El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado este miércoles por el Presidente José Antonio Kast incluyó a la niñez entre sus cuatro prioridades centrales. La propuesta contempla $2,5 billones para programas vinculados a niños, niñas y adolescentes, lo que representa un aumento de 4,1% respecto de 2026, con énfasis en prevención, desarrollo infantil y reparación frente a vulneraciones graves de derechos.

Durante la cadena nacional, el Mandatario resumió el objetivo de este eje en dos ideas: “llegar antes y proteger mejor”. La primera apunta a intervenir antes de que una dificultad familiar o social se transforme en una crisis; la segunda, a reforzar la capacidad del Estado para responder cuando niños y adolescentes ya han sido víctimas de maltrato, abuso u otras vulneraciones.

Uno de los mayores incrementos anunciados corresponde al Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI), cuyos recursos crecerán en 165%. De acuerdo con la minuta entregada por el Ejecutivo, este programa busca disminuir riesgos biopsicosociales y fortalecer el desarrollo de niños y adolescentes que requieren apoyo especializado.

También aumentarán los fondos para el programa de Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo, que tendrá más del doble de recursos. La iniciativa entrega elementos como sillas de ruedas, andadores, bastones, ortesis y otros apoyos destinados a niños y niñas de entre 0 y 9 años en situación de discapacidad.

El segundo componente importante del anuncio está relacionado con niños y adolescentes que ya han sufrido vulneraciones graves de derechos. En su discurso, Kast señaló que actualmente existen más de 13 mil niños víctimas de maltrato grave o abuso que se encuentran esperando atención, una cifra utilizada por el Gobierno para justificar el aumento de recursos en los programas de reparación.

En esa línea, las Intervenciones Ambulatorias de Reparación tendrán un incremento presupuestario de 19,3% respecto de 2026. Estos programas entregan acompañamiento terapéutico especializado a niños y adolescentes que han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos, además de trabajar con sus familias.

A ello se suma un aumento de 24,1% para la línea de Fortalecimiento y Vinculación, orientada a niños y adolescentes gravemente vulnerados que han sido derivados a la red de protección. Según la presentación presidencial, parte de estos recursos busca disminuir el riesgo de que las situaciones de violencia o daño vuelvan a repetirse dentro de sus entornos familiares.

La niñez también aparece vinculada a otras áreas del Presupuesto 2027. En educación, el Gobierno anunció $17,3 billones, el segundo presupuesto más alto del Estado después de Salud. Con esos recursos, el Ejecutivo proyecta financiar la educación de más de 3,5 millones de estudiantes, reforzar los apoyos para 2,2 millones de niños y jóvenes y mantener la alimentación escolar para 1,8 millones de estudiantes.

El proyecto contempla además recursos para más de 166 mil subsidios habitacionales, junto con fondos para reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes. Aunque estas medidas no forman parte directamente del eje de niñez, tienen incidencia sobre hogares con niños y adolescentes, especialmente en regiones afectadas por incendios, temporales u otras emergencias.

En su mensaje, el Presidente ubicó la situación de niños vulnerados como una de las razones que, según el Ejecutivo, justifican la redistribución del gasto público. “Un Estado que deja a un niño abusado en una lista de espera no está cumpliendo su tarea más básica”, sostuvo al anunciar los aumentos para reparación y acompañamiento familiar.

La propuesta forma parte de un Presupuesto que crecerá 1,5% respecto de 2026 y que distribuye sus principales incrementos entre crecimiento y empleo, seguridad, niñez y protección de beneficios sociales. El proyecto deberá ser discutido ahora por el Congreso, que cuenta con un plazo de 60 días para tramitarlo.

El detalle presentado hasta ahora muestra que la apuesta del Gobierno en materia de niñez está concentrada especialmente en tres frentes: prevención y desarrollo temprano, apoyo a niños con discapacidad y reparación de vulneraciones graves de derechos. La discusión parlamentaria permitirá determinar cómo se distribuyen finalmente esos recursos y qué capacidad tendrán los programas para traducir los aumentos presupuestarios en una reducción efectiva de listas de espera y una mayor cobertura de atención.