Briones critica acuerdo con camioneros: “Nada mal el premio por unos días de toma de rutas”

El exministro de Hacienda Ignacio Briones cuestionó este sábado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y agrupaciones de camioneros y transportistas para poner fin a las manifestaciones por el alza de los combustibles, criticando especialmente el aumento de la devolución del impuesto específico al diésel y el precedente que, a su juicio, establece la entrega de beneficios tras las protestas.

A través de su cuenta en la red social X, quien fuera titular de Hacienda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera apuntó al costo fiscal de una de las principales medidas incluidas en el convenio.

“No solo mantienen la alta devolución histórica del impuesto al diésel: la aumentan. ¿Costo fiscal de esta sola medida? En régimen, US$100 millones./año; $3,5 millones. promedio por camionero”, escribió Briones.

El economista, quien también se desempeñó como asesor programático en materias económicas de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, cuestionó que las organizaciones de transportistas consiguieran estas condiciones luego de las manifestaciones y bloqueos de rutas.

“Nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho”, afirmó.

Briones también aclaró que sus cuestionamientos no apuntan exclusivamente a la actual administración, sino a una práctica que, según sostuvo, ha criticado durante años.

Para reforzar su posición, hizo referencia a una columna publicada en La Tercera en 2022, donde ya había abordado las consecuencias de entregar concesiones frente a movilizaciones que implican acciones ilegales.

“Mi crítica no es a un gobierno. Lo dije en 2022 y lo sostengo hace años. Dar beneficios ante tomas ilegales las valida, incentiva a otros a hacer lo mismo y debilita el Estado de derecho. La realidad política es compleja. Pero cambiar esta mala práctica exige cuestionarla”, manifestó.

Las declaraciones del exministro se producen después de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con agrupaciones de camioneros y transportistas, que contempla modificaciones en los precios de los combustibles y beneficios tributarios para el sector.

El entendimiento fue incorporado en un proyecto de ley ingresado esta semana al Congreso y considera revertir el incremento de los combustibles aplicado el jueves 12 de noviembre.

En el caso del diésel, el acuerdo contempla una reducción total de $142 por litro respecto del precio vigente antes de las medidas, mientras que para las gasolinas establece una disminución cercana a $39 por litro.

El convenio también fija un mecanismo de protección de precios hasta el 31 de marzo de 2027. Durante ese período, los valores podrán mantenerse o disminuir. Si posteriormente se producen aumentos, estos no podrán superar los límites establecidos en el acuerdo: el precio del 12 de noviembre menos $142 por litro para el diésel y menos $39 para las gasolinas.

Otro de los puntos centrales es el aumento del porcentaje de devolución del impuesto específico al diésel para el transporte de carga por carretera, regulado por la Ley 19.764.

Las nuevas tasas contemplan una devolución del 90% para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 2.400 UF y también para aquellos cuyos ingresos superen las 2.400 UF, sin exceder las 6.000 UF.

Para quienes registren ingresos superiores a 6.000 y hasta 20.000 UF, la devolución será del 65%, mientras que los contribuyentes con ingresos superiores a 20.000 UF podrán recuperar el 50%.

Precisamente este incremento en la devolución tributaria es el que concentra las críticas de Briones, quien estimó su costo fiscal en US$100 millones anuales una vez que el mecanismo se encuentre plenamente implementado.

El acuerdo también considera beneficios para el transporte de pasajeros. En el caso de los buses, se eleva del 35% al 70% el porcentaje de recuperación de los peajes.

Asimismo, se modifica el tratamiento del impuesto específico negativo para los transportistas, eliminando la obligación de declarar y enterar el débito correspondiente mediante el formulario F29 cuando dicho impuesto registre valores negativos.

En su reemplazo, se establecerá una cuenta de compensación que permitirá ajustar esos montos cuando posteriormente se genere un impuesto específico positivo.