Funcionarios de Migraciones cuestionan falta de transparencia ante anuncio de nuevos despidos

La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (Afunamig) manifestó su preocupación ante la eventual no renovación de contratos de entre 80 y 100 trabajadores del organismo, quienes, según información preliminar entregada por la jefatura de gabinete de la Dirección Nacional, serían reemplazados por nuevo personal. La situación motivó una movilización el pasado jueves 12 de noviembre, junto a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), y abrió un nuevo flanco de tensión entre los funcionarios y la administración del servicio.

A través de un comunicado público, la directiva nacional de Afunamig cuestionó tanto las eventuales desvinculaciones como una nueva modificación de la estructura organizacional del organismo, advirtiendo sobre sus posibles efectos en la continuidad de las funciones institucionales y la atención de los trámites migratorios.

La asociación recordó que en marzo de 2026, mediante la Resolución Exenta N.º 8.432, se aprobó una reorganización institucional que fue seguida de desvinculaciones durante abril. Por ello, planteó sus dudas respecto de los fundamentos de una nueva modificación a pocos meses de implementada la anterior. “Resulta legítimo preguntarse qué evaluación se ha realizado de sus resultados y cuáles son los fundamentos técnicos que justificarían una nueva reorganización, acompañada de la eventual pérdida de personal especializado”, señala el documento.

En ese contexto, la organización enfatizó que su preocupación no se limita a la eventual salida de funcionarios, sino también a las capacidades del servicio para cumplir con las responsabilidades que le asigna la ley. “La pérdida de personal experimentado y su eventual reemplazo por nuevos funcionarios supone riesgos para la continuidad operativa, la preservación del conocimiento institucional y el aprovechamiento de los recursos públicos invertidos en capacitación y especialización”, advirtió.

Movilización y exigencia de explicaciones a la Dirección Nacional

Desde el directorio nacional de Afunamig profundizaron sus cuestionamientos ante la eventual decisión de no renovar las contratas para incorporar nuevos trabajadores, poniendo en duda la justificación de una medida que no implicaría necesariamente una reducción de la dotación.

“Si los puestos de trabajo siguen siendo necesarios y las funciones se mantienen, ¿cuál es el sentido de sacar a quienes ya tienen experiencia para incorporar a personas que tendrán que comenzar a aprender?”, señalaron. En esa línea, advirtieron que los años de experiencia y el conocimiento de los procedimientos, la normativa y las dificultades cotidianas del servicio constituyen capacidades que no pueden reemplazarse únicamente mediante capacitaciones.

El directorio también alertó sobre las consecuencias que las desvinculaciones podrían tener en la tramitación de solicitudes de residencia, nacionalizaciones, multas y expulsiones, entre otros procedimientos. Asimismo, la asociación puso el foco en la situación laboral de los trabajadores a contrata, señalando que, por regla general, no cuentan con Seguro de Cesantía de la AFC, ni con las mismas protecciones frente al desempleo que existen en el sector privado.

Tras la movilización del jueves, la directiva de Afunamig, junto a dirigentes de la Anef, consiguieron el compromiso de sostener una reunión con el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, instancia que quedó programada para el próximo martes 17 de noviembre.

La asociación ya había solicitado formalmente una reunión urgente con la autoridad para conocer los criterios que sustentarían las medidas y evaluar sus consecuencias. Sin embargo, en su comunicado afirmó que, hasta la fecha de su publicación, no había recibido respuesta a sus solicitudes.

Por ello, la organización exigió transparencia respecto de los fundamentos y criterios de las decisiones informadas, una evaluación del impacto institucional de los cambios y la apertura de un diálogo efectivo con sus representantes. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la estabilidad laboral, la dignidad funcionaria y el fortalecimiento del servicio público”, concluye el comunicado.