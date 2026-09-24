Bachelet y Boric emplazan juntos a Kast para reconsiderar ingreso al Escudo de las Américas

Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric irrumpieron juntos este jueves en la controversia por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. En una declaración conjunta, manifestaron su “preocupación” por la decisión del Gobierno de José Antonio Kast y lo llamaron directamente a “reconsiderar la permanencia de Chile” en la iniciativa impulsada por Donald Trump.

El cuestionamiento apunta al corazón de la política exterior. Los exmandatarios reivindicaron como principios históricos de Chile la soberanía, la autonomía, el derecho internacional y los derechos humanos, y advirtieron que la cooperación contra amenazas transnacionales no debe implicar subordinar las decisiones nacionales “a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

Bachelet y Boric también pusieron bajo la lupa el concepto de “soberanía continental” asociado al mecanismo, alertando que podría terminar debilitando la soberanía nacional. “En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando”, plantearon, defendiendo una política de relaciones diversificadas y sin “exclusiones impuestas desde fuera”.

El documento, sin embargo, no cuestiona la cooperación internacional contra el crimen organizado. Ambos exjefes de Estado se declararon disponibles para colaborar en la construcción de estrategias de Estado en esa materia, pero condicionadas al resguardo de la autonomía y los principios tradicionales de la política exterior chilena.

La arremetida conjunta llega dos días después de que La Moneda oficializara la incorporación de Chile al Escudo de las Américas. Cancillería ha definido el mecanismo como un marco de coordinación voluntaria contra el crimen organizado transnacional, que permitirá intercambio de información, análisis de datos, capacitación de las policías y mayor coordinación fronteriza con países como Argentina, Bolivia y Perú.

Kast ya había salido a contener los cuestionamientos desde Nueva York. El miércoles negó haber recibido presiones de Estados Unidos, descartó que la adhesión contemple una intervención militar y sostuvo que tampoco existe contradicción con mantener las relaciones comerciales con China. “La única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado”, afirmó.

La declaración de Bachelet y Boric eleva así una controversia que hasta ahora había enfrentado al Gobierno principalmente con sectores de la oposición y excancilleres: esta vez son dos expresidentes quienes piden formalmente a Kast revisar la continuidad de Chile en el mecanismo promovido por Washington.

Lee aquí la declaración conjunta de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.