Kast asegura que Gobierno logró “un control casi total de la inmigración irregular”

El Presidente José Antonio Kast aseguró que su Gobierno ha conseguido “un control casi total de la inmigración irregular” y vinculó la reapertura de los canales con Venezuela con la posibilidad de facilitar el regreso de ciudadanos de ese país, tanto de manera voluntaria como mediante expulsiones acordadas con Caracas.

La afirmación fue realizada en una entrevista con Bloomberg Television, la primera que concede a un medio extranjero desde que asumió la Presidencia, y marcó el cierre de su gira por Nueva York, donde participó en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. “Hemos buscado cerrar nuestras fronteras, hemos logrado ya un control casi total de la inmigración irregular”, sostuvo Kast.

Los datos oficiales disponibles hasta julio muestran caídas de distinta magnitud en los indicadores asociados al ingreso irregular. El Servicio Nacional de Migraciones informó que las personas detectadas en frontera bajaron un 86%, desde 8.610 entre enero y julio de 2025 a 1.175 en igual período de 2026. En el mismo lapso, las denuncias por ingreso por pasos no habilitados disminuyeron un 33%, de 16.788 a 11.242.

“Esperamos que a Venezuela le empiece a ir bien económicamente”

Kast puso especial énfasis en Venezuela, luego de la bilateral que sostuvo esta semana con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. “Hemos recuperado las relaciones consulares y en la reunión que tuve con Delcy Rodríguez pudimos avanzar bastante”, señaló. Según el Mandatario, el objetivo ahora es avanzar “en el corto plazo” hacia relaciones diplomáticas plenas, lo que permitiría abordar con Caracas el retorno de venezolanos residentes en Chile.

“Esperamos que a Venezuela le empiece a ir bien económicamente, porque eso va a hacer que muchos quieran volver a su hogar”, agregó. En Chile viven alrededor de 670 mil personas nacidas en Venezuela, según el Censo 2024 citado por Bloomberg.

El Presidente explicó que Chile ya realiza vuelos de expulsión hacia otros países, pero que el quiebre de las relaciones con Caracas había impedido utilizar esa vía para ciudadanos venezolanos. “Como no teníamos relaciones consulares no podíamos hacerlo a Venezuela”, afirmó. Añadió que espera que la reapertura también facilite retornos voluntarios y que, en el caso de personas con problemas judiciales, deberán buscarse fórmulas específicas “siempre en acuerdo con Venezuela”.

Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, entre enero y julio se registraron 7.501 salidas voluntarias a través de controles fronterizos establecidos, de las cuales 5.826 —un 78%— correspondieron a ciudadanos venezolanos. En el mismo período, 1.330 personas salieron de Chile en cumplimiento de órdenes de expulsión, frente a 753 en igual lapso de 2025.

Bloomberg recordó además que Kast prometió durante la campaña expulsar a unos 300 mil migrantes irregulares “el primer día” y que, ya en el Gobierno, reconoció en mayo que aquella formulación había sido una “hipérbole”.

La migración venezolana fue precisamente uno de los asuntos que Kast llevó a su encuentro con Rodríguez en Nueva York. La reactivación consular abre ahora una vía que La Moneda considera necesaria para avanzar tanto en documentación y retornos voluntarios como en eventuales expulsiones directas hacia Venezuela.