¿Y si el problema no fuera solo la “desregulación” infantil?

Un niño llora en el supermercado, otro grita y se niega a esperar. La reacción adulta suele aparecer rápido: “tiene que aprender a controlarse”. Pero rara vez preguntamos: ¿qué necesita para aprender a regularse y qué condiciones tiene el cuidador para acompañarlo?

Nuestra cultura suele mirar la infancia desde expectativas adultocéntricas. Esperamos que los niños permanezcan tranquilos, toleren frustraciones, controlen impulsos y expresen sus emociones de maneras adecuadas, aun cuando sus capacidades de autorregulación están en pleno desarrollo. Esta no es una habilidad que aparezca por exigencia, se construye progresivamente a través de vínculos seguros, mediante experiencias de corregulación con adultos disponibles, sensibles, protectores y predecibles.

Pero esos últimos también habitan contextos que importan. La carga mental del cuidado, la falta de redes, el desempleo, las dificultades económicas, las extensas jornadas laborales, la dificultad para conciliar trabajo y familia, además de un escaso conocimiento sobre desarrollo infantil, puede disminuir la capacidad de responder con calma. Una persona sobrepasada presenta un desafío mayor para ayudar a un niño a regular sus emociones. Por eso, hablar de bienestar infantil exige mirar las condiciones sociales del cuidado.

Desde la Terapia Ocupacional, el desarrollo ocurre en la vida cotidiana: en el juego, la exploración, el descanso, la convivencia, la escuela, la familia y la comunidad. Moverse, preguntar, probar límites, expresar rabia, miedo, alegría o frustración no son, por sí mismos, señales de un problema. Muchas veces son formas esperables de conocer el mundo y buscar apoyo. El desafío es distinguir cuándo una conducta expresa una dificultad y cuándo nos incomoda porque no coincide con nuestra idea de un “niño bien portado”.

Quizás el desafío no sea conseguir infancias que se regulen pronto, sino construir relaciones, comunidades e instituciones capaces de ofrecer seguridad, presencia y corregulación. Antes de preguntarnos por qué nuestros niños se desregulan tanto, quizá debamos preguntarnos qué mundo adulto estamos construyendo para ayudarles a aprender a hacerlo.