Fundación Don Bosco lanza su Colecta Nacional “Nadie puede perder la oportunidad de ser niño”

Con un trabajo de 28 años creando nuevas oportunidades a través de la prevención junto a niños, niñas, adolescentes en contextos de vulnerabilidad, la Fundación Don Bosco comenzó este lunes 26 de octubre su Colecta Nacional 2026, “Nadie puede perder la oportunidad de ser niño” que se extenderá hasta el 08 de noviembre.

La campaña busca visibilizar la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones graves de sus derechos y no cuentan con redes de apoyo, ni espacios seguros para vivir su infancia y reunir recursos que sostienen el trabajo de la Fundación.

En Chile, el 44% de los niños y niñas vive en barrios con violencia crítica según el Observatorio Niñez de Fundación Colunga, a partir de la encuesta Casen 2024. A este dato se suma que, según los registros del programa 24 horas de Carabineros, citados por la Defensoría de la niñez cerca de 160 mil niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de vulneraciones de derechos en los últimos cuatro años.

Ante esta realidad, el presidente de la Fundación Don Bosco, Víctor Mora, presidente de la Fundación Don Bosco, señaló que “detrás de cada cifra hay un niño esperando que alguien aparezca, un adolescente que intenta darle sentido a su vida. Necesitamos que esos niños, niñas y jóvenes sean prioridad, porque de lo contrario, quedan expuestos a los riesgos, a la calle, a la delincuencia y al narcotráfico y pierden el derecho a vivir su infancia”.

Prevenir funciona: en 2025, 595 personas egresaron exitosamente de los programas y el 84,9% logró avances significativos. Es el caso de Ihan, que creció en el Patio Don Bosco de La Florida y hoy estudia Arquitectura. “Los Patios Don Bosco se sostienen en un 100% con aportes privados. Cada peso que se reúne en esta Colecta se transforma en un espacio seguro en el barrio y en un adulto que acompaña”, explicó Sergio Mercado, director ejecutivo de la Fundación.