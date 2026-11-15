Redes sociales y negocios familiares: las señales de trabajo infantil que pueden pasar inadvertidas

En Chile, 507.833 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil. Un análisis de UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que asistir al colegio no significa estar libre de esta realidad.

Ayudar en el negocio familiar, acompañar a los padres durante su jornada laboral, vender productos o hacerse cargo de determinadas tareas domésticas y económicas son situaciones que pueden interpretarse como una forma de colaboración. En ocasiones, incluso se justifican como una oportunidad para aprender responsabilidades, adquirir experiencia o contribuir a la economía del hogar.

Sin embargo, ¿en qué momento esa ayuda deja de ser una colaboración ocasional? ¿Qué sucede cuando un niño, niña o adolescente comienza a asumir responsabilidades propias de una actividad laboral sin que los adultos reconozcan los posibles riesgos?

Expresiones como “es solo para ayudar”, “lo hace para aprender” o “son unas horas nomás” pueden terminar justificando actividades que, por su frecuencia, duración o condiciones, afectan la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Se trata de situaciones que, en algunos casos, se normalizan dentro de las propias familias y dificultan identificar cuándo se están vulnerando sus derechos.

Uno de los aspectos que puede hacer menos evidente esta realidad es que el trabajo infantil no necesariamente implica dejar de estudiar. Un análisis publicado en junio de 2026 por UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo muestra que la asistencia escolar puede mantenerse incluso entre quienes realizan trabajo infantil. Por ello, que un niño o niña asista regularmente al colegio no significa que esté ajeno a esta problemática.

Tampoco es suficiente determinar si recibe o no una remuneración. Para identificar una posible situación de trabajo infantil es necesario considerar qué actividad realiza, cuánto tiempo le dedica, con qué frecuencia y bajo qué condiciones. También resulta fundamental observar si estas responsabilidades interfieren con su educación, descanso, recreación y desarrollo. En ese sentido, una colaboración ocasional no equivale a asumir de manera habitual tareas vinculadas a una actividad económica.

Redes sociales: cuando la participación infantil puede generar ingresos

Otra situación que plantea interrogantes es la participación recurrente de niños y niñas en videos y publicaciones que sus padres utilizan para conseguir visualizaciones, aumentar seguidores o generar ingresos en redes sociales.

Cuando su presencia se convierte en una exigencia habitual para producir contenidos, la imagen y la vida cotidiana de los niños pueden transformarse en un recurso económico para los adultos. Esto abre una discusión sobre los límites entre compartir experiencias familiares y convertir la participación de un hijo o hija en parte de un negocio digital.

La exposición de niños y niñas en redes sociales no constituye, por sí sola, trabajo infantil. No obstante, cuando existe una actividad económica asociada, es necesario evaluar las condiciones de participación, las exigencias que enfrentan y si se resguardan sus derechos, privacidad y bienestar.

“Que un niño siga yendo al colegio, que ayude a su familia o que aparezca feliz en un video no significa que sus derechos estén protegidos. Muchas veces, los adultos justificamos estas situaciones por la intención que hay detrás, sin detenernos a mirar lo que realmente está viviendo ese niño. Proteger a la niñez exige mirar más allá de nuestras propias explicaciones y preguntarnos si esa actividad está afectando su derecho a descansar, jugar, aprender y desarrollarse”, explica Osvaldo Salazar, director nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile.

Distinguir entre trabajo infantil y trabajo adolescente protegido

También es necesario diferenciar el trabajo infantil del trabajo adolescente protegido. No todas las actividades laborales que realizan los adolescentes constituyen trabajo infantil, ya que existen condiciones y límites establecidos legalmente para resguardar sus derechos y evitar que las responsabilidades laborales interfieran con su educación y desarrollo.

Frente a situaciones que pueden parecer habituales dentro de una familia, es importante detenerse a observar si la colaboración es realmente ocasional, cuánto tiempo demanda y qué actividades está dejando de lado el niño o niña para cumplir con esa responsabilidad.

El trabajo infantil no siempre se presenta de manera evidente. En ocasiones, puede estar detrás de una ayuda familiar aparentemente inofensiva o de una publicación en redes sociales que acumula visualizaciones. En ambos casos, es fundamental mirar más allá de las justificaciones de los adultos y considerar el impacto que estas actividades pueden tener en los derechos, el descanso y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.