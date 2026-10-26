Declaran inadmisible una de las denuncias en contra de San Marcos de Arica para desafiliarlos

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional rechazó el recurso que presentaron Rangers de Talca, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe en contra de San Marcos de Arica.

Los cuadros, que están en los últimos lugares del torneo de la B, acusan que los nortinos usaron documentación falsa ante la Comisión para el Mercado Financiero.

Eso sí, la determinación de inicios de mes de la Primera Sala concluyó que “el club incurrió en un error jurídico y contable, el cual no es un antecedente suficiente para acreditar la mencionada falta grave”. Por ende, no habría una mala intención.

La decisión cosechó insatisfacción entre “Piducanos”, “Unionistas” y el “Uní-Uní”. De inmediato, los tres clubes presentaron una apelación para así salvarse del descenso por la vía del escritorio ante un año espantoso a nivel deportivo. Sin embargo, no les sirvió de nada.

La Segunda Sala determinó que la acción de este triunvirato anti-descenso es inválida. “La denuncia fue deducida por la ANFP, que no apeló la sentencia de la Primera Sala. Así las cosas, los terceros coadyuvantes no pueden impugnarla por sí solos, pues ello importaría ejercer una pretensión autónoma que la parte a la que coadyuvan no ha querido hacer valer”, dijo el Tribunal.

“En consecuencia, por la unanimidad de los integrantes de esta Segunda Sala, se hace lugar a la presentación y en consecuencia, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los terceros coadyuvantes”, sumaron en base a las denuncias.