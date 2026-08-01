Entre Hilos: ¿Qué es la hermenéutica?

Antes incluso de transformarse en una tradición académica moderna, la hermenéutica está asociada al ejercicio interpretativo de la biblia. Su tesis central es que solo la interpretación cuidadosa de un texto escrito ha de permitir que el lector pueda hacerse una idea adecuada de las implicaciones, conexiones, relaciones y desafíos de comprensión de textos escritos que, inevitablemente, generan distintas interpretaciones. A contar de ese origen teológico, la hermenéutica se ha ido incorporando progresivamente a otras disciplinas académicas, como el derecho y la filosofía.

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Ilustraciones: pajaro_pez