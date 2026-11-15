Atomización nacional

Incluso los camioneros operaron en especies de enjambres. Junto a las grandes asociaciones aparecen agrupaciones menores que pretenden beneficios adicionales. Parecido ocurre en las derechas y las izquierdas: lejos de aquellos bloques encomiables de lustros atrás, hoy se favorece el partido chico, del interés particular al mejor postor. La política amenaza devenir un cúmulo de negociaciones disparatadas y pactos sectoriales que huelen a corruptela, a los cuales los gobiernos terminan resignándose para hacer andar su parcelada agenda.

La organización territorial sigue ese camino funesto omnipresente de división sin medida. El barrio quiere convertirse en comuna; un par de ciudades, en provincia; zonas frágiles, en regiones, como Ñuble. Con todo respeto por Claudio Arrau y la familia Parra, pero ¿qué peso puede tener esta última creación político-administrativa dentro del país y qué contrapoder ofrecer frente a Santiago? Sólo unas pocas unidades robustas -macro-regiones-, dotadas de universidades de élite comparables a las metropolitanas, establecimientos de salud, desarrollo urbano, cultural y social, infraestructura equivalente y suficiente vitalidad, podrían repartir eficazmente el poder en Chile y darle fuerza a la tierra.

Entonces cabría esperar asentamientos menos segregados, comarcas que superen su postergación, una integración real del pueblo al paisaje; la ocupación efectiva del territorio entero, con nuestros recursos protegidos por poblaciones numerosas desenvolviéndose a su alrededor, transformándolos, depurándolos, distribuyéndolos.

De los gremios a las colectividades y la administración, el mismo mal se propaga por Chile, la peste de la atomización, el principio básico de la destrucción del cuerpo nacional. Cada órgano, cada quien, vela por su propia conservación a costa del conjunto.

Es una descomposición lenta; silente, quizás, pero que supura en manifestaciones dolorosas, tristes, decadentes. El mundo de la ciencia no se vincula a la producción. Las empresas están encerradas en sus operaciones usualmente simples de extracción. ¿Quién ayuda al fortalecimiento de la industria y a la innovación integrada de nuestros poderes tecnológicos? FAMAE, ENAER, ASMAR, ¿no debieran operar juntas y con los mejores investigadores?

En Arica no importa Puerto Aysén, y viceversa; en la capital ensimismada no importa nada. Nada que no sea ella.

El atomismo nos corroe.

Nadie quiere someterse a una autoridad. No se advierte con nitidez que la grandeza exige disciplina, asumir obligaciones, subordinación, ya que hay algo superior: el destino, la patria, el Estado que forjó nuestra nación.

Por la funesta atomización, ni siquiera se ha logrado avanzar decisivamente en el cambio institucional más elemental, sin el cual el país no sale de su atolladero: aquel que margine a esos partidillos “de nicho”, tan pequeños -Evopoli, PL, Federación Regionalista Verde Social, Partido Regionalista Verde Animalista, etc.- que parecen más a negocios de amigos, clubes, que auténticos representantes del interés de Chile.

Si todavía le quedase alguna esperanza, si por alguna parte pudiera comenzar el actual gobierno a recomponerse, luego de tanta dispersión (el segundo piso y su bufón de corte acá, el ministro allá, el subsecretario acullá; ahora la seguridad, mañana Hacienda, después los camioneros, hasta el fin de los tiempos, amén), el esfuerzo total debiera concentrarse en una reforma que arrase con esas organizaciones de nicho y obligue a formar partidos grandes y disciplinados. Entonces cabría empezar a abrigar esperanzas de reconstitución del país.

Para eso falta, empero, que los rigoristas de ambos bandos se saquen de la cabeza sus respectivas obsesiones: moralizar, perfeccionar al prójimo sin tomarse la molestia de corregirse a ellos mismos, la izquierda académico-frenteamplista; o reducir la política a gestión de urgencias, consumo, el puntito adicional, olvidando que la economía, si ha de ser algo hoy, es dirección de las condiciones básicas de la producción. Falta que pongan la mirada sobre la moralización y el economicismo y piensen, por un momento al menos, la política como lo que es: política, organización institucional legítima.