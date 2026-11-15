Puerto de Ideas: Inauguran muestra fotográfica que recorre casi dos siglos de historia de Valparaíso

Valparaíso ha sido, desde los primeros años de la fotografía, un escenario privilegiado para la mirada de quienes han buscado registrar sus paisajes. Los cerros, calles, construcciones y han quedado plasmados en imágenes que hoy permiten reconstruir distintas épocas de su historia. Ese recorrido es el que propone “Valparaíso 1839–2026: fotografías, tiempos y fragmentos”, una exposición colectiva que reúne materiales de la Biblioteca Nacional y Archivos UDP, junto a documentos de otras instituciones, para explorar casi dos siglos de representaciones visuales de la ciudad.

A través de fotografías, postales, retratos, prensa, fotogramas y documentos, busca reconocer continuidades, transformaciones y vacíos en la historia visual porteña. La vida cotidiana de sus habitantes, la arquitectura, los cerros, el borde costero, las infraestructuras portuarias, los desastres y los procesos de modernización forman parte de este recorrido, que también invita a observar cómo las imágenes han contribuido a construir una determinada idea de Valparaíso.

Para Soledad Abarca, directora de la Biblioteca Nacional y curadora de la exposición junto a Roberto Aguirre, jefe de Colecciones Especiales y Digitales de la Biblioteca Nacional y Samuel Salgado, director del Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales, el proyecto nació de una colaboración con Puerto de Ideas y de la conmemoración de los 200 años de la fotografía. La iniciativa permitió vincular las colecciones patrimoniales con una reflexión sobre la ciudad y sobre el papel que ha tenido este medio en distintos ámbitos del conocimiento.

“La fotografía es un medio que combina en forma muy virtuosa y notable la ciencia y Valparaíso, que es como un poco ciencia, arte y cultura. La fotografía condensa muy bien todas esas temáticas porque, de hecho, la fotografía es un producto de la química, de la física, o sea, el fenómeno óptico, el dispositivo de la cámara oscura tiene que ver con efectos ópticos, que estudia la física, después está la química para que fija, o sea, es un proceso que en su origen estuvo muy hecho por científicos. Entonces es súper lindo como medio de reflexión y además todo el impacto que tuvo en el desarrollo de casi todo”, sostiene la directora de la Biblioteca Nacional desde su oficina.

Abarca afirma que la ciudad fue un lugar especialmente atractivo para los fotógrafos, tanto por sus características geográficas como por su relevancia portuaria y su conexión con el mundo. La llegada de profesionales extranjeros, el intercambio cultural y la circulación de nuevas tecnologías contribuyeron a consolidar una tradición fotográfica que se extendió a lo largo del tiempo.

“Valparaíso realmente es un espacio donde los fotógrafos sintieron que era un lugar muy especial para fotografiar. Y se instalaron muchos fotógrafos en Valparaíso. Y eso se repite en la historia, porque después está el libro famoso de Valparaíso de Sergio Larraín, que es conocido a nivel mundial por sus fotos de Valparaíso, y hay otros fotógrafos que han elegido como Valparaíso como su especie de musa. Y hay muchos”.

En ese recorrido aparecen registros de distintas épocas y procedencias. La curatoría reúne fotografías de la Biblioteca Nacional, de la Universidad Diego Portales a través de su área de archivos, además de materiales de la Biblioteca del Museo de Historia Natural de Valparaíso y de instituciones extranjeras.

Uno de los aspectos que destaca Abarca es precisamente el carácter colectivo de la iniciativa y la posibilidad de poner en circulación materiales patrimoniales que habitualmente permanecen resguardados en archivos y colecciones. Para la directora, la selección expuesta es apenas una parte de un universo mucho más amplio de imágenes que todavía queda por conocer.

“Las colecciones nuestras y de las otras instituciones que son fotografías de Valparaíso realmente tienen una riqueza increíble y eso es lo que hemos querido mostrar en conjunto. Es una muestra, digamos, como una pincelada porque hay mucho más. Nos habría encantado, mostrar series más grandes, pero también creemos que Puerto Idea finalmente también materializa esa misma idea también de un espacio donde nos juntamos, creamos, conversamos y sacamos nuestras ideas al mundo”.

Fotografía y patrimonio

Abarca subraya que las imágenes constituyen un patrimonio tan relevante como otros documentos históricos y que su valor está también en la capacidad de conectar a las personas con los rostros y espacios del pasado.

“Y si tú te empiezas a meter en la fotografía, empiezas a ver las calles, los nombres de los letreros. ¿Cuánta información de primera fuente tienes acá? Y luego está todo el tema más teórico de, no sé, los escritos de Benjamin sobre la reproducción técnica o qué es la realidad. Y hoy día todos esos temas también están muy en boga, o sea, a mí siempre me preguntan y la inteligencia artificial. Bueno, nosotros acá tenemos una fuente que está plasmada, que está fija, que tiene como un nivel de autenticidad. Ahora, obviamente, siempre está la dimensión más subjetiva del fotógrafo. Qué miró y qué eligió para mostrar”, dice.

Esa relación entre imagen y memoria adquiere especial importancia cuando se trata de una ciudad que ha experimentado profundas transformaciones. Las fotografías permiten observar cómo era Valparaíso antes del terremoto de 1906, cómo cambiaron sus construcciones y cómo se modificaron sus espacios públicos. También muestran aquello que permanece y que sigue despertando el interés de fotógrafos y habitantes.

En ese sentido, Abarca plantea que la tradición fotográfica porteña no se agota en nombres reconocidos internacionalmente, como Sergio Larraín, sino que forma parte de una historia más extensa.

“Y eso también es importante para nosotros, que en Chile hay una tradición de fotógrafos extraordinarios y que la gente no los conoce, entonces por eso es importante conocer”, afirma.

Valparaíso en la actualidad

La exposición también abre una reflexión sobre el presente de Valparaíso y las percepciones que pesan sobre la ciudad. Frente a los estigmas relacionados con el abandono y la inseguridad, Abarca plantea que es necesario reconocer los problemas existentes, pero también las iniciativas culturales y patrimoniales que mantienen activa la vida urbana. Desde su experiencia personal y profesional, sostiene que la apropiación ciudadana del patrimonio es fundamental para contrarrestar las miradas que reducen la ciudad a sus dificultades.

“Entonces creo que las estigmatizaciones ayudan a instalar miedo la gente y mucha gente vive con miedo de que no pueden venir al centro. Pero a medida que la gente se empieza a tomar las calles, a vivir el patrimonio, a disfrutarlo también, todas esas percepciones negativas también se disipan por un lado y en eso creo que Puerto Ideas ha hecho un trabajo excelente”, manifiesta.

En esa discusión, la cultura y el patrimonio aparecen como herramientas para fortalecer el vínculo entre las personas y los espacios que habitan. Abarca advierte que la conservación requiere recursos y trabajo sostenido, y que el costo de no cuidar los bienes patrimoniales puede ser mucho mayor a largo plazo.

“Este albúm que tenemos al frente, restaurar es caro, pero es mucho más caro no cuidar. Porque si tú no cuidas, los edificios se caen, se pierden, y después cuando tú los quieres recuperar son mucho más caros”, sostiene.

La muestra puede verse desde el 6 de noviembre hasta el 27 de diciembre en el Museo Baburizza. Entrada liberada.