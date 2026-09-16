La paradoja de la infancia: casi la mitad de las asignaciones para niños sufrió recortes en 2026

Casi la mitad de los recursos que el Estado destinó directamente durante 2026 a programas, prestaciones e instituciones vinculadas con niños, niñas y adolescentes experimentó una reducción durante el primer semestre. El dato está contenido en el Informe de Política Pública N°7 de la Defensoría de la Niñez y Unicef Chile, que comparó los montos aprobados originalmente en la Ley de Presupuestos 2026 con los recursos vigentes a junio de este año.

De las 188 asignaciones examinadas, 86 disminuyeron sus recursos, equivalentes al 45,7% del total. Otras 90 no registraron variaciones y apenas 12 aumentaron sus montos. Además, 54 asignaciones tuvieron reducciones superiores al 3%.

Las cifras se conocen en medio del ajuste fiscal aplicado durante este año, que contempló una reducción transversal de 3% del presupuesto vigente de los organismos de la Administración del Estado. Pero el informe introduce una precisión importante: el efecto agregado sobre las 188 asignaciones es bastante menor que el número de programas que registraron rebajas.

En términos globales, los recursos analizados disminuyeron 0,1%, unos $12.438 millones. Sin embargo, ese resultado está fuertemente condicionado por un aumento de $71.216 millones destinado a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Si se excluye ese incremento, los restantes programas e instituciones analizados presentan una disminución de $83.654 millones, equivalente a 0,8% respecto de lo aprobado inicialmente.

La fotografía, por lo tanto, es menos la de un recorte generalizado del gasto en infancia que la de una serie de modificaciones presupuestarias que afectan de manera desigual a distintas áreas y programas.

El problema detrás de las cifras

Uno de los principales puntos que plantea el informe es que una reducción presupuestaria no permite, por sí sola, determinar cuál será su efecto sobre los niños y adolescentes.

La información presupuestaria disponible no señala necesariamente cuántos beneficiarios podrían verse afectados, qué prestaciones dejarían de entregarse o si disminuirá su calidad u oportunidad. Para establecerlo se necesitaría conocer, entre otros antecedentes, las metas de cada programa, su nivel de cobertura y ejecución y los resultados comprometidos.

Por eso, la Defensoría y Unicef advierten que algunas modificaciones pueden responder a razones de ejecución, eficiencia o reasignación de recursos. El problema es que los antecedentes disponibles no permiten establecer de manera homogénea, para cada disminución, cuáles fueron sus fundamentos ni qué medidas se adoptaron para asegurar la continuidad de las prestaciones.

La discusión, entonces, no se reduce a cuánto dinero se recortó, sino a qué se deja de hacer, para quién y con qué consecuencias.

Entre las reducciones identificadas aparecen áreas particularmente sensibles. En protección especializada, por ejemplo, la asignación correspondiente a Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia disminuyó 28%.

En educación, las principales reducciones sectoriales se concentran en infraestructura pública: dos de las principales líneas de mejoramiento registraron bajas de $14.600 millones (-28,1%) y $14.048 millones (-20,5%), respectivamente.

También se identifican disminuciones en programas vinculados con primera infancia, bienestar socioemocional, salud escolar y apoyo pedagógico.

Una paradoja en medio del cambio demográfico

El debate adquiere una dimensión adicional cuando se observa lo que está ocurriendo con la población infantil en Chile.

El país atraviesa una transformación demográfica acelerada. Según las estadísticas vitales provisionales del INE, en 2025 nacieron 146.446 niños y niñas, cifra 46,9% inferior a los nacimientos registrados en 1993. La tasa global de fecundidad llegó por primera vez a 0,99 hijos por mujer, por debajo de un hijo promedio por mujer.

Al mismo tiempo, el índice de envejecimiento proyectado para junio de 2026 llega a 92,5 personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años.

Las proyecciones del INE anticipan que la población total de Chile alcanzaría un máximo de unos 20,6 millones de personas en 2035 y comenzaría a disminuir desde 2036. Además, se proyecta que las defunciones superen a los nacimientos a partir de 2028.

Es justamente en este escenario donde el informe de Defensoría y UNICEF introduce una discusión que va más allá del presupuesto de 2026: que haya menos niños no significa que el Estado tenga menos obligaciones con ellos.

De hecho, puede abrirse la posibilidad de aumentar la inversión por niño, mejorar la calidad de las prestaciones y utilizar la reducción de la población infantil para cerrar brechas que durante décadas han persistido en educación, salud, protección y bienestar.

Unicef estima que actualmente viven en Chile 4.493.995 niños, niñas y adolescentes, equivalentes al 24,3% de la población. El organismo identifica además brechas importantes: 18,4% de los niños, niñas y adolescentes vive en pobreza multidimensional y 15,5% se encuentra en situación de trabajo infantil, según su informe de datos y estadísticas 2026.

Invertir menos niños no necesariamente significa gastar menos

La transformación demográfica obliga a replantear una idea tradicional de la planificación pública: que una menor cantidad de niños implica automáticamente una menor necesidad de recursos.

El desafío puede ser precisamente el contrario. Con una población infantil cada vez más pequeña, la política pública puede concentrar esfuerzos y recursos en mejorar las condiciones de cada niño, especialmente en aquellos que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.

El propio Estado ya ha avanzado en mecanismos para identificar cuánto dinero se destina a esta población. Unicef, junto con la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de la Niñez, desarrolló la denominada “Etiqueta Niñez”, una herramienta que busca identificar de manera sistemática el gasto destinado a infancia durante todo el ciclo presupuestario y fortalecer su seguimiento y transparencia.

La lógica es relevante porque permite pasar de una discusión centrada exclusivamente en montos a otra que incorpore resultados: cuánto se invierte, en qué se invierte, cuántos niños reciben esos servicios y qué resultados producen.

La discusión que llega al Presupuesto 2027

El informe de la Defensoría y Unicef adquiere así particular relevancia de cara a la discusión del Presupuesto 2027.

Ambos organismos plantean la necesidad de resguardar la prioridad presupuestaria de niños, niñas y adolescentes, fortalecer el seguimiento de la inversión y exigir que las reducciones cuenten con una justificación clara.

La recomendación pone especial atención en los programas preventivos y de apoyo temprano, entre ellos los relacionados con primera infancia, protección integral, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostiene que las restricciones fiscales no deberían traducirse en una pérdida de prioridad para la infancia y que los ajustes, cuando sean necesarios, deben estar justificados y orientados a mejorar la calidad de los servicios públicos.

Desde Unicef Chile, su representante, Violet Speek-Warnery, plantea una preocupación similar desde otra perspectiva: el descenso de los nacimientos no disminuye la necesidad de invertir en la infancia. Por el contrario, sostiene que en un contexto de transformaciones demográficas es especialmente relevante garantizar educación, protección, salud mental y oportunidades de calidad.

El punto central que queda planteado para la próxima discusión presupuestaria es, por tanto, más amplio que la cifra de $83.654 millones de disminución que aparece al excluir el aumento de los SLEP.

La pregunta es cómo quiere Chile distribuir sus recursos en una sociedad donde cada vez habrá menos niños, pero donde las decisiones que se tomen durante sus primeros años tendrán consecuencias sobre una población que envejece rápidamente.

El debate sobre el Presupuesto 2027 tendrá que responder también a eso: si la reducción de la población infantil será interpretada principalmente como una razón para reducir el gasto asociado a ella o como una oportunidad para aumentar la inversión y mejorar sustancialmente los servicios que recibe cada niño.

Por ahora, el informe de la Defensoría de la Niñez y Unicef deja una advertencia concreta: de las 188 asignaciones analizadas, 86 ya habían reducido sus recursos a junio de 2026, y en buena parte de los casos todavía no existe información suficiente para conocer cuál será el efecto real de esas decisiones sobre los niños, niñas y adolescentes.