presupuesto público hacia las prioridades directas de la población.