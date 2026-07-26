Investigador dice que Fernández Larios en EEUU “en este momento, es un número”

El exagente de la DINA enfrentará una audiencia migratoria el próximo 5 de agosto, en Miami. Peter Kornbluh, investigador norteamericano, señala que el exagente de la DINA ya no cuenta con la protección de antaño y que hoy es parte de la cuota de inmigrantes a ser expulsados por ICE.

Audiencia clave en Miami: El exagente de la DINA , Armando Fernández Larios , enfrentará el próximo 5 de agosto una audiencia migratoria en Estados Unidos, donde se definirá su situación tras haber sido detenido por ICE .

El exagente de la , , enfrentará el próximo una audiencia migratoria en Estados Unidos, donde se definirá su situación tras haber sido detenido por . “Hoy es un número”: El investigador estadounidense Peter Kornbluh afirmó que Fernández Larios “ en este momento es un número “, aludiendo a que ya no tendría el trato privilegiado que recibió durante décadas y que hoy forma parte de la política de expulsión de inmigrantes impulsada por ICE.

El investigador estadounidense afirmó que Fernández Larios “ “, aludiendo a que ya no tendría el trato privilegiado que recibió durante décadas y que hoy forma parte de la política de expulsión de inmigrantes impulsada por ICE. Acuerdo con EE.UU. en riesgo: El reportaje recuerda que Fernández Larios llegó a Estados Unidos en 1987 tras declararse culpable como cómplice del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt , obteniendo beneficios judiciales a cambio de colaborar con las autoridades estadounidenses e identificar a otros involucrados en el atentado.

El reportaje recuerda que Fernández Larios llegó a Estados Unidos en 1987 tras declararse culpable como cómplice del asesinato de y , obteniendo beneficios judiciales a cambio de colaborar con las autoridades estadounidenses e identificar a otros involucrados en el atentado. Liberado bajo fianza: Aunque fue detenido por ICE en octubre de 2025, el exagente recuperó la libertad bajo fianza en marzo de este año. Según el reportaje, alegó un deterioro de su salud mental asociado a su edad, pero deberá comparecer nuevamente ante la justicia migratoria.

Aunque fue detenido por ICE en octubre de 2025, el exagente recuperó la libertad bajo fianza en marzo de este año. Según el reportaje, alegó un deterioro de su salud mental asociado a su edad, pero deberá comparecer nuevamente ante la justicia migratoria. Querellantes mantienen expectativas: El abogado Francisco Ugás , representante de familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte y del asesinato del diplomático español Carmelo Soria , sostuvo que la detención y posterior liberación de Fernández Larios reflejan la complejidad del caso y mantienen abiertas las expectativas sobre una eventual expulsión.

El abogado , representante de familiares de víctimas de la y del asesinato del diplomático español , sostuvo que la detención y posterior liberación de Fernández Larios reflejan la complejidad del caso y mantienen abiertas las expectativas sobre una eventual expulsión. Protección perdió peso político: Kornbluh señaló que el exagente ya no posee el valor estratégico que tuvo durante la Guerra Fría y que el acuerdo alcanzado hace casi cuatro décadas pesa hoy menos frente a las actuales políticas migratorias estadounidenses. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.