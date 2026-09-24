“Nos corresponde despejar todas las dudas”: Senado agenda sesión especial por Escudo de las Américas

El Escudo de las Américas llegará al Senado. Tras una solicitud de parlamentarios de oposición, los comités acordaron realizar una sesión especial el miércoles 7 de octubre, entre las 12:00 y las 14:00 horas, para revisar los alcances de la adhesión de Chile al mecanismo impulsado por Donald Trump.

A la cita serán convocados, en principio, el canciller Francisco Pérez Mackenna —quien será interpelado por la Cámara de Diputados el próximo lunes 28 de septiembre—, el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau.

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), puso el foco en una de las dudas que ha marcado la controversia: si la incorporación de Chile puede tener la naturaleza de un tratado internacional y, por tanto, requerir ratificación del Congreso. “Nos corresponde como Senado, o como Congreso Nacional también, despejar todas las dudas para que esto avance por la línea correcta”, afirmó en diálogo con T13.

La senadora Núñez defendió la coordinación internacional contra el crimen organizado, pero advirtió que primero debe aclararse el estatus jurídico y político del acuerdo. “Si es tratado internacional, obviamente que requiere la ratificación del Senado, del Congreso”, sostuvo, agregando que solo una vez despejado ese punto podrá determinarse si corresponde una intervención formal del Poder Legislativo.

Sesión especial

La sesión especial fue acordada por unanimidad y se produce en medio de una escalada de cuestionamientos sobre los alcances del mecanismo. Este jueves, los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric llamaron públicamente al Gobierno a reconsiderar la permanencia de Chile en la instancia, advirtiendo sobre eventuales efectos en la autonomía de la política exterior y la soberanía nacional.

La presidenta de la Cámara Alta reconoció la legitimidad de esos reparos, aunque marcó una diferencia de fondo: “Cuando el crimen organizado se organiza transnacionalmente, siento que también los jefes de Estado tienen que estar coordinados transnacionalmente. Si nosotros creemos que cada país va a enfrentar el crimen organizado aisladamente, la verdad es que no vamos a ganar esa batalla”.

La senadora también confirmó que la adhesión fue previamente conversada por el Gobierno con el oficialismo y que hubo acuerdo en ese sector. Sin embargo, frente a las dudas sobre una eventual injerencia de Estados Unidos en decisiones chilenas, volvió a remitir la respuesta a la sesión especial: “Por eso hoy día la solicitud de sesión especial fue unánime”.

La discusión llegará así al Congreso con una pregunta central todavía abierta: qué compromisos concretos asumió Chile al incorporarse al Escudo de las Américas y si alguno de ellos requiere control o aprobación parlamentaria. La Moneda ha sostenido que no se trata de un tratado internacional, mientras el Senado decidió citar a los ministros responsables para exigir precisiones.