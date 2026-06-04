Escuela Plus y Greenpeace estrenan la segunda temporada de “Lina y los amigos del arcoíris”

En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, Escuela Plus (Eplus), el clúster de edutainment de Fundación Norma y Leo Werthein, estrena el primer capítulo de la segunda temporada de Lina y los amigos del arcoíris, la serie animada que invita a niñas, niños y familias a conocer, valorar y proteger el planeta a través de historias llenas de aventura, amistad y compromiso ambiental.

La serie, coproducida junto a Focus Entertainment y Greenpeace Andino, superó el millón y medio de reproducciones en sus temporadas anteriores y se consolidó como una de las propuestas audiovisuales de referencia en educación ambiental para niños en América Latina.

La historia sigue a Lina, una niña de 9 años que, junto a su abuelo Günther, recorre mares y ríos a bordo de su barco para cumplir misiones que buscan proteger ecosistemas y especies amenazadas. A lo largo de sus episodios, la serie combina entretenimiento, información y acción, acercando problemáticas ambientales desde una perspectiva cercana y esperanzadora.

A través de personajes entrañables y relatos que conectan con la vida cotidiana, la serie promueve hábitos y acciones concretas que contribuyen al cuidado del ambiente, como el ahorro de energía y agua, la reducción de residuos y el respeto por la naturaleza.

La segunda temporada de Lina y los amigos del arcoíris estará disponible desde el 5 de junio en escuelaplus.com, el canal de YouTube de Escuela Plus, la plataforma de TV en vivo y streaming DGO y los canales 302 y 1302 de DIRECTV.

Educación sostenible

La Fundación Norma y Leo Werthein, presidida por Darío Werthein, promueve y apoya programas y actividades centrados en la educación, la cultura, la inclusión y el desarrollo comunitario, mediante la inversión, el trabajo y el uso de las herramientas disponibles, con el objetivo de construir un mundo más sostenible. Como desarrolladora del área de sostenibilidad de Waiken ILW, está presente en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.

Mientras que Escuela Plus es un clúster de entretenimiento educativo desarrollado por la Fundación Norma y Leo Werthein, responsable del área de sostenibilidad de las empresas que forman parte del holding Waiken ILW como DIRECTV Latinoamérica y SKY Brasil. La iniciativa combina contenidos educativos audiovisuales, recursos didácticos y estrategias de alfabetización digital diseñados especialmente para docentes, estudiantes y familias de toda América Latina. Más información, aquí: https://escuelaplus.com/