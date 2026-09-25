Cantante argentina Liliana Felipe: “¿Qué es lo que me pasó con la desaparición de mi hermana?”

Con un cruce entre música, palabra, memoria, política y performance, la cantante argentina-mexicana Liliana Felipe llegará a Chile como invitada internacional de Festival PM#7.

El encuentro se realizará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre y propone precisamente explorar las relaciones entre poesía, música y otras disciplinas artísticas.

La artista se presentará el 1 de octubre, a las 17:00 horas, en el Aula Magna de la Universidad de Santiago, en un conversatorio junto al poeta y artista brasileño Ricardo Aleixo, también invitado internacional del festival.

La jornada continuará a las 19:00 horas con Desolación, de la Orquesta Usach, y La Bandera de Chile, obra musicalizada a partir del libro de Elvira Hernández.

Festival PM#7 reunirá durante cuatro jornadas poesía, música, performance, artes audiovisuales y conversación, con actividades gratuitas en distintos espacios de Santiago.

De la memoria a los animales

Su relación entre arte y política se encuentra marcada por su propia historia familiar. Después de casi cinco décadas de búsqueda, fueron encontrados restos de su hermana Ester y de su pareja, Luis Mónaco, durante excavaciones en el sitio de memoria La Perla, en Córdoba.

La noticia llegó poco después de su regreso de Argentina, que visitó este año para participar en las actividad por el aniversario número 50 del golpe de Estado. “Después de 48 años y tres meses había aparecido un hueso de mi hermana”, recuerda.

El hallazgo puso término a una incertidumbre que había acompañado a la familia durante décadas. Para Felipe, saber finalmente qué había ocurrido genera una sensación difícil de explicar, pero también de alivio: “Ya no hay que buscarlos”.

La experiencia volvió a instalarse en su proceso creativo. Felipe comenzó a trabajar en una nueva canción que resume ese largo período de ausencia en una frase: Te extrañé muchísimo.

“¿Qué es lo que me pasó con la desaparición de mi hermana? Es que una parte mía se murió”, dice. “Me resultó muy curioso que así sintetizara yo lo que me pasó: que la extrañé muchísimo”.

La canción dialoga con Otro adiós sin Dios, composición que había dedicado años atrás a su hermana desaparecida y que contiene una pregunta que hoy adquiere una nueva dimensión: “¿Cómo fue la bala?”. Los restos encontrados aportaron nuevos antecedentes sobre las circunstancias de su muerte.

Pero la memoria de la dictadura también abrió en Felipe otra dimensión de su activismo: la defensa de los animales. Durante el juicio por los crímenes cometidos en La Perla, una escena produjo una asociación que terminaría transformando su manera de entender esa lucha.

“Hubo un momento en que yo los vi y sentí que eran como gente miserable. Y en ese momento lo que yo sentí fue cuánta gente les debe haber pedido que no los mataran, que tuvieran compasión, que tuvieran piedad”, relata.

Ese pensamiento la llevó inmediatamente hacia los animales destinados al sacrificio. “En ese momento mi lucha se amplió a los demás animales”, explica.

Desde entonces, esa causa ocupa un lugar central en su pensamiento. Para Felipe, la defensa de los derechos de los animales no está separada de las luchas por los derechos humanos o del feminismo, sino que forma parte de una misma revisión de las estructuras de poder.

“Hay que estar dispuesta a revisar, a rehacerte, porque si no, no creo que lo logres”, sostiene. Y agrega: “La lucha de los animales ha sido una puerta para mí, un detector de mentiras increíble”.

Experiencia en Argentina

“Cuando no está la puerta, cuando no está el camino, cuando no está tu lucha”. Así describe la artista la sensación que se llevó de Argentina cuando regresó este año al país para participar en actividades vinculadas a la conmemoración del golpe de Estado de 1976.

La artista, una de las voces más singulares de la música y el teatro latinoamericano, esperaba reencontrarse con un país movilizado, pero asegura haber percibido algo diferente: “Vi una situación de derrota generalizada, salvo con excepciones”.

Desde México, donde reside desde hace décadas, Felipe observa con preocupación el escenario político regional. En su lectura, una de las principales pérdidas se produce en el espacio público y en la forma en que las personas se relacionan entre sí.

“Los aparatos estos de comunicación, las redes estas, te enfrentan a toda la gente insultándose y viviendo cosas que ya no tienen argumentos. Se pierde la camaradería, la fraternidad, el amor por hacer algo conjunto”, sostiene.

Su preocupación no se limita a Argentina. Durante la conversación, la artista menciona la situación política de distintos países de la región y, en particular, el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, cuya detención en Bolivia volvió a poner bajo escrutinio su trayectoria como estratega político y sus vínculos con distintos gobiernos y campañas de la derecha latinoamericana. Cerimedo fue asesor de la campaña presidencial de Javier Milei y también trabajó con Jair Bolsonaro; actualmente cumple prisión preventiva en Bolivia en investigaciones por tentativa de feminicidio y presunto enriquecimiento ilícito.

“Lo que acabamos de saber con la detención de este delincuente argentino, Fernando Cerimedo, es que todas las elecciones pasadas deberán cuestionarse”, plantea Felipe durante la entrevista. “Y veremos qué es lo que resulta de todo esto, incluido Milei, incluido tu presidente ahora, incluidos Bolivia, Perú”.

La afirmación expresa la lectura política de la artista frente a un escenario regional marcado, a su juicio, por la creciente disputa en torno a la información, las redes sociales y la construcción de relatos políticos. En el caso de Cerimedo, investigaciones periodísticas en Brasil habían documentado su participación en redes vinculadas a cuestionamientos sobre el sistema electoral brasileño de 2022, aunque el propio consultor negó las acusaciones y en 2025 la Fiscalía General de Brasil lo eximió de cargos.

“Una situación de derrota generalizada”

Felipe llegó a Argentina en marzo sin una invitación formal, explica, porque necesitaba “ver con mis propios ojos” lo que estaba ocurriendo. El contraste con otras visitas fue, para ella, evidente.

“Yo recuerdo que veía a la gente toda muy entusiasmada: ‘vamos de nuevo’. Pues eso no lo viví, no lo vi, sino que vi totalmente lo opuesto”, relata.

Su mirada también establece una diferencia con México, donde observa el escenario político desde otro lugar. “Después de 80 años, finalmente tenemos un gobierno democrático, carajo, por fin”, afirma, en referencia al proceso político mexicano. Al mismo tiempo, reconoce las dificultades de transformar estructuras arraigadas: “Obviamente no acabas con la corrupción de un día para otro, después de 80 años de corrupción”.

Más allá de sus posiciones políticas, la preocupación que atraviesa sus palabras tiene que ver con la posibilidad de construir espacios comunes. Para Felipe, el problema no es únicamente la diferencia ideológica, sino la pérdida de un lenguaje compartido.