Más de 5 mil niños están en residencias: campaña busca visibilizar el acogimiento familiar

En Chile, 5.183 niños y niñas viven actualmente en residencias del sistema de protección, según cifras del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia correspondientes a abril de 2026. Son menores que fueron separados temporalmente de sus familias de origen por decisión de un Tribunal de Familia, luego de vivir situaciones graves de vulneración.

Frente a esta realidad, 18 organizaciones vinculadas a la infancia lanzaron la campaña “Elegimos Acoger”, una iniciativa que busca explicar qué es el acogimiento familiar y promover que más personas conozcan esta alternativa de protección.

¿Qué es el acogimiento familiar?

Una familia de acogida es aquella que abre temporalmente su hogar a un niño o niña que fue separado de su familia de origen por orden de un Tribunal de Familia.

El acogimiento no equivale a una adopción, ya que no implica un cambio de filiación. Las personas que reciben a los niños cuentan con acompañamiento profesional, capacitación y un aporte económico mensual.

Actualmente, 11.775 niños y niñas son atendidos en programas de Familia de Acogida en Chile, de acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Protección Especializada correspondientes a abril de 2026.

La posibilidad de convertirse en familia de acogida está abierta a personas mayores de 18 años, solas o en pareja y con o sin hijos. El proceso contempla requisitos, evaluación y capacitación.

Una alternativa de protección que busca mayor visibilidad

Pese a que miles de niños participan de programas de Familia de Acogida, esta alternativa continúa siendo poco conocida por parte de la ciudadanía.

La campaña “Elegimos Acoger” fue impulsada por la Alianza por el Acogimiento Familiar, conformada por las fundaciones Ilumina, San Carlos de Maipo y Colunga, y sumó a otras organizaciones relacionadas con la infancia.

Francisca Reutter, directora ejecutiva de Fundación Ilumina, explica que “el acogimiento familiar no es la causa de una fundación; es un desafío de país”.

A la iniciativa se incorporaron además, como colaboradores, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de la Niñez.

¿Quiénes participan de la campaña?

La iniciativa reúne a 18 organizaciones vinculadas al ámbito de la infancia:

Fundación Ilumina.

Fundación Colunga.

Fundación San Carlos de Maipo.

Alianza por el Acogimiento Familiar.

Fundación ProAcogida.

Fundación ADRA.

Corporación Llequén.

Fundación DEM.

Fundación AFAC.

ONG Coincide.

Fundación María Acoge.

Fundación San José para la adopción.

Fundación Creseres.

Coalición por el derecho a vivir en familia.

Unicef.

Fundación Viento Sur.

Fundación Prodel.

Defensoría de la Niñez.

Corporación Acogida.

El foco está en explicar, no solo sensibilizar

Uno de los objetivos de “Elegimos Acoger” es abordar el desconocimiento que existe en torno a esta modalidad de protección.

La campaña utiliza a niños y niñas como protagonistas de sus contenidos, quienes aparecen frente a la cámara con papelógrafos escolares hechos a mano para explicar qué es el acogimiento familiar, por qué es relevante y quiénes pueden convertirse en familias de acogida.

La propuesta busca abordar la situación de niños y niñas que han vivido vulneraciones sin recurrir a la victimización, poniendo el foco en entregar información sobre esta alternativa de protección.

¿Quién puede ser familia de acogida?

De acuerdo con la información entregada por las organizaciones impulsoras, pueden postular personas mayores de 18 años, tanto solas como en pareja y tengan o no hijos.

El proceso considera distintas etapas, entre ellas requisitos, evaluación y capacitación. Las familias que reciben a un niño cuentan además con acompañamiento profesional durante el proceso.

El acogimiento es temporal y no modifica la filiación del niño o niña con su familia de origen.

Una realidad que ocurre mientras las familias buscan alternativas

Las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Protección Especializada muestran la dimensión de la realidad que la campaña busca visibilizar: 5.183 niños y niñas viven en residencias del sistema de protección, mientras otros 11.775 participan en programas de Familia de Acogida.

La iniciativa plantea que dar a conocer esta modalidad puede contribuir a que más personas conozcan las alternativas existentes y, eventualmente, evalúen si pueden convertirse en familias de acogida.

La campaña no solicita donaciones ni firmas. Su objetivo es que la ciudadanía se informe, converse sobre el acogimiento familiar y contribuya a difundir esta alternativa.

Quienes quieran conocer más sobre el proceso pueden acceder a www.elegimosacoger.cl, donde se encuentra información sobre el acogimiento familiar.