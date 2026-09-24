FIDOCS comienza el camino a sus 30 años con un homenaje a su fundador Patricio Guzmán

A pocas semanas de celebrar su trigésima edición, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS, comienza a recorrer su propia historia en ‘Camino a FIDOCS 30’.

La programación adquiere un significado especial tras la partida de Patricio Guzmán, fundador y primer director de FIDOCS, cuya mirada fue fundamental para el nacimiento del Festival y para abrir un espacio permanente de encuentro en torno al cine documental en Chile.

“Como parte del camino hacia nuestra edición número 30, para el mes de octubre hemos preparado una revisión de su historia y del impulso que dio origen al Festival. Hoy este recorrido adquiere una emoción completamente distinta. Patricio nos deja una obra que expandió los caminos del documental y que ha sido una verdadera escuela de la mirada para generaciones de cineastas. También nos deja este Festival que nació de ese mismo gesto y que nosotros seguiremos llevando adelante, con su figura como un faro para el camino que aún queda por recorrer”, comenta Martín Castillo, director artístico de FIDOCS 30.

Un homenaje y una Retrospectiva de la retrospectiva

La primera parada de ‘Camino a FIDOCS 30’ será el jueves 1 de octubre, a las 20 horas, en la Cineteca Nacional de Chile, con la proyección de ‘El primer año’, ópera prima de Patricio Guzmán, en una función especial que dará inicio a los homenajes. El documental registra los principales acontecimientos ocurridos durante el primer año del gobierno de Salvador Allende. La función contará con la participación de Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional de Chile, y Viviana Erpel, de la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) y una de las gestoras de los inicios del Festival, quienes recordarán el contexto en que nació FIDOCS y la importancia que tuvo su creación para el documental en Chile, en una época en que no existían espacios para su difusión.

Las funciones continúan el viernes 2 y sábado 3 de octubre con una ‘Retrospectiva de la retrospectiva’, una selección que revisita parte de las primeras muestras de cine documental chileno programadas por el Festival. En 1997, Patricio Guzmán fundó FIDOCS, que en sus primeras ediciones tuvo a Goethe-Institut como única sede. Entre las actividades inaugurales de estos dos primeros años estuvo la Retrospectiva del Cine Documental Chileno, que recuperó obras fundamentales de realizadores como Sergio Bravo, Héctor Ríos, Pedro Chaskel, Carlos Flores e Ignacio Agüero.

Tres décadas después, el Festival vuelve sobre esa programación fundacional para revisitar algunas de aquellas películas desde el presente, poniendo en diálogo el momento en que fueron realizadas, su primera exhibición en FIDOCS y la mirada actual.

La selección contempla obras como ‘Andacollo’ de Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro; ‘El Willy y la Myriam’ de David Benavente; ‘Guerreros pacifistas’ de Gonzalo Justiniano;‘Carrete de verano’ de Patricia Mora y Marcos de Aguirre; ‘Las callampas’ de Rafael Sánchez; ‘Herminda de la Victoria’ de Douglas Hübner; ‘Venceremos’ de Pedro Chaskel y Héctor Ríos; ‘Campamento Sol Naciente’ de Ignacio Aliaga; ‘Caminito al cielo’ de Sergio Navarro; ‘La flaca Alejandra’ de Carmen Castillo y Guy Girard; ‘No olvidar’ de Ignacio Agüero; y ‘El Charles Bronson chileno’ de Carlos Flores.

De Chris Marker y Werner Herzog a los inicios de cineastas nacionales

El recorrido continuará el jueves 8 y el jueves 15 en Sala Cine UC, con dos obras internacionales que forman parte de la historia de FIDOCS: ‘El fondo del aire es rojo’ de Chris Marker, que se exhibe en colaboración con el Instituto Francés de Chile, y ‘Lecciones en la oscuridad’ de Werner Herzog, una película presentada por Goethe-Institut.

La exhibición del documental de Chris Marker cobra un sentido especial, ya que el reconocido cineasta francés fue cercano a Patricio Guzmán y colaborador fundamental en la circulación internacional de ‘El primer año’; luego lo apoyó en la realización de ‘La batalla de Chile’.

Hacia fin de mes, los días miércoles 21 y viernes 23 el camino continúa en Sala K / U. Mayor. La sección ‘Empezaron en FIDOCS’ recupera obras iniciales de realizadores que pasaron por el Festival y que luego han desarrollado trayectorias fundamentales del cine chileno contemporáneo. La selección contempla ‘Remitente: una carta visual’ de Tiziana Panizza; ‘Ningún lugar en ninguna parte’ de José Luis Torres Leiva; ‘Desde siempre’ de Marialy Rivas; ‘Antes que todo’ de María Paz González Guzmán; ‘Mano armada’ de José Luis Sepúlveda; y ‘Niños del paraíso’ de Paola Castillo en codirección con Valeria Vargas.

Volver a la Memoria Obstinada

La ruta termina el viernes 30 de octubre a las 19 horas en Centro Arte Alameda – Sala CEINA con ‘Chile, la Memoria Obstinada’, de Patricio Guzmán, película presentada en la primera edición de FIDOCS en 1997.

La exhibición de esta obra, tres décadas después de su presentación en el Festival y a menos de un mes de la partida de su fundador, adquiere un nuevo valor: una película que vuelve sobre las imágenes del pasado para reactivarlas en el presente y que permite reencontrarse con la mirada del cineasta que impulsó la creación de FIDOCS.

Fechas y horarios

‘El primer año’ (Patricio Guzmán) / 1 oct / 20h / Cineteca Nacional de Chile / función 1

‘Andacollo (Jorge Di Lauro y Nieves Yankovic) / 2 oct / 15h / Cineteca Nacional de Chile/ función 2

‘El Willy y la Myriam’ (David Benavente) / 2 oct / 16h / Cineteca Nacional de Chile / función 3

‘Guerreros pacifistas’ (Gonzalo Justiniano) / 2 oct / 16h / Cineteca Nacional de Chile / función 3

‘Carrete de verano’ (Marcos de Aguirre, Patricia Mora) / 2 oct / 16h / Cineteca Nacional de Chile / función 3

‘Las callampas’ (Rafael Sánchez) / 2 oct / 18h / Cineteca Nacional de Chile / función 4

‘Herminda de la Victoria’ (Douglas Hübner) / 2 oct / 18h / Cineteca Nacional de Chile / función 4

‘Venceremos’ (Pedro Chaskel, Héctor Ríos) / 2 oct / 18h / Cineteca Nacional de Chile / función 4

‘Campamento Sol Naciente’ (Ignacio Aliaga) / 2 oct / 18h / Cineteca Nacional de Chile / función 4

‘Caminito al cielo’ (Sergio Navarro) / 2 oct / 18h / Cineteca Nacional de Chile / función 4

‘La flaca Alejandra’ (Carmen Castillo, Guy Girard) / 3 oct / 18h / Cineteca Nacional de Chile / función 5

‘No olvidar’ (Ignacio Agüero) / 3 oct / 18h / Cineteca Nacional de Chile / función 5

‘El Charles Bronson chileno’ (Carlos Flores Delpino) / 3 oct / 20h / Cineteca Nacional de Chile / función 6

‘El fondo del aire es rojo’ (Chris Marker) / 8 oct / 18:30h / Sala Cine Centro de Extensión UC/ función 7

‘Lecciones en la oscuridad’ (Werner Herzog) / 15 oct / 18:30h / Sala Cine Centro de Extensión UC / función 8

‘Remitente: una carta visual’ (Tiziana Panizza) / 21 oct / 19:30h / Sala K / U. Mayor / función 9

‘Ningún lugar en ninguna parte’ (José Luis Torres Leiva) / 21 oct / 19:30h / Sala K / U. Mayor / función 9

‘Desde siempre’ (Marialy Rivas) / 23 oct / 17:30h / Sala K / U. Mayor / función 10

‘Antes que todo’ (María Paz González) / 23 oct / 17:30h / Sala K / U. Mayor / función 10

‘Mano armada’ (José Luis Sepúlveda) / 23 oct / 17:30h / Sala K / U. Mayor / función 10

‘Niños del Paraíso’ (Paola Castillo, Valeria Vargas) / 23 oct / 17:30h / Sala K / U. Mayor / función 10

‘Chile, la memoria obstinada’ (Patricio Guzmán) / 30 oct / 19h / Centro Arte Alameda – Sala CEINA / función 11

Toda la programación de ‘Camino a FIDOCS 30’ es gratuita. Las sedes, fechas y horarios de cada función están disponibles en fidocs.cl y en Instagram @fidocs.

Cada sede tiene su propia modalidad de reserva de entradas:

Cineteca Nacional de Chile:

Reserva de entradas online. Enlace disponible próximamente en fidocs.cl.

Sala Cine UC:

El ingreso es por orden de llegada.

Sala K / U. Mayor:

Reserva de entradas mediante un formulario de inscripción disponible próximamente enfidocs.cl.

Centro Arte Alameda – Sala CEINA:

Reserva de entradas online vía Passline. Enlace disponible próximamente en fidocs.cl.

El encuentro continúa en noviembre con FIDOCS 30

Este camino llegará a su destino en el 30° Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS, que se realizará entre el 12 y el 19 de noviembre.

El Festival contempla una programación especial para honrar a su fundador, Patricio Guzmán, y conmemorar sus tres décadas de trayectoria, junto con la exhibición de lo mejor del cine de lo real del año, obras restauradas, funciones al aire libre, invitados internacionales y sus tradicionales competencias. Asimismo, se realizarán nuevas actividades de las secciones FIDOCS Industria y Escuela FIDOCS.