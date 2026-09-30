Bachelet llama a la unidad de la oposición y descarta retiro tras revés en la ONU: “no va a pasar”

La expresidenta Michelle Bachelet descartó alejarse de la actividad pública tras el fin de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y llamó a la oposición a trabajar unida para ofrecer una alternativa al país. En un homenaje en La Pintana, vinculó ese desafío con la necesidad de responder a problemas como la inseguridad, el crimen organizado y el desempleo.

El encuentro se realizó en el Teatro Municipal de La Pintana y reunió a dirigentes de seis partidos opositores y al expresidente Gabriel Boric. Ante ellos, Bachelet confirmó que el cierre de su postulación internacional no implica su retiro: “¿Y quiénes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa? Les tengo una mala noticia. Esto no va a pasar”.

La exmandataria planteó que los desafíos internacionales están relacionados con las dificultades que enfrentan las familias chilenas. “La democracia tiene que ser capaz de responder a necesidades concretas de la ciudadanía. Tiene que entregar seguridad, oportunidades, derechos y esperanza”, afirmó.

Su convocatoria al sector apuntó a recuperar el trabajo colectivo y construir una alternativa que combine respuestas a esas demandas con la defensa de la democracia, la igualdad de derechos y oportunidades, la justicia social y los derechos humanos.

La defensa de sus principios tras el revés

Al abordar su candidatura, Bachelet reconoció que desde el inicio sabía que enfrentaba una carrera difícil. Recordó su llegada a La Moneda como la primera mujer en asumir la Presidencia de Chile y su posterior desempeño como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargos en los que también debió enfrentar dificultades.

“Los vientos en contra han sido fuertes. Mi candidatura no fue del agrado de todos”, sostuvo. Atribuyó las resistencias a su postulación a sus posiciones sobre democracia, multilateralismo, cooperación internacional y derechos de las mujeres y derechos humanos. En ese contexto, calificó como un “tremendo honor” haber sido vetada por defender esas convicciones.

La expresidenta insistió en que mantendrá esas posiciones con independencia de las responsabilidades que ejerza. “Los principios no se transan por un cargo, no se acomodan dependiendo de las circunstancias, se defienden siempre. Cuando es fácil, pero sobre todo cuando es difícil”, señaló.

Agradecimientos a Boric, Brasil y México

Bachelet agradeció a Boric por impulsar su candidatura y a los gobiernos de Brasil y México por sostener su respaldo hasta el cierre del proceso. Mencionó especialmente al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

A su juicio, esos apoyos expresaron convicciones compartidas sobre el multilateralismo, la democracia y la paz, junto con la aspiración de que una mujer latinoamericana encabezara Naciones Unidas.

Al cerrar su intervención, reafirmó su decisión de mantener un papel activo en el país: “Voy a seguir aquí, aportando, trabajando y apoyando a Chile como lo he hecho siempre”.