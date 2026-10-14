Las tormentas eléctricas pueden resultar especialmente inquietantes para los niños. El ruido repentino de los truenos, los destellos de los relámpagos y eventuales cortes de energía pueden provocar miedo, llanto, dificultad para dormir o una mayor necesidad de permanecer cerca de los adultos.

Además de contener emocionalmente a los menores, durante una tormenta eléctrica es importante adoptar medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes.

¿Qué hacer con los niños durante una tormenta eléctrica?

La principal recomendación es permanecer dentro de una vivienda o edificio cerrado mientras exista actividad eléctrica. Si los niños están jugando en patios, plazas, piscinas u otros espacios abiertos, deben ingresar a un lugar protegido.

Durante la tormenta también es aconsejable mantenerlos alejados de ventanas, balcones y puertas abiertas, especialmente si existen fuertes ráfagas de viento o lluvias intensas.

Si se encuentran en el exterior cuando comienza una tormenta, se debe buscar refugio lo antes posible en una construcción cerrada o en un vehículo con techo rígido. No es recomendable permanecer bajo árboles aislados, postes, estructuras metálicas o sectores elevados.

Cómo explicar una tormenta eléctrica a un niño

Cuando los niños sienten miedo, una explicación sencilla puede ayudar a reducir la incertidumbre.

En vez de minimizar lo que sienten con frases como “no pasa nada” o “no tengas miedo”, puede ser más útil explicar que los relámpagos son descargas eléctricas que ocurren en la atmósfera y que el trueno es el sonido producido por esa descarga.

También se les puede explicar que, aunque los truenos suenen muy fuertes, dentro de una vivienda cerrada existen medidas que permiten mantenerse protegidos.

El tono de los adultos es importante: hablar con calma y mantener una conducta normal ayuda a transmitir seguridad.

¿Qué hacer si un niño tiene mucho miedo a los truenos?

Algunos niños apenas se inquietan, mientras que otros pueden presentar una reacción más intensa.

Si el menor busca compañía, se recomienda permanecer cerca, escucharlo y permitirle expresar lo que siente. También puede ayudar distraerlo con actividades tranquilas, como leer un cuento, dibujar, jugar o escuchar música.

Cerrar cortinas o persianas puede disminuir el impacto de los relámpagos, mientras que mantener algún sonido ambiental puede hacer menos brusco el ruido de los truenos.

En niños pequeños también puede resultar útil anticipar lo que ocurrirá: por ejemplo, explicarles que después de ver un relámpago probablemente escucharán un trueno.

Evitar aparatos eléctricos y contacto con agua

Durante una tormenta eléctrica también deben adoptarse precauciones dentro del hogar.

Es recomendable evitar que los niños manipulen aparatos conectados directamente a la red eléctrica durante una tormenta intensa, especialmente si existe riesgo de descargas o variaciones de voltaje.

También se aconseja evitar duchas, baños y el contacto innecesario con instalaciones de agua mientras exista actividad eléctrica cercana, ya que las descargas pueden propagarse a través de sistemas eléctricos o de tuberías.

Los teléfonos celulares y otros dispositivos que funcionan con batería pueden utilizarse normalmente siempre que no estén conectados a la corriente.

¿Es seguro mirar una tormenta por la ventana?

Aunque observar los relámpagos puede resultar atractivo para algunos niños, durante una tormenta intensa es preferible mantener cierta distancia de ventanas y ventanales.

Esto cobra mayor importancia cuando el fenómeno está acompañado de viento fuerte, granizo o caída de ramas, debido al riesgo de rotura de vidrios.

Tampoco se debe permitir que los niños salgan a balcones, terrazas o patios para observar o grabar los relámpagos.

Qué hacer si se corta la luz

Los cortes de suministro eléctrico pueden aumentar la ansiedad de los niños durante una tormenta.

Por eso, es útil mantener linternas cargadas y fácilmente accesibles. Siempre que sea posible, es preferible utilizar linternas o lámparas a batería en vez de velas, especialmente cuando hay niños pequeños, para evitar incendios o quemaduras.

Mantener una rutina sencilla —conversar, leer o permanecer juntos en una habitación segura— puede ayudar a disminuir el temor hasta que vuelva la electricidad.

¿Cuándo se puede volver a salir?

Uno de los errores habituales es salir inmediatamente después del último trueno.

Como medida preventiva, organismos especializados en seguridad frente a rayos recomiendan esperar al menos 30 minutos después de escuchar el último trueno antes de volver a realizar actividades al aire libre.

Esto se debe a que una tormenta todavía puede producir descargas eléctricas aunque la lluvia haya disminuido o el cielo parezca despejarse.

Qué no hacer durante una tormenta eléctrica

Durante una tormenta con niños conviene evitar especialmente:

permanecer en piscinas, playas, canchas o espacios abiertos;

refugiarse bajo árboles aislados;

acercarse a postes, rejas y estructuras metálicas;

salir a balcones o terrazas para observar los relámpagos;

utilizar velas al alcance de niños pequeños durante cortes de luz;

minimizar o ridiculizar el miedo del menor.

¿Cuándo preocuparse por el miedo a las tormentas?

Sentir miedo ante un trueno fuerte es una reacción normal durante la infancia. Sin embargo, puede ser conveniente consultar con un profesional si la angustia es muy intensa, se prolonga después de que termina la tormenta o comienza a interferir con el sueño, las actividades cotidianas o la asistencia al colegio.

También puede requerir atención si el niño presenta crisis de pánico, dificultad para respirar, síntomas físicos frecuentes o una preocupación persistente incluso cuando no existe una tormenta cercana.

En la mayoría de los casos, acompañar al niño, explicarle lo que ocurre de manera sencilla y mantener medidas claras de seguridad permite enfrentar estos episodios con mayor tranquilidad.