León XIV, justicia social y migración en Chile

El papa León XIV, en su carta encíclica Magnifica Humanitas, ha escrito que «la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su Evangelio». No se trata, por tanto, de una preocupación secundaria de la fe cristiana. Jesús anuncia una «Buena Noticia a los pobres» y se identifica con los pequeños, los enfermos, los presos y los extranjeros. De ahí que una sociedad justa pueda reconocerse por «la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás».

La justicia social tiene como punto de partida lo que san Juan Pablo II llamó la «opción preferencial por los pobres». Son ellos quienes deben ocupar un lugar especial en nuestras decisiones personales y sociales. Entre los más vulnerables están quienes padecen exclusión y son víctimas de lo que el papa Francisco denominó la «cultura del descarte»: «los pobres, los migrantes, los refugiados, los desplazados internos, las víctimas de la violencia, las personas que viven en periferias urbanas o existenciales». Mirar la sociedad desde los últimos significa preguntarse no sólo cuánto crece una economía o cuán eficientes son sus instituciones, sino también qué ocurre con quienes quedan en sus márgenes.

¿De dónde provienen estas injusticias? León XIV recuerda que no nacen únicamente de decisiones equivocadas de los individuos. Existen también «estructuras, mecanismos, sistemas económicos y culturales que producen desigualdad casi automáticamente». San Juan Pablo II habló, en este sentido, de «estructuras de pecado»: realidades sociales que se oponen a la voluntad de Dios y que exigen conversión personal, pero también transformación social. La justicia, por ello, no consiste solamente en distribuir mejor los bienes. Posee además una dimensión reparadora: busca recomponer vínculos quebrados, reintegrar a quienes han sido excluidos y enfrentar las heridas provocadas por las guerras, el colonialismo, las discriminaciones raciales o de género, la violencia contra pueblos enteros y la explotación.

Esta enseñanza adquiere especial fuerza cuando León XIV aborda la migración. Para el Papa, «un examen decisivo para la justicia social» está dado por la condición de los migrantes, refugiados y personas obligadas a desplazarse debido a la pobreza, la violencia, el cambio climático o los desastres naturales. La pregunta fundamental es sencilla y exigente: ¿los tratamos desde el miedo o desde la fraternidad?

León XIV recoge aquí una expresión particularmente vívida del papa Francisco: los migrantes no deben ser vistos simplemente como un problema que hay que resolver, sino como «una imagen viva del Pueblo de Dios en camino». Son personas con dignidad, capacidades, proyectos y sueños. Por ello tienen derecho a ser tratadas con respeto y a encontrar oportunidades para formar parte activa de las sociedades que las reciben. Antes que cifras, contingentes o problemas administrativos, son seres humanos.

De esta afirmación se desprenden dos compromisos que no se contradicen, sino que se complementan. El primero consiste en proteger «el derecho a la esperanza» de quienes se ven obligados a abandonar su tierra, garantizando «vías seguras y legales, condiciones de acogida dignas y procesos reales de integración». El segundo es promover también «el derecho a permanecer en la propia tierra en paz y seguridad», enfrentando las causas profundas que fuerzan a tantos seres humanos a emigrar, entre ellas las injusticias económicas y la crisis climática.

Esta doble exigencia resulta especialmente importante. La doctrina social de la Iglesia no propone simplemente abrir las puertas sin preguntarse por las causas que obligan a millones de personas a abandonarlo todo. Tampoco acepta responder al fenómeno migratorio exclusivamente desde el temor, la indiferencia o el rechazo. Acoger dignamente y trabajar para que nadie tenga que abandonar forzosamente su patria constituyen dos dimensiones de una misma concepción de la justicia.

León XIV concluye este razonamiento señalando que, cuando estos derechos son respetados, «las migraciones pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos». No afirma que toda migración produzca automáticamente esos frutos. Señala las condiciones para que ello pueda ocurrir: respeto a la dignidad humana, acogida, integración, seguridad y combate contra las causas de la migración forzada.

¿Qué dicen los chilenos sobre los migrantes?

¿Qué dicen los chilenos sobre los migrantes? Nada más oportuno que recurrir a la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2026, recién dada a conocer por la Pontificia Universidad Católica de Chile. La mala noticia es que un 67% de los encuestados considera que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes. Es el tercero más intenso de los conflictos medidos por la encuesta, después de los que enfrentan a la derecha con la izquierda y al gobierno con la oposición, ambos con un 80%. Además, un preocupante 38% considera que los inmigrantes limitan las posibilidades de los chilenos de encontrar trabajo.

Sin embargo, a partir de ahí aparecen señales alentadoras. Son todavía frágiles, pero apuntan en la dirección del encuentro y del enriquecimiento mutuo entre los pueblos. Conviene, además, ponderarlas considerando el clima en que se produjo esta medición. Durante la última campaña presidencial, buena parte del debate público sobre migración estuvo marcado por la inmigración irregular, el control de las fronteras, las expulsiones y su relación con la delincuencia. Seguridad y migración ocuparon, de hecho, un espacio central en los debates y programas presidenciales.

Pues bien, en apenas un año quienes consideran que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes disminuyeron diez puntos, desde un 77% a un 67%. Más significativo todavía: el porcentaje de quienes sostienen que los inmigrantes con su situación legal al día deberían tener los mismos derechos que los chilenos para acceder a beneficios de salud, educación y vivienda aumentó desde un 59% a un 71%. No estamos ante una sociedad indiferente a la legalidad. La propia pregunta distingue expresamente a quienes tienen su situación migratoria regularizada. Pero, hecha esa distinción, siete de cada diez chilenos reconocen que esas personas deben acceder a los mismos derechos sociales.

Hay otro dato quizás todavía más revelador. Una cosa es hablar sobre los migrantes y otra convivir con ellos. Cuando se pregunta a los chilenos por sus experiencias concretas, el panorama cambia considerablemente. Quienes califican como excelentes sus interacciones con personas migrantes aumentan de un 11% a un 15%, mientras quienes las califican como buenas llegan al 49%. Es decir, un 64% declara relaciones buenas o excelentes; otro 31% las considera regulares y apenas un 3% malas o muy malas. Más aún, quienes señalan haber tenido siempre o casi siempre malas experiencias con inmigrantes, tales como desacuerdos, tensiones, peleas o conflictos, disminuyen desde un 11% en 2025 a sólo un 5% en 2026.

Aquí aparece una paradoja que merece atención. El conflicto que imaginamos parece ser bastante mayor que el conflicto que vivimos. Un 67% percibe un gran enfrentamiento entre chilenos e inmigrantes, pero sólo un 5% declara tener frecuentemente malas experiencias con ellos. Al mismo tiempo, casi dos tercios califican sus propias interacciones como buenas o excelentes.

No conviene sacar conclusiones triunfalistas. El temor, las dificultades de integración, la inmigración irregular y los problemas asociados a la seguridad son realidades que una política responsable debe enfrentar. Pero tampoco parece prudente construir nuestra convivencia únicamente desde el miedo. Los datos sugieren que, cuando chilenos y migrantes dejan de ser categorías abstractas y se encuentran en el trabajo, el barrio, la escuela o la vida cotidiana, la realidad resulta bastante menos sombría que algunos de nuestros discursos.

En tiempos en que la migración provoca legítimos debates políticos sobre las fronteras, la seguridad, la integración y las responsabilidades de los Estados, Magnifica Humanitas plantea una pregunta anterior y más profunda. Antes de preguntarnos qué hacer con los migrantes, debemos preguntarnos cómo los miramos. Para un cristiano, la respuesta no puede olvidar las palabras de Jesús: entre aquellos con quienes él mismo quiso identificarse estaba también el extranjero. En el Chile de hoy, donde la preocupación y el temor conviven con experiencias cotidianas de encuentro e integración, quizás haya aquí una pequeña, pero importante, razón para la esperanza.

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