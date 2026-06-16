Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años

Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, anunció el primer ministro británico, Keir Starmer, sumándose a otros países que ya endurecieron sus leyes. “Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, declaró el jefe del Gobierno laborista, tras anunciar la medida, calificándola como “un paso importante” para el país.

La medida del Gobierno británico, que considera que ha tomado “la decisión correcta” para proteger a los niños de los peligros en línea, afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Starmer dijo que quiere que una ley sea adoptada en el Parlamento “antes de Navidad” para que la prohibición entre en vigor “a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera”, entre marzo y junio de 2027.

Tras anunciar su decisión, Starmer reconoció que llevarlo a cabo no será fácil ya que algunas empresas tecnológicas quieren hacer creer que las redes sociales son “inmutables, parte de un orden casi natural”.

Reacción de YouTube

La medida británica generó una reacción inmediata de YouTube, que advirtió que la prohibición corre el riesgo de “empujar a los niños (…) hacia servicios anónimos y menos seguros”, según una declaración enviada a la AFP.

“Desde hace más de diez años invertimos en experiencias adaptadas por edad, supervisadas por expertos, así como en protecciones por defecto para los adolescentes, y seguiremos haciéndolo”, señaló un portavoz de la plataforma propiedad de Google, que afirma ser “un recurso esencial para los jóvenes, los profesores y los padres”.

Según el regulador británico del espacio digital Ofcom, los niños de entre 8 y 14 años pasan de media tres horas diarias en línea, dos de ellas en las redes sociales. De entre todas, YouTube es la más popular en esa franja de edad, con una media de 48 minutos diarios.

Consulta nacional

Starmer indicó que su Gobierno adoptará “medidas sin precedentes a nivel mundial respecto a las plataformas de videojuegos y de ‘streaming’, donde actualmente desconocidos pueden ponerse en contacto con cualquier menor sin ningún tipo de control”.

Starmer argumentó que “las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”. Imagen: Carlos Jasso/PA Images/picture alliance

Reino Unido pretende imponer un “bloqueo” de determinadas funciones, como la posibilidad de que un desconocido se comunique con un menor de 16 años, detalló el Gobierno en un comunicado.

Asimismo, se “estudiará la implantación de toques de queda nocturnos y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos para los menores de 18 años”.

Los menores tampoco podrán utilizar ‘chatbots’ basados en inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol.

La prohibición británica de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años se produce tras una consulta nacional sobre el tema, que recogió alrededor de 116.000 contribuciones. En ella, un 91% de los padres que respondieron declaró apoyar una prohibición de las plataformas para los menores de 16 años.

Además. el Gobierno británico instó el 8 de junio a gigantes tecnológicos como Apple o Google a desplegar, en un plazo de tres meses, herramientas que bloqueen el envío y la recepción de imágenes sexualmente explícitas por parte de menores.

Otros países

Aunque todavía son pocos los países que han prohibido el acceso a las redes a los menores de 16, otros como España, Andorra, Noruega y Nueva Zelanda han anunciado ya su intención de hacer lo mismo.

Y con iniciativas parecidas, aunque no siempre con el límite de 16 años, también planean prohibir o limitar el acceso de los menores a las redes en Francia, Alemania, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre y Eslovaquia.

En América Latina, no hay ningún país que haya impuesto una prohibición general de redes sociales para menores, pero sí hay iniciativas, proyectos de ley o normas de protección digital infantil en algunos países.