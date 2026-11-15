Pedro Cayuqueo sobre su primera ficción: “Quizás se está inaugurando un realismo mágico indígena”

Tras una trayectoria marcada por la crónica periodística y la investigación histórica sobre el pueblo mapuche y la problemática de La Araucanía, Pedro Cayuqueo decidió dar un paso hacia la ficción. El resultado es Wekufe, su primera novela: una historia de suspenso y terror que incorpora elementos de la cosmovisión mapuche para construir una trama policial que se pregunta no solo quién está detrás de una serie de crímenes, sino también qué fuerza los está provocando.

La decisión no fue inmediata. Después de 15 publicaciones dedicadas al tema mapuche, el escritor cuenta que dudó entre desarrollar una novela histórica o aventurarse en el thriller, la novela negra y el género policial. Finalmente, optó por este último camino, aunque sin abandonar su oficio anterior. Según explica, escribir ficción se parece al trabajo periodístico, pero con un ingrediente adicional: “el merkén”, es decir, la imaginación.

Glosario de términos de la novela

Wekufe: Entidad no humana del Minchemapu

Minchemapu: Mundo Inferior

Kalku: Brujo

Renü: Cueva -espacio mágico del kalku

Wenu Mapu: Mundo de arriba ( Ngechen/ Pillán espíritus de la naturaleza ( volcanes, trueno), Püllü o Am ( guerreros, espíritus buenos), el Aguila Azul: Kalfu Weñu Ñamkü. Color azul y Blanco

Nag Mapu o Mapu: Mundo intermedio : humanos, plantas y animales y espíritus de la naturaleza ( Nguen). Color Verde, Amarillo y Rojo

Minchemapu: Wekufes y Cherufes: Entes no humanos destructores. Color Negro. Se puede acceder a su poder a través de Menoko ( pantanos antiguos)

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