Presupuesto 2027 crece 1,5 %: Kast asegura cumplirá la meta fiscal, pero no precisa su cifra

El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció el ingreso al Congreso del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el primero de su Gobierno, con un aumento del gasto de 1,5 % respecto de este año. En cadena nacional, defendió que la propuesta financiará sus prioridades sin modificar los beneficios sociales garantizados por ley.

El Mandatario sostuvo que el incremento supera el rango de entre 0 % y 1 % que se esperaba. “Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo”, afirmó. Aseguró que está financiado y cumple la meta de déficit, aunque en el mensaje no detalló esa cifra ni el monto total del presupuesto.

Kast cuestionó la gestión fiscal anterior y afirmó que recibió un Estado que llevaba más de una década gastando por encima de sus ingresos. Según expuso, el pago de intereses de la deuda representó un 5,3 % del presupuesto de 2026. También informó que se revisaron 632 programas en 23 ministerios y se exigieron proyecciones de gasto para los próximos cinco años.

Empleo, obras y seguridad

Para crecimiento, trabajo y reconstrucción, anunció $9,5 billones, un 8,1 % más que este año. La propuesta contempla una cartera extraordinaria de 241 obras públicas en todas las regiones, cuyo inicio se adelantará a enero, y más de $500 mil millones para reconstrucción, incluido un nuevo fondo para Atacama y Coquimbo. El plan habitacional considera más de 166 mil subsidios.

En seguridad, comprometió $7 billones, un incremento de 9,1 %. Entre las medidas mencionó capacidad para formar a más de 3.200 nuevos alumnos de Carabineros, cinco nuevos cuarteles y la duplicación de los recursos de los equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) contra el crimen organizado en los barrios.

Gendarmería tendrá un aumento cercano al 18 % para infraestructura y control de las cárceles, mientras el Servicio de Migraciones crecerá un tercio para financiar expulsiones. El Presidente también anunció la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial.

Beneficios sociales y control del gasto

La propuesta destina $2,5 billones a niñez, un alza de 4,1 %. Según Kast, más de 13 mil niños víctimas de maltrato grave o abuso esperan atención. Los programas de reparación crecerán un 19,3 % y el trabajo con sus familias, un 24,1 %.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) contará con $7 billones para más de 2,2 millones de personas. Educación recibirá $17,3 billones y se mantendrá la gratuidad para más de 600 mil estudiantes. “Ninguno de los beneficios que la ley garantiza se toca”, sostuvo, junto con anunciar cruces de registros para verificar la asignación del gasto social.

En salud, anunció un incremento de 4,7 %, con recursos para comprar atenciones a clínicas, invertir en hospitales y reforzar la atención primaria. También comprometió una canasta esencial de medicamentos, una ficha clínica compartida entre prestadores públicos y privados y el uso de inteligencia artificial para priorizar a los pacientes más graves.

Kast planteó medir los pagos de los servicios públicos en compras y arriendos para reducir gastos. Al cierre, llamó al Congreso a alcanzar acuerdos durante los 60 días de discusión: “Les pido que el debate sea exigente, pero que no sea desde una trinchera”.