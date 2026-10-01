Hallan restos de gonfoterio de 12.500 años de antigüedad con signos de acción humana en Tagua Tagua

Una campaña arqueológica en el extinto lago de la Región de O’Higgins, liderada por el académico UC Rafael Labarca, recuperó parte importante del esqueleto de un gonfoterio, un pariente lejano de los elefantes actuales, informó Visión Universitaria UC.

Los restos corresponden a un ejemplar adulto con el cráneo fracturado, posiblemente para extraer el cerebro y consumirlo. El hallazgo amplía lo que se sabe sobre la convivencia entre la megafauna y los primeros habitantes de Chile central.

Los gonfoterios fueron mamíferos herbívoros, que habitaron el territorio chileno durante el Pleistoceno y que se extinguieron hace unos diez mil años. Con una altura de hasta cuatro metros y varias toneladas de peso, constituyen el vestigio de megafauna más extendido del país.

Una reciente campaña arqueológica –realizada entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre– entregó nuevos antecedentes sobre la convivencia entre esta megafauna y los primeros habitantes de Chile central. El equipo, liderado por Labarca, académico de la Escuela de Antropología UC, excavó en el sector donde se ubicó antiguamente la laguna de Tagua Tagua, en la Región de O’Higgins.

Allí encontraron una parte importante del esqueleto de un gonfoterio, con una antigüedad probable estimada de 12.500 años. Entre los restos destaca un húmero. Los huesos estaban en excelente estado y corresponden a un ejemplar adulto con el cráneo fracturado, posiblemente para extraer el cerebro y consumirlo.

Los restos fueron levantados y depositados en gasa y papel japonés para asegurar una apropiada extracción y conservación.

El hallazgo se produjo frente a un sitio que fue excavado en 1967 por el arqueólogo Julio Montané, lo que sugiere que el sitio arqueológico es bastante más extenso de lo que se pensaba originalmente.

Una ocupación humana intermitente a orillas de la laguna

Los trabajos en esa zona comenzaron en 2023 con una red de pozos de sondeo de 1 x 1 metro. “Teníamos la impresión de que el lago había sido intensamente ocupado hacia finales del Pleistoceno, aproximadamente entre los 12.600 y 11.600 años antes del presente”, explicó el arqueólogo Rafael Labarca, jefe de la excavación.

Dos de esos pozos mostraron fauna extinta junto a material lítico. A partir de uno de ellos, el equipo amplió las excavaciones en 2025 y 2026. “Lo que hemos encontrado es, efectivamente, una asociación entre abundantes restos de gonfoterio, algunos restos de caballo y muchos restos de aves quemadas, junto con material lítico“, detalló el académico.

Según Labarca, esto indica que se explotaban distintos animales que habitaban el lago. Aún no hay fechados de radiocarbono consolidados, pero el equipo estima que la ocupación ocurrió entre los 12.600 y 12.400 años antes del presente.

El objetivo mayor es reconstruir arqueológicamente la antigua orilla del lago y documentar cómo, durante cientos o quizás miles de años, distintos grupos humanos la visitaron para aprovechar sus recursos. “Tagua Tagua 3, Tagua Tagua 1 y las excavaciones que llevamos a cabo actualmente, que hemos llamado Tagua Tagua 1 Oriente, dan cuenta justamente de eso: de cómo la gente se asentó de forma esporádica en el borde del lago al final del Pleistoceno“, afirmó.

Gigantes que moldeaban el paisaje

Los gonfoterios habitaron el territorio chileno hasta su extinción. Se alimentaban de pasto, cortezas y hojas, y con ello transformaban el paisaje. En Chile se han registrado restos en Osorno, Puerto Montt y Tagua Tagua, junto con evidencias de que los seres humanos los cazaban.

Tagua Tagua es uno de los sitios más importantes para estudiar los primeros vestigios de la convivencia entre la megafauna y los primeros habitantes de Chile central.

El proyecto –”Caminando con Gonfoterio”– es patrocinado por Fundación PALARQ, entidad privada y sin ánimo de lucro con sede en España que apoya campañas en Arqueología y Paleontología Humana, dentro de una perspectiva que abarca desde la etapa paleontológica a las épocas prehistóricas y las históricas de interés monumental. La excavación de 2026 es la cuarta consecutiva realizada en el marco de esta cooperación.